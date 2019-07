Mondiali femminili, Stati Uniti in finale

Gli Stati Uniti si confermano potenza a livello mondiale nel calcio femminile, centrando la seconda finale consecutiva del torneo iridato.

Dopo quella del 2015 in Canada, che li ha visti vincitori contro il Giappone, gli Usa hanno superato per 2-1 l’Inghilterra nella prima semifinale di Francia 2019 e ora si giocheranno il bis contro la vincente di Olanda-Svezia.

Decisive le reti di Press e Morgan nel primo tempo, inframmezzate dal provvisorio pareggio inglese siglato da Ellen White.

La stessa White avrebbe poi realizzato il 2-2 nel secondo tempo, rete però cancellata dal Var per fuorigioco. Nel finale l’Inghilterra, che ha chiuso in 10 per l’espulsione di Bright per doppia ammonizione, ha sprecato un calcio di rigore con Houghton che si è fatta parare il tentativo di esecuzione da Naeher.



