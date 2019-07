Mondiali femminili, Svezia terza

La Svezia ha conquistato il terzo posto ai Mondiali di calcio femminile in corso in Francia. Le scandinave hanno piegato per 2-1 l'Inghilterra nella finalista della rassegna iridata.

Tutte le reti in uno spettacolare primo tempo: all'11' Kosse Asllani sblocca grazie a un errore delle inglesi, al 22' Sofia Jakobsson firma il raddoppio con una bella conclusione dalla distanza. Fran Kirby riapre il match al termine di una splendida azione personale, poi il Var annulla la rete del 2-2 alla White.

Ritmi più bassi nella ripresa, la Svezia si difende con ordine e conquista il terzo posto.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 19:28