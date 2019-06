L'Olanda ha battuto per 3-1 il Camerun nella seconda partita valida per il gruppo E dei Mondiali femminili in corso in Francia. Le oranje hanno superato le africane grazie alle reti di Miedema (doppietta) e Bloodworth, inutile il momentaneo pareggio firmato da Onguene.

In classifica l'Olanda vola a 6 punti a punteggio pieno, Camerun fermo a 0.

SPORTAL.IT | 15-06-2019 17:25