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CALCIO MONDIALI

Mondiali, festa Argentina con tripletta di Messi. I tifosi: è un dio

Sconfitta l'Algeria 3-0, esplode la gioia per il capitano

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Roma, 17 giu. (askanews) – Esplode la gioia dei tifosi argentini davanti allo stadio di Kansas City dopo la vittoria 3-0 della squadra contro l’Algeria nel match d’esordio in Coppa del Mondo. Con la tripletta di Lionel Messi, l’Argentina elogia il capitano e sogna già un quarto titolo mondiale. “Sulla partita in generale con tre gol di differenza non c’è molto di cui parlare, sul campo si è notato un po’ a volte che l’Argentina ha alti e bassi ma ha un dio, Messi, punto. Tre gol, non c’è molto altro da dire” afferma un tifoso.

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