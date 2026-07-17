Mondiali, Fifa: ai campioni del mondo in premio anche un anello in stile Nba

Un anello personalizzato per celebrare la conquista della Coppa del mondo. È quello che riceveranno domenica prossima i giocatori della nazionale che uscirà vincente dalla finale tra Argentina e Spagna per un’iniziativa della Fifa che ha voluto per l’edizione 2026 del torneo. Il “championship ring” è un nuovo simbolo del trionfo che si aggiunge alla coppa e alla medaglia d’oro, a imitazione di una consolidata tradizioni sportive statunitensi. Un lato dell’anello, fa sapere la Fifa, sfoggia con il trofeo della Coppa del mondo, mentre l’altro sarà personalizzato per riflettere l’identità della squadra vincitrice. Saranno prodotti in tutto 2.026 anelli, di cui 30 riservati ai vincitori e 1.996 disponibili per i tifosi di tutto il mondo. Subito dopo la finale, il capitano e l’allenatore della squadra vincitrice riceveranno degli anelli provvisori per commemorare l’evento e ciascuno dei 30 anelli destinati ai vincitori sarà poi personalizzato prima della consegna. Credito: Fifa (NPK)