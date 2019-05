In ritiro cresce l'attesa per la lista del ct Bertolini

Il secondo giorno di raduno a Riscone di Brunico (BZ) per la Nazionale Femminile in vista dei Mondiali di Francia (7 giugno-7 luglio) è coinciso con il compleanno dell’azzurra Ilaria Mauro.

In mattinata la squadra ha lavorato tra campo e palestra, mentre nel pomeriggio il gruppo si è allenato al completo in una seduta divisa in parte atletica e tattica. Venerdì Milena Bertolini scioglierà gli ultimi dubbi ufficializzando alla FIFA i nomidelle 23 ragazze convocate per il Mondiale.

“Sono felice di festeggiarlo qui – le parole dell’attaccante della Fiorentina Women’s riportate dal sito della FIGC – e se il regalo che voglio farmi è andare in Francia cercando di restarci il più a lungo possibile, inutile dire che il sogno sarebbe vincere il Mondiale. Siamo una squadra umile e restiamo con i piedi ben piantati per terra, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti”. Dodici gol realizzati in campionato, 2 centri in Champions League, Ilaria ha le idee chiare su quale sia il suo modello in campo: “Come caratteristiche penso di ricordare un po’ Zlatan Ibrahimovic. Ora non vedo l’ora di giocare questo Mondiale e sono molto curiosa di scoprire l’atmosfera che troveremo”.

La prima a farle gli auguri è stata Stefania Tarenzi, compagna di reparto e anche storica compagna di stanza dell’attaccante viola: “Negli ultimi anni ho fatto tanti sacrifici e lavorato duramente – sottolinea Stefania, che con il Chievo Verona ha realizzato 13 reti in campionato – trovando quella serenità che mi ha permesso di essere oggi qui. In Francia dovremo pensare a divertirci e vivere serenamente questo Mondiale, cercando di portare gioia ed entusiasmo a tutti i tifosi italiani”.

