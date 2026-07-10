Mondiali, Francia in semifinale: la festa a Parigi con canti e balli

Caroselli in strada, clacson, cori e bandiere dopo il 2-0 al Marocco

Parigi, 10 lug. (askanews) – Cori, suoni di clacson continui, festeggiamenti e dispiegamento di forze dell’ordine sugli Champs-Elysées: a Parigi è esplosa la festa dopo la vittoria dei Bleus per 2-0 nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro il Marocco. Bandiere, traffico, cortei, caroselli, diversi tifosi si sono poi ritrovati davanti al Grand Rex, il cinema più grande di Parigi e d’Europa per cantare e ballare, indossando le maglie dei giocatori, portati in trionfo.