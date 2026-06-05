Mondiali, Francia ko ma felice: perso il primato FIFA, la statistica che fa tremare l’Argentina

La sconfitta in amichevole contro la Costa d'Avorio costa la vetta del ranking alla squadra di Deschamps. Ma i tifosi esultano, mentre Scaloni trema: ecco perché

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Per Deschamps la sconfitta della Francia contro la Costa d’Avorio suona come un campanello d’allarme. Per i tifosi, invece, è una benedizione. A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali, i Bleus hanno perso la vetta del ranking FIFA a favore dell’Argentina. E a tremare sono proprio i campioni del mondo in carica: ecco la statistica che inchioda Messi e compagni.

Francia sconfitta ma felice: ecco perché

Non tutti i mali vengono per nuocere, ma non ditelo a Deschamps. Per il ct, che ha ricevuto un omaggio da brividi dai tifosi accorsi allo stadio Beaujoire di Nantes per la penultima amichevole pre-Mondiali della Francia contro la Costa d’Avorio, il ko per 2-1 deve fare da monito: non basta avere la rosa più forte del torneo, bisogna dimostrare in campo di essere i numeri uno. Eppure il popolo transalpino sorride, e non solo per lo splendido gol di Cherki, sempre più considerato l’erede naturale di Zidane. C’è infatti una statistica che lascia ben sperare in vista della rassegna iridata.

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La Francia perde il primato FIFA: è una buona notizia

La sconfitta interna subita per mano degli Elefanti e il pareggio della Spagna contro l’Iraq hanno cambiato la classifica FIFA, facendo balzare al primo posto l’Argentina. La Francia aveva conquistato la vetta ad aprile, dopo le vittorie contro Brasile e Colombia, ma ora è scivolata al terzo posto, alle spalle della Selección di Scaloni e della Furie Rosse. La buona notizia per Deschamps è che nessuna squadra ha mai vinto la Coppa del Mondo mentre occupava il primo posto del ranking. Chiamatela pure scaramanzia, ma Mbappé e compagni ora guardano al Mondiale con rinnovata fiducia.

L’Argentina trema, ma c’è ancora una possibilità

Ora tocca all’Argentina fare gli scongiuri. Ma non tutto è perduto in chiave ranking: i sudamericani devono ancora giocare contro Honduras e Islanda, mentre la Francia scenderà di nuovo in campo lunedì contro l’Irlanda del Nord. La classifica può cambiare: la maledizione che aleggia sul primo posto influirà sui risultati finali delle amichevoli?

Mondiali, la maledizione del ranking: i precedenti

Da quando la FIFA ha introdotto il sistema di ranking basato sui coefficienti, la nazionale presentatasi ai Mondiali da leader della classifica non è mai riuscita a vincere. La cattiva sorte ha colpito nell’ordine la Germania a USA 1994, il Brasile a Francia 1998, la Francia ai Mondiali in Corea e Giappone del 2002, il Brasile a Germania 2006, ancora la Seleção alla Coppa del Mondo in Sudafrica del 2010, la Spagna in Brasile nel 2014, la Germania a Russia 2018 e il Brasile agli ultimi Mondiali del 2022 in Qatar.