Francia-Senegal, pasticcio tra arbitro e Var nega un rigore a Mbappé: l’indignazione di Adani scuote la diretta tv  

L’iraniano Faghani non vede un netto fallo di Mané sul bomber dei Bleus, poi conferma la sua decisione dopo la review facendo infuriare l’opinionista di RaiSport

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Kylian Mbappé ha sbloccato la partita tra Francia e Senegal, ma poco prima del gol dell’1-0 il bomber dei Bleus si è visto negare un rigore per un fallo di Sadio Mané: l’errore dell’arbitro iraniano Alireza Faghani dopo la Var review ha scatenato l’indignazione di Daniele Adani in diretta tv.

Francia-Senegal, rigore negato a Mbappé

Un gran gol per sbloccare la partita e aiutare la Francia a voltare pagina dopo un avvio complicato, ma non solo. Kylian Mbappé, più noto negli Usa per le vicende di gossip che per le prodezze sul campo, si è preso la scena nel debutto dei Bleus ai Mondiali contro il Senegal anche per essere stato protagonista di un discusso episodio arbitrale: al 58’, poco prima di segnare l’1-0, Mbappé è stato steso in area di rigore da un intervento piuttosto irruente di Sadio Mané. Il numero 10 del Senegal è entrato in scivolata, colpendo il piede d’appoggio del francese e sbilanciandolo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il pasticcio di Var e arbitro

Quello di Mané è apparso un fallo piuttosto netto e non solo ai giocatori della Francia, che hanno protestato per il contatto in area senegalese. A sorpresa, però, l’arbitro della gara, l’iraniano Alireza Faghani, ha lasciato continuare il gioco, tra lo stupore generale.

Poco dopo, però, il direttore di gara è stato richiamato alla review dagli addetti al Var: dopo aver rivisto brevemente l’immagine, Faghani ha però sorprendentemente confermato la sua decisione, negando nuovamente il penalty alla Francia.

L’indignazione di Adani

La decisione dell’arbitro ha colto di sorpresa non solo il pubblico del New York New Jersey Stadium, che ha esultato pensando che il rigore fosse stato concesso, ma anche la coppia di commentatori della Rai, composto da Giuseppe Galati e Daniele Adani. “È rigore!”, ha detto il giornalista sicuro che l’arbitro stesse indicando il dischetto, per poi accorgersi del proprio errore.

Una volta appurato che Faghani aveva davvero negato il penalty ai Bleus, Adani è esploso scaricando la sua indignazione sul direttore di gara. “Questo è rigore ieri, oggi, domani, dopodomani, fra tre giorni, una settimana, fra un mese, un anno e tutta la vita”, ha prima detto il talent di RaiSport, per poi aggiungere il suo verdetto definitivo: “Questo è l’arbitro più scarso di questi Mondiali, almeno finora”. Le successive prodezze di Mbappé e di Bradley Barcola, autore del 2-0, hanno poi aiutato Adani a dimenticare almeno per un po’ il pasticcio di Faghani. Ad esaltare l’opinionista sono poi arrivati il 2-1 del 2008 Mbaye per il Senegal e il capolavoro finale di Mbappé per il 3-1 della Francia.