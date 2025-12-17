Mondiali freccette, allarme vespe: attacco a Luke Littler, Van der Velde con l'insetticida, animalisti furiosi

Al World Darts Championship spopola il mito di "Ally Pally", la vespa dell'Alexandra Palace: ma in realtà è infestazione. Un concorrente ha ucciso un insetto: rischio squalifica.

È diventata una sorta di mascotte non ufficiale del PDC World Darts Championship, nome altisonante che in realtà indica il banalissimo “Mondiale di freccette”, come lo chiamiamo in Italia. Si tratta di “Ally Pally”, la fantomatica (e simpaticissima) vespa di Alexandra Palace, lo storico palazzo di Londra sede dell’evento che, anno dopo anno, diventa sempre più popolare e seguito: nel Regno Unito addirittura è una delle manifestazioni sportive più viste in tv. In realtà di “simpatico” quella che è una vera e propria infestazione ha poco o niente. Possono confermarlo i concorrenti, “vittime” in qualche caso di punture e attacchi. Ne sa qualcosa Luke Littler, il “Sinner delle freccette”, che per poco non è stato punto di nuovo.

Darts, la puntura a Luke Littler, il “Sinner delle freccette”

Già, perché Littler, campione in carica e numero 1 del ranking mondiale, oltre che personaggio da film o serie tv (e probabilmente in California hanno già messo in lavorazione entrambi), lo scorso anno da una vespa è stato punto sul serio. Il che fa capire come quello dei nidi di vespe nei tetti e negli angoli più remoti del palazzo, costruito in simultanea col più celebre Crystal Palace a fine Ottocento, sia un problema annoso. Il “Sinner delle freccette” ha rischiato di essere punto anche quest’anno. Stavolta non è accaduto mentre era “in campo”, ma durante le interviste post match del primo turno, vinto in tre set sul lituano Darius Labanauskas. Littler, piuttosto infastidito, è riuscito a schivare l’attacco.

Freccette, atleta olandese spruzza del DDT: preso a calci

Forse per prevenire simili incidenti, l’underdog olandese Jurjen van der Velde ha pensato bene di munirsi di insetticida prima di affrontare il numero 6 del ranking, il connazionale Danny Noppert: non l’avesse mai fatto. Quando Van der Velde (che per l’emozione d’essere arrivato a sfidare il numero 6 al mondo non ha trattenuto una crisi di pianto) ha spruzzato un po’ dell’insetticida, gli ufficiali di gara lo hanno letteralmente preso a calci. “Uno mi ha colpito nelle p…”, ha confessato il giovane olandese (nei Paesi Bassi le freccette sono molto popolari) in modo molto colorito. Il motivo? Alcuni spettatori, allergici alla sostanza, si sono sentiti male. Dopo la partita, persa 3-1, Van der Velde s’è scusato. Ma non ha evitato la bufera.

Nitin Kumar trafigge una vespa per sbaglio: chiesta squalifica

Alcuni esponenti di associazioni animaliste, infatti, si sono lamentati. Non solo o non tanto per le reazioni allergiche degli spettatori, quanto per le possibili conseguenze sulle vespe dell’Alexandra Palace. Già qualche giorno fa era accaduto un altro episodio incredibile: durante il lancio di una freccetta l’indiano Nitin Kumar potrebbe aver trafitto un insetto intercettato dalla traiettoria. Dopo aver vinto 3-2, in modo altrettanto rocambolesco, la sfida contro l’olandese Richard Veenstra, Kumar ha dovuto fronteggiare le richieste di squalifica “per crudeltà”, anche se involontaria. L’ha scampata per un soffio. E così tra punture, goliardie e piccoli drammi, il Mondiale di freccette entra nel vivo: da sabato 20 scatterà il secondo turno.