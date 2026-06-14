Mondiali, la Germania dilaga e scatena polemiche. Curacao nella storia grazie all’ex Juve Livano Comenencia

I tedeschi non fanno sconti, ma Curacao regala uno dei momenti più belli di questa prima parte di Mondiale e c'è anche un po' di bianconero

Dopo il poker degli Stati Uniti al Paraguay, la Germania regola 7-1 la cenerentola Curacao e fa segnare la prima vera goleada di questo Mondiale 2026. Un risultato volendo anche preventivabile per la nazionale guidata da Julian Nagelsmann, ma oggettivamente troppo largo per non scatenare polemiche sui social. Intanto, però, la rappresentativa dell’ex colonia olandese entra nella storia grazie all’ex Juve Livano Comenencia.

Curacao “spaventa” la Germania

Sette gol all’esordio contro Curacao per la Germania, che si prende i primi tre punti del Girone E del Mondiale completato da Ecuador e Costa d’Avorio. Tutto facile per i tedeschi? Non proprio, visto che la prima frazione rischia seriamente di chiudersi in equilibrio. Nmecha apre dopo appena 6’, il raddoppio però non arriva e, così, al 21’ una delle quattro debuttati di questa Coppa del Mondo allargata si toglie la soddisfazione di bucare una delle difese sulla carta più forti del torneo e trovare il pareggio.

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Gol storico per l’ex Juve Livano Comenencia

E in un certo senso c’è anche un po’ di Italia nella rete del momentaneo 1-1. A trafiggere Neuer con la complicità di una deviazione è, infatti, l’ex Juventus Next Gen, Livano Comenencia, centrocampista ora in forza allo Zurigo. Un gol storico, che fa esplodere di gioia e stupore i tifosi presenti all’NRG Stadium di Houston e che permette alla piccola Curacao di far coincidere la gara d’esordio in un Mondiale con la prima marcatura in una Coppa del Mondo. Per onore di cronaca e completezza, il primo tempo va in archivio sul 3-1 grazie alla rete di Schlotterbeck al 38′ e al rigore di Havertz, che all’88’ chiuderà i giochi. Nel mezzo, i gol di Musiala, Brown e Undav.

La Juve, Allegri e la scelta di Curacao

Livano Comenencia in bianconero era arrivato nel 2023, pescato dallo Jong PSV. “Ero sotto choc per la chiamata della Juventus”, aveva ammesso ai tempi. Classe 2004, nel 2021 il Guardian lo aveva inserito nella lista dei 60 talenti nati dal 2004 più promettenti d’Europa. Nei due anni a Torino, una settantina di presenze con anche tre gol, qualche allenamento con la prima squadra nell’ultimo anno di Massimiliano Allegri e la chiamata da parte di Thiago Motta per il ritiro 2024. E in Nazionale? La trafila nelle giovanili con l’Olanda, poi la chiamata di Curacao e la voglia di non voltare le spalle a un’occasione Mondiale… l’occasione per fare la storia “Ci ho messo un po’ a decidere, ma dopo aver messo piede nell’isola ho capito di aver fatto la scelta giusta”, aveva confessato a La Gazzetta dello Sport.

Le polemiche e la bellezza del Mondiale

Una storia che fa bene al calcio anche se arriva nel giorno in cui la tua nazionale incassa sette reti da una delle corazzate di questo Mondiale allargato che, proprio in virtù del 7-1 tedesco, torna a far discutere sui social. E, così, c’è chi scrive: “Esattamente cara FIFA quale sarebbe il valore sportivo e sociale (oltre che l’interesse mediatico) di un Germania-Curacao 7-1?” e ancora: “Sto mondiale è un circo”, “Germania-Curacao è assoluta prova della porcheria del mondiale a 48 squadre”, “Alcune squadre sono improponibili per una fase finale del mondiale. Con tutto il rispetto per loro”, “Bravo Infantino”. Ma c’è anche chi sottolinea: “I tifosi del Curacao che applaudono ed esultano come se avessero vinto è una scena meravigliosa. È una festa, comunque”.