Mondiali, Germania-Costa d’Avorio: le formazioni ufficiali. Bonny e Diomande sfidano Neuer

Lo scontro diretto tra Germania e Costa d'Avorio mette in palio la vetta del Gruppo E. L'attaccante dell'Inter Bonny guida gli Elefanti: le scelte degli allenatori

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La seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali propone lo scontro diretto per la vetta tra Germania e Costa d’Avorio, chescenderanno in campo stasera, sabato 20 giugno (ore 22:00), al BMO Field di Toronto, in Canada. Straripante la squadra di Nagelsmann all’esordio con i sette gol rifilati al malcapitato Curaçao. Gli Elefanti, invece, hanno superato di misura l’Ecuador con la rete nel finale di Diallo. Occhi puntati sull’attaccante dell’Inter Bonny: ecco le formazioni ufficiali.

Germania, Neuer e le scelte in attacco di Nagelsmann

La Germania si dispone sul rettangolo verde col 4-2-3-1: in porta confermata la fiducia al totem Neuer, preferito a Baumann. Nagelsmann conferma la difesa che ha giocato contro Curaçao: dunque, spazio a Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown. Sulla mediana giocheranno Nmecha e Pavlovic. Inascoltato l’appello dei tifosi che chiedevano a gran voce l’impiego di Undav dal primo minuto. Il ct insiste sulla sua linea che non prevede un centravanti vero: Sané, Musiala e Wirtz saranno impiegati alle spalle del falso nueve Havertz.

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Costa d’Avorio, chance per Bonny: le scelte di Faé

Dopo la vittoria in amichevole contro i vicecampioni del mondo della Francia e il successo all’esordio Mondiale contro l’Ecuador, la Costa d’Avorio vuole prolungare il suo magic moment anche contro la Germania. Emerse Faé continua col 4-4-2: tra i pali ci sarà Fofana, mentre la linea difensiva sarà composta da Doué, l’ex Torino Singo, Agbadou e Konan. In mezzo al campo altre due vecchie conoscenza della Serie A: Kessie, finito nel mirino della Juventus, e Seko Fofana. La forza degli Elefanti è tutta sulle corsie laterali con la spinta e la qualità dell’ex Atalanta Amad Diallo e della stella del Lipsia Yan Diomande, che nei giorni scorsi ha commosso tutti con una lettera dedicata alla sorella defunta. In attacco chance dal primo minuto per la punta dell’Inter Bonny, che giocherà in coppia con Pepé.

Germania-Costa D’Avorio: le probabili formazioni

In attesa delle formazioni ufficiali: