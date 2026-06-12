Mondiali, Gimenez non gioca neanche un minuto con il Messico. Dopo Leao, il Milan ha un nuovo problema

Zero minuti in panchina per il numero 7 rossonero nella gara d'esordio del torneo iridato. E il suo futuro al Milan è un'incognita

Esordio amaro al Mondiale per Santiago Gimenez. Nella sfida che ha alzato il sipario sulla rassegna iridata, il Messico padrone di casa ha superato 2-0 il Sudafrica, ma il centravanti del Milan ha vissuto l’intera gara dalla panchina, senza mettere piede in campo nemmeno per un minuto. Di fatto, il commissario tecnico Javier Aguirre ha preferito affidarsi a Raul Jimenez come riferimento offensivo.

Ora El Bebote dovrà rimboccarsi le maniche e convincere il proprio ct di meritare una chance nelle prossime due gare del girone, contro Corea del Sud e Repubblica Ceca.Un modo per sfruttare la vetrina del Mondiale come trampolino verso una nuova forma in vista del ritorno al Milan e, soprattutto, per chiarire quale sarà il suo futuro, se ancora in rossonero, oppure lontano da Milanello.

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Dalle grandi ambizioni alla panchina

A rendere ancora più amara quella panchina ci sono le ambizioni che lo stesso Gimenez aveva confessato alla vigilia. In un’intervista insieme al rapper Ernia a Billboard Italia, il messicano si era detto carico ed emozionato all’idea di giocare un Mondiale in casa, arrivando addirittura a sbilanciarsi in un pronostico tanto audace quanto scherzoso sul proprio rendimento: “È un sogno incredibile. Vorrei che la Coppa del Mondo iniziasse domani perché sono molto emozionato. Quando indossi la maglia della Nazionale rappresenti un intero Paese, quindi hai una grande responsabilità, ma allo stesso tempo è una cosa bellissima. So che il Messico, con la sua gente, in casa, è molto forte. Sono convinto che sarà un grande Mondiale. Vincerà il Messico e sarò il capocannoniere (ride, ndr)”.

La stagione di Gimenez

A pesare sulle gerarchie, del resto, c’è il ricordo di una stagione da dimenticare con la maglia del Milan. Frenato a lungo da un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a un intervento e a oltre tre mesi di stop, Gimenez ha vissuto un’annata avara di soddisfazioni: in tutte le competizioni è andato a segno una sola volta, a San Siro, contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia. In campionato, invece, un assist contro la Fiorentina, e un altro per il goal di Saelemaekers nell’ultima giornata contro il Cagliari, sfida che è costata la qualificazione alla Champions League agli uomini di Allegri. Numeri lontanissimi dalle attese di quando il club rossonero lo strappò al Feyenoord. Un periodo complicato che lo stesso attaccante non ha nascosto: “Questa per me è stata una stagione molto difficile. Avevo dolore alla caviglia fin dalla prima partita e ho cercato di gestirlo. Alla fine però l’operazione era inevitabile, soprattutto con il Mondiale alle porte. Ora mi sento molto bene e sono pronto a competere”.

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Gimenez e il futuro al Milan

Per il Milan, dopo il capitolo Leao, anche lui atteso da un Mondiale da protagonista con il Portogallo per cancellare un’annata piuttosto opaca in rossonero, si apre ora il rebus Gimenez. Un futuro tutto da scrivere, reso ancora più nebuloso dal fatto che il club è nel pieno di una ricostruzione profonda, con caselle dirigenziali ancora scoperte e un progetto da mettere a fuoco. Intanto, le prime sirene di mercato arrivano dalla Lazio di Rino Gattuso, che ha individuato proprio nel messicano il rinforzo ideale per il suo attacco. Un’idea forte, che però rischia di restare tale: molto dipenderà dal budget dei biancocelesti e dalla formula con cui il Milan deciderà di trattare.