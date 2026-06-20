Mondiali, Giovanni Galli: "Che disastro della Fifa, vi dico il portiere che mi fa impazzire ma noi italiani siamo cretini" ESCLUSIVA

Tecnicamente può dirsi anche lui campione del mondo: Giovanni Galli faceva parte della rosa dell’Italia che nell’82 fece saltare il banco in Spagna, anche se era solo il terzo portiere e non giocò mai ma l’ex Fiorentina, Milan e Napoli di successi firmato con i suoi guantoni ne ha parecchi: con i rossoneri due Coppe dei Campioni (1988-1989 e 1989-1990), uno scudetto (1987-1988), una Coppa Intercontinentale (1989), una Supercoppa UEFA (1989) e una Supercoppa italiana e col Napoli un’altra supercoppa italiana. E’ tornato di recente a svolgere il ruolo di opinionista (cosa fatta in un lontano passato solo su Mediaset Premium) ed è una delle punte di diamante di Dribbling Mondiali, l’approfondimento quotidiano di Rai2 alle 14 condotto da Paolo Paganini con la supervisione di Fabrizio Failla. Intervistato in esclusiva da Virgilio Sport, Galli analizza le prime giornate dei Mondiali tra sorprese, bocciature e curiosità.

Galli, dopo aver visto all’opera tutte le nazionali che dice? La nostra Italia poteva fare la sua figura o sarebbe stata fatta subito fuori?

“La rabbia aumenta dopo aver visto Svizzera-Bosnia. Al di là di quello che è il valore della nostra Nazionale, in questo momento, eravamo capitati in un girone più che abbordabile. Era un’occasione unica di partecipare al mondiale e di non sfigurare. Anche il Qatar è crollato. La Bosnia ha dimostrato di avere valori abbastanza bassi. Fa rabbia, tanta. Avremmo superato tranquillamente il primo turno.”

Chi sembra non conoscere il significato della parola declino è Messi che sta battendo ogni record, secondo lei deve ringraziare anche un po’ Luca Zidane il portiere dell’Algeria?

“Ha giocato con la mascherina protettiva... E’ un giovane, ancora non era in condizione ottimale e solo da pochi giorni ha avuto il via libera dai medici per scendere in campo e giocare il Mondiale. Sono cose che succedono, ad ora non lo boccio. Non mi fido di una sola partita negativa. E’ pur sempre la sua prima partita, così per la squadra.”

La Spagna era tra le grandi favorite ma ha steccato la prima con Curacao, resta tra le nazionali candidate al successo e chi vede meglio in Europa tra Francia, Inghilterra e le altre

“Per quanto riguarda le altre big mi sento di spezzare una lancia a favore di Spagna, Portogallo. La prima partita è sempre un’incognita. La prova su cui poter fare modifiche o lavorare per proseguire nel migliore dei modi. Anche la Francia ha deluso nel primo tempo, l’Argentina ha avuto anche molte difficoltà ma è passato tutto in secondo piano grazie alla tripletta di Messi. la Germania ha giocato contro poco o nulla.”

La favorita quindi è…

“Ad ora dico Inghilterra per l’esordio strepitoso ma vanno tutte riviste. Il Mondiale esprime la miglior squadra di quel mese e 15 giorni. La Francia mi è piaciuta, la vedo favorita ma su quel primo tempo contro il Senegal ho da ridire…Sono rimasto impressionato dal Marocco ma quanto reggerà?”.