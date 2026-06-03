Mondiali, girone A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca, i convocati, le stelle, i ct

La guida del Girone A del Mondiale del 2026: Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca e Corea del Sud le Nazionali in lotta per il passaggio del turno. Le info dettagliate.

Ad aprire il Mondiale del 2026 in Nord America ci penserà il girone A, con la sfida tra Messico e Sudafrica. El Tricolor, nel raggruppamento con la nazionale africana, la Repubblica Ceca e la Corea del Sud parte con i favori del pronostico per il primo posto, forte del fattore campo e di una rosa costruita nell’ultimo biennio da Javier Aguirre. Occhio però anche a Repubblica Ceca e Corea del Sud, che tra i convocati vanta giocatori di assoluto livello internazionale. Più complicata, almeno sulla carta, la situazione del Sudafrica, che torna a un Mondiale dopo sedici anni di assenza ma potrà comunque giocarsi le proprie carte.

🟩🟥MESSICO

Come si è qualificato il Messico

Il Messico non ha dovuto affrontare le qualificazioni: in quanto nazione co-organizzatrice del torneo insieme a Stati Uniti e Canada, la Federazione ha ottenuto automaticamente il pass per la fase finale (regola che cambierà a partire dal Mondiale del 2030). Il precedente Mondiale del Tri, quello del Qatar 2022, si era concluso con il grande fallimento dell’eliminazione al girone, nel gruppo con Argentina, Polonia e Arabia Saudita. Il Mondiale casalingo rappresenta dunque l’occasione per riscattare una delle più deludenti campagne recenti della storia messicana.

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I convocati del Messico al Mondiale

Il ct del Messico al Mondiale 2026 è Javier Aguirre, alla sua terza esperienza sulla panchina del Messico nonché al suo quarto Mondiale in assoluto: uno da giocatore nel 1986 e tre da commissario tecnico nel 2002, 2010 e ora 2026. Aguirre ha vinto anche la Gold Cup nel 2025.

La lista ufficiale dei convocati

Questi i convocati:

Portieri: Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) e Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP).

Difensori: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Genoa-ITA), Jorge Sánchez (PAOK Thessaloniki-GRE), Israel Reyes (América) e Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED).

Centrocampisti: Erik Lira (Cruz Azul), Édson Álvarez (West Ham United-ENG), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP), Luis Chávez (Dinamo Mosca-RUS), Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Álvaro Fidalgo (Betis-ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara) e Gilberto Mora (Tijuana).

Attaccanti: Raúl Jiménez (Fulham-ENG), Santiago Giménez (AC Milan-ITA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah-KSA), Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Anderlecht-BEL), Roberto Alvarado (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) e Armando González (Guadalajara).

Le stelle del Messico

Il punto di riferimento dell’attacco è Raúl Jiménez, attaccante del Fulham e terzo marcatore di sempre nella storia della nazionale messicana. Jiménez rappresenta un punto fermo della nazionale e il Messico si affiderà a lui nei momenti che contano. In alternativa a lui, Santiago Giménez reduce da una stagione complicata con il Milan, ma rimane comunque un valido elemento del reparto offensivo. A centrocampo il leader è Edson Álvarez, capitano della nazionale e punto di equilibrio del centrocampo. In difesa spicca Johan Vásquez, capitano del Genoa, diventato negli ultimi anni un pilastro della retroguardia del Tri.

La probabile formazione del Messico

Aguirre dovrebbe schierare il Messico con il 4-3-3. In porta il favorito è Rangel, con Montes e Vásquez coppia centrale di difesa e J. Sánchez terzino destro. In mezzo al campo Álvarez come vertice basso, con Pineda e Rodríguez ai lati. In attacco Quiñones e Vega sulle fasce con Jiménez centravanti.

Messico (4-3-3): Rangel; J. Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Álvarez, Pineda, Rodríguez; Quiñones, Jiménez, Vega. CT: Aguirre.

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🟩 🟨 🟥 SUDAFRICA

Come si è qualificato il Sudafrica

I Bafana Bafana sono tornati al Mondiale dopo sedici anni di assenza, l’ultima partecipazione risaliva al 2010 quando il Sudafrica fu il Paese ospitante. La qualificazione è arrivata in modo rocambolesco nell’ultima giornata del girone di qualificazione, con un doppio sorpasso su Benin e Nigeria. Il primo posto nel girone, davanti alla Nigeria di Osimhen poi eliminata, ha consegnato a Hugo Broos il risultato più importante della sua gestione.

I convocati del Sudafrica al Mondiale

Il ct del Sudafrica è il belga Hugo Broos, arrivato sulla panchina dei Bafana Bafana nel 2021 con il compito di ricostruire un’identità nazionale, è riuscito nell’obiettivo di riportare il paese a un Mondiale. Nel 2023 aveva già centrato un terzo posto in Coppa d’Africa. La rosa presenta una forte base del calcio locale, con il nucleo principale proveniente da Mamelodi Sundowns e Orlando Pirates, supportato da un ristretto gruppo di calciatori con esperienza europea.

Portieri : Williams (Mamelodi Sundowns), Goss (Siwelele), Chaine (Orlando Pirates);

: Williams (Mamelodi Sundowns), Goss (Siwelele), Chaine (Orlando Pirates); Difensori : Mudau (Mamelodi Sundowns), Makhanya (Philadelphia Union), Cross (Kaizer Chiefs), Matuludi (Polokwane City), Sibisi (Jomo Cosmos);

: Mudau (Mamelodi Sundowns), Makhanya (Philadelphia Union), Cross (Kaizer Chiefs), Matuludi (Polokwane City), Sibisi (Jomo Cosmos); Centrocampisti : Mokoena (Mamelodi Sundowns), Adams (Mamelodi Sundowns), Poggenpoel (Orlando Pirates), Maboe (Mamelodi Sundowns), Mbatha (Orlando Pirates), Sithole (Estero);

: Mokoena (Mamelodi Sundowns), Adams (Mamelodi Sundowns), Poggenpoel (Orlando Pirates), Maboe (Mamelodi Sundowns), Mbatha (Orlando Pirates), Sithole (Estero); Attaccanti: Appollis (Orlando Pirates), Moremi (Mamelodi Sundowns), Makgopa (Orlando Pirates), Foster (Burnley), Rayners (Mamelodi Sundowns), Mofokeng (Orlando Pirates), Zwane (Mamelodi Sundowns), Maswanganyi (Orlando Pirates).

Le stelle del Sudafrica

Il giocatore di maggiore caratura internazionale è Lyle Foster, attaccante del Burnley in Premier League, principale riferimento offensivo della squadra. A centrocampo Teboho Mokoena è il motore della selezione, mentre il capitano e portiere Ronwen Williams è una garanzia tra i pali e una figura fondamentale di leadership, riconosciuta anche fuori dal campo.

La probabile formazione del Sudafrica

Broos dovrebbe confermare il 4-3-3, l’alternativa è il 4-4-2 utilizzato qualche volta nelle qualificazioni. Williams in porta. Mokoena playmaker con Adams e Mbatha mezzali. Foster punta centrale supportato da Appollis e Mofokeng sugli esterni.

Sudafrica (4-3-3): Williams; Mudau, Cross, Sibisi, Makhanya; Adams, Mokoena, Mbatha; Appollis, Foster, Mofokeng. CT: Broos.

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🟥⬜ COREA DEL SUD

Come si è qualificata la Corea del Sud

La Corea del Sud ha vinto il proprio girone nella terza fase delle qualificazioni AFC, qualificandosi con un turno di anticipo finendo davanti a Giordania (poi qualificata) e Iraq. La nazionale asiatica arriva al Mondiale forte di un percorso incoraggiante nelle qualificazioni ma non si può dire lo stesso delle amichevoli, dove nelle ultime due partite ha perso contro la Costa d’Avorio e l’Austria. Ciò non toglie che il gruppo guidato da Hong Myung-bo si presenta come una delle realtà asiatiche più strutturate del torneo.

I convocati della Corea del Sud al Mondiale

Il ct della Corea del Sud è Hong Myung-bo, storico difensore della Taegeuk Warriors e figura leggendaria del calcio coreano, che, dopo l’esperienza da ct nel 2014, torna sulla panchina della nazionale. La lista dei convocati è ricca di calciatori attivi in campionati europei di primo piano.

Portieri : Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk), Jo Hyeon-woo (Ulsan);

: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk), Jo Hyeon-woo (Ulsan); Difensori : Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Monaco), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Stella Rossa), Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Al Sharjah)

: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Monaco), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Stella Rossa), Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Al Sharjah) Centrocampisti : Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (PSG), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolverhampton)

: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (PSG), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolverhampton) Attaccanti: Son Heung-min (Los Angeles FC), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (non specificato)

Le stelle della Corea del Sud

La stella più luminosa della Corea del Sud rimane senza dubbio Son Heung-min, capitano e simbolo di un’intera generazione di calcio coreano. Trasferitosi al Los Angeles FC dopo anni al Tottenham, Son resta il punto di riferimento tecnico e carismatico della nazionale. L’ex Tottenham vorrà regalare un altro percorso importante alla sua nazione in quello che verosimilmente sarà il suo ultimo Mondiale. A lui si affianca Lee Kang-in del PSG, trequartista di qualità capace di dare fantasia alla squadra e di accendersi nei momenti chiave. In difesa il pilastro è Kim Min-jae, chiave nel Bayern Monaco di Kompany e vecchia conoscenza italiana dopo lo scudetto al Napoli che lo ha consacrato nel calcio europeo.

La probabile formazione della Corea del Sud

Hong Myung-bo potrebbe optare per il 4-2-3-1. Kim Seung-gyu in porta. Kim Min-jae e Seol Young-woo coppia centrale. Hwang In-beom e Lee Kang-in sulla trequarti con Son trequartista o seconda punta, alle spalle di Oh Hyeon-gyu.

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Castrop; Park Jin-seob, Hwang In-beom; Hwang Hee-chan, Lee Kang-in, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu. CT: Hong Myung-bo.

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🟥 REPUBBLICA CECA

Come si è qualificata la Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca torna a un Mondiale a 20 anni di distanza dall’ultima volta, e lo fa attraverso un percorso di qualificazione tutt’altro che semplice. I cechi sono arrivati secondi nel girone di qualificazione dietro alla Croazia, collezionando anche un pesante 5-0 contro Modric e una sconfitta-shock contro le Far Oer. Il secondo posto ha comunque garantito l’accesso ai playoff, dove sono arrivate le vittorie ai calci di rigore contro Irlanda e Danimarca.

I convocati della Repubblica Ceca al Mondiale

Il ct della Repubblica Ceca al Mondiale 2026 è Miroslav Koubek, 74 anni. Arrivato sulla panchina ceca a fine 2025, ha avuto il merito di stabilizzare un gruppo in difficoltà e di guidarlo attraverso i playoff con personalità. La rosa abbina esperienza internazionale di primissimo livello a talenti del campionato locale.

Portieri : Stanek (Slavia Praga), Hornicek (Braga), Kovar (Bayer Leverkusen);

: Stanek (Slavia Praga), Hornicek (Braga), Kovar (Bayer Leverkusen); Difensori : Krejci (Wolverhampton), Coufal (Hoffenheim), Hranac (Hoffenheim), Chaloupek (Slavia Praga), Zeleny (Sparta Praga), Vitik (Bologna);

: Krejci (Wolverhampton), Coufal (Hoffenheim), Hranac (Hoffenheim), Chaloupek (Slavia Praga), Zeleny (Sparta Praga), Vitik (Bologna); Centrocampisti : Soucek (West Ham), Provod (Slavia Praga), Darida (Hradec Králové), Sadilek (Slavia Praga), Sulc (Olympique Lione), Cerv (Viktoria Plzen), Ladra (Viktoria Plzen), Bucha (FC Cincinnati), Sochurek (Sparta Praga), Sojka (Viktoria Plzen);

: Soucek (West Ham), Provod (Slavia Praga), Darida (Hradec Králové), Sadilek (Slavia Praga), Sulc (Olympique Lione), Cerv (Viktoria Plzen), Ladra (Viktoria Plzen), Bucha (FC Cincinnati), Sochurek (Sparta Praga), Sojka (Viktoria Plzen); Attaccanti: Schick (Bayer Leverkusen), Hlozek (Hoffenheim), Kuchta (Sparta Praga), Chory (Slavia Praga), Chytil (Slavia Praga), Kabongo (Mladá Boleslav)

Le stelle della Repubblica Ceca

Il riferimento tecnico della squadra è Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen e simbolo di questa generazione ceca. Pur avendo attraversato qualche stagione difficile, condizionata dagli infortuni, Schick in forma resta un attaccante di altissimo livello, capace di essere decisivo nei tornei internazionali. A centrocampo il perno è Tomáš Souček del West Ham, che vorrà riscattarsi dopo la delusione della retrocessione con gli Hammers. In crescita Pavel Šulc, dell’Olympique Lione, eletto miglior calciatore ceco del 2025 e considerato uno dei giovani più promettenti dell’Est Europa.

La probabile formazione della Repubblica Ceca

Koubek potrebbe schierare la Repubblica Ceca con il 3-4-2-1. Stanek in porta, protetto da una linea a tre con Krejci, Hranec e Vitik. Sulle fasce Coufal a destra e Zeleny a sinistra. In mediana Souček e Provod. Schick punta centrale, con Sulc e Hlozek sulla trequarti.

Repubblica Ceca (3-4-2-1): Stanek; Krejci, Hranec, Vitik; Coufal, Soucek, Provod, Zeleny; Sulc, Hlozek; Schick. CT: Koubek.

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