Mondiali, girone B: Canada, Qatar, Svizzera e Bosnia, i convocati, le stelle, i ct

Mondiali 2026, analisi del Girone B con Canada, Qatar, Svizzera, Bosnia: convocati, moduli, stelle, possibili sorprese e incognite tattiche.

Nel Girone B dei Mondiali 2026 regna l’equilibrio. La favorita sulla carta è la Svizzera, forte della sua esperienza internazionale e di un organico collaudato, ma attenzione alla Bosnia ed Erzegovina, indicata da molti come la possibile sorpresa del raggruppamento dopo l’ottimo percorso nelle qualificazioni. Da non sottovalutare nemmeno il Canada padrone di casa, squadra imprevedibile e capace di accendersi grazie al talento di Alphonso Davies e Jonathan David, mentre il Qatar proverà a ritagliarsi il ruolo di outsider sfruttando il bagaglio accumulato nelle recenti competizioni continentali e internazionali.

⬜🟥CANADA

Come si è qualificato il Canada

Il Canada partecipa al Mondiale in qualità di paese ospitante insieme a Stati Uniti e Messico. Pur essendo già qualificato di diritto, il commissario tecnico Jesse Marsch ha utilizzato gli ultimi due anni per costruire una squadra competitiva e pronta a sfruttare il fattore campo davanti al proprio pubblico.

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I convocati del Canada

Portieri : Maxime Crépeau (Orlando), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace)

: Maxime Crépeau (Orlando), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace) Difensori : Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough)

: Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough) Centrocampisti : Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismael Konè (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto)

: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismael Konè (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto) Attaccanti : Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Promise David (Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (Villarreal)

: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Promise David (Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (Villarreal) Ct. Jesse Marsch

Le stelle del Canada

Il leader tecnico è Alphonso Davies, uno dei migliori esterni al mondo, capace di fare la differenza sia in fase offensiva sia nelle transizioni. Accanto a lui spicca Jonathan David, bomber della Juventus e miglior marcatore della storia della nazionale canadese. Attenzione anche all’esperienza di Cyle Larin e alla qualità di Tajon Buchanan.

La probabile formazione del Canada

Canada (4-4-2): St. Clair; Johnston, Cornelius, Miller, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Koné, Shaffelburg; Jonathan David, Cyle Larin.

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🟥 QATAR

Come si è qualificato il Qatar

Dopo aver partecipato al Mondiale 2022 come paese ospitante, il Qatar ha ottenuto per la prima volta nella sua storia una qualificazione conquistata sul campo attraverso le eliminatorie asiatiche. Gli Al-Annabi hanno confermato la crescita mostrata negli ultimi anni, culminata con le vittorie nelle Coppe d’Asia.

Convocati ufficiali del Qatar

Portieri: Abunada (Al-Rayyan), Barsham (Al-Sadd), Zakaria (Al-Duhail)

Difensori: Al-Alawi (Al-Gharafa), Khoukhi (Al-Sadd), Elamin (Al-Duhail), Mendes (Al-Wakrah), Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Al-Hussain (Al-Arabi), Al-Brake (Al-Duhail)

Centrocampisti: Madibo (Al-Duhail), Hatem (Al-Rayyan), Fatehi (Al-Arabi), Boudiaf (Al-Duhail), Gaber (Al-Rayyan), Al-Mannai (Al-Shamal)

Attaccanti: Al-Ganehi (Al-Gharafa), Alaaeldin (Al-Gharafa), Afif (Al-Sadd), A. Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Al-Haydos (Al-Sadd), Muntari (Al-Gharafa), Jamshid (Al-Duhail), Abdurisag (Al-Sadd)

Le stelle del Qatar

La grande stella resta Akram Afif, miglior giocatore asiatico degli ultimi anni e uomo incaricato di creare superiorità tra le linee. Il principale riferimento offensivo è Almoez Ali, capocannoniere storico della nazionale. Da seguire anche l’esperienza di Hassan Al-Haidos e la qualità tecnica di Edmilson Junior.

Probabile formazione del Qatar

Qatar (4-2-3-1): Barsham; Al-Brake, Lucas Mendes, Tarek Salman, Al-Amin; Madibo, Boudiaf; Ahmed Alaaeldin, Afif, Edmilson Junior; Almoez Ali.

🟥⬜ SVIZZERA

Come si è qualificata la Svizzera

La Svizzera ha ottenuto il pass mondiale confermandosi una delle nazionali più continue del panorama europeo. I rossocrociati hanno chiuso il proprio girone di qualificazione nelle prime posizioni, conquistando la sesta partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo.

Convocati ufficiali della Svizzera

Portieri : Marvin Keller (2002, Young Boys), Gregor Kobel (1997, Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (1994, Lorient).

: (2002, Young Boys), (1997, Borussia Dortmund), (1994, Lorient). Difensori : Manuel Akanji (1995, Inter), Aurèle Amenda (2003, Eintracht Francoforte), Eray Cömert (1998, Valencia), Nico Elvedi (1996, Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (2003, Stoccarda), Miro Muheim (1998, Amburgo), Ricardo Rodríguez (1992, Real Betis), Silvan Widmer (1993, Magonza).

: (1995, Inter), (2003, Eintracht Francoforte), (1998, Valencia), (1996, Borussia Mönchengladbach), (2003, Stoccarda), (1998, Amburgo), (1992, Real Betis), (1993, Magonza). Centrocampisti : Michel Aebischer (1997, Pisa), Christian Fassnacht (1993, Young Boys), Remo Freuler (1992, Bologna), Ardon Jashari (2002, Milan), Johan Manzambi (2005, Friburgo), Fabian Rieder (2002, Augusta), Djibril Sow (1997, Siviglia), Granit Xhaka (1992, Sunderland), Denis Zakaria (1996, Monaco).

: (1997, Pisa), (1993, Young Boys), (1992, Bologna), (2002, Milan), (2005, Friburgo), (2002, Augusta), (1997, Siviglia), (1992, Sunderland), (1996, Monaco). Attaccanti : Zeki Amdouni (2000, Burnley), Breel Embolo (1997, Stade Rennes), Cedric Itten (1996, Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (2000, Nottingham Forest), Noah Okafor (2000, Leeds United), Ruben Vargas (1998, Siviglia).

: (2000, Burnley), (1997, Stade Rennes), (1996, Fortuna Düsseldorf), (2000, Nottingham Forest), (2000, Leeds United), (1998, Siviglia). Commissario Tecnico : Murat Yakin

Le stelle della Svizzera

Il capitano Granit Xhaka continua a essere il punto di riferimento della squadra per leadership e qualità. In difesa spicca Manuel Akanji, mentre davanti la Svizzera si affida alla potenza di Breel Embolo e alla velocità degli esterni Dan Ndoye e Ruben Vargas. Gregor Kobel garantisce inoltre grande affidabilità tra i pali.

Probabile formazione della Svizzera

Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Zakaria; Ndoye, Embolo, Vargas.

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🟦🟨 BOSNIA ED ERZEGOVINA

Come si è qualificata la Bosnia

La Bosnia ed Erzegovina è una delle sorprese delle qualificazioni europee. I Dragoni hanno conquistato il pass per il Nord America grazie a un percorso eccellente che li ha visti chiudere davanti a rivali più quotate, eliminando anche l’Italia nella corsa verso il Mondiale.

Convocati ufficiali della Bosnia

Portieri: Osman Hadzikic (1996, Slaven Belupo), Nikola Vasilj (1995, St. Pauli), Martin Zlomislic (1998, HNK Rijeka).

Difensori: Nidal Čelik (2006, Lens), Amar Dedic (2002, Benfica), Dennis Hadžikadunić (1998, Sampdoria), Nikola Katić (1996, Schalke 04), Sead Kolašinac (1993, Atalanta), Tarik Muharemovic (2003, Sassuolo), Nihad Mujakić (1998, Gaziantep FK), Stjepan Radeljić (1997, HNK Rijeka).

Centrocampisti: Kerim Alajbegovic (2007, Salisburgo), Esmir Bajraktarević (2005, PSV), Ivan Bašić (2002, FC Astana), Dženis Burnić (1998, Karlsruher SC), Armina Gigovic (2002, Young Boys), Amir Hadžiahmetović (1997, Hull City), Ermin Mahmic (2005, Slovan Liberec), Amar Memic (2001, Viktoria Plzen), Ivan Sunjic (1996, Pafos), Benjamin Tahirovic (2003, Bröndby IF).

Attaccanti: Samed Bazdar (2004, Jagiellonia), Ermedin Demirović (1998, Stoccarda), Edin Dzeko (1986, Schalke 04), Jovo Lukic (1998, U Cluj), Haris Tabaković (1994, Borussia Mönchengladbach).

Le stelle della Bosnia

Anche a 40 anni Edin Džeko resta il simbolo della nazionale bosniaca. Al suo fianco agirà Ermedin Demirović, reduce da stagioni molto positive in Bundesliga. In difesa il leader è Sead Kolašinac, mentre a centrocampo cresce il talento di Benjamin Tahirović e del giovane Esmir Bajraktarević.

Probabile formazione della Bosnia

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedić, Katić, Kolašinac, Hadžikadunić; Gigović, Tahirović, Hadžiahmetović, Bajraktarević; Demirović, Džeko.

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