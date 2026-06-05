Mondiali, girone C: Brasile, Haiti, Marocco, Scozia, i convocati, i ct, le stelle

“Il Mondiale non è solo un torneo, è un racconto che si rinnova ogni quattro anni”, scriveva Eduardo Galeano. E ogni edizione aggiunge nuove storie, nuove attese e nuovi protagonisti. Quella che sta per iniziare riunisce mondi diversi: il Brasile di Ancelotti, chiamato a ritrovare il trono dopo 24 anni, il Marocco che sogna di confermarsi grande potenza globale, la Scozia tornata dopo quasi tre decenni e Haiti, simbolo di rinascita. Dentro questo scenario si inserisce il Girone C, il gruppo approfondito nel dettaglio: un intreccio di ambizioni e percorsi opposti, dove ogni nazionale porta con sé un’identità forte e una missione precisa. Un girone che promette equilibrio, tensione e storie destinate a lasciare il segno.
🟨🟩BRASILE
Il Brasile si prepara a partecipare alla Coppa del Mondo FIFA per la 23ª volta, confermandosi l’unica nazionale presente in tutte le edizioni del torneo più prestigioso del calcio mondiale. Un primato che proseguirà anche nella prossima rassegna iridata, la prima organizzata congiuntamente da tre Paesi: Canada, Stati Uniti e Messico.
La Seleção punterà a conquistare il suo sesto titolo mondiale, ma anche a interrompere un’attesa che dura ormai da 24 anni. L’ultima vittoria risale infatti al 2002 e questo rappresenta il digiuno più lungo dall’epoca del primo trionfo mondiale, ottenuto nel 1958. Una situazione già vissuta in passato: tra il successo del 1970 e quello del 1994 trascorsero infatti 24 anni, prima che il Brasile tornasse sul tetto del mondo proprio negli Stati Uniti. Ora il ct Ancelotti proverà a far ballare nuovamente i tifosi.
Come si è qualificato il Brasile
Il Brasile ha chiuso al quinto posto il girone di qualificazione CONMEBOL in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. La confederazione sudamericana disponeva di sei qualificazioni dirette al torneo iridato. Il percorso verso il Mondiale si è svolto attraverso un girone unico all’italiana, con sfide di andata e ritorno tra tutte le nazionali partecipanti, secondo un formato simile a quello di un campionato.
I convocati del Brasile
- Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).
- Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).
- Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetà (Flamengo).
- Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).
La stella
Quando Neymar sta bene ed è in campo è difficile che la luce non punti su di lui, ma gli acciacchi e i problemi fisici vanno tenuti in considerazione e e lo sa bene anche il ct Ancelotti. Il peso dell’attacco e del Brasile potrebbe ricadere allora su Vinicius e Raphinha, i due calciatori più talentuosi oltre la leggenda del Santos.
Il ct Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti, arrivato sulla panchina del Brasile nella prima metà del 2025, si appresta a diventare il primo allenatore straniero a guidare la Seleção in una Coppa del Mondo. Considerato uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio a livello di club, “Carletto” affronta così la sua prima esperienza da commissario tecnico. L’unico precedente simile nella sua carriera risale al 1994, quando fece parte dello staff di Arrigo Sacchi nella nazionale italiana vicecampione del mondo negli Stati Uniti.
La probabile formazione
Brasile (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Guimaraes, Casemiro; Endrick, Raphinha, Vinicius, Cunha. CT: Ancelotti.
Ballottaggi: Alisson/Ederson; Gabriel/Marquinhos/Bremer; Alex Sandro/Douglas Santos.
Brasile: ultime notizie, la rosa
🟥🟩MAROCCO
Come si è qualificato il Marocco
Il Marocco ha dominato il Gruppo E delle qualificazioni CAF, conquistando il primo posto con autorità e diventando la prima nazionale africana a staccare il pass per la fase finale del Mondiale. La certezza della qualificazione è arrivata il 5 settembre, grazie al netto successo per 5-0 contro il Niger.
I convocati
Questa la lista ufficiale del ct Ouahbi:
Portieri: Bonou (Al-Hilal), El Kajoui (Rs Berkane), Tagnaouti (Moghreb Tetouan)
Difensori: Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV), Belammari (Al-Ahly), Aguerd (Olympique Marsiglia), Riad (Crystal Palace), Diop (Fulham), Halhal (Malines), Hakimi (Psg), El Ouahdi (Genk)
Centrocampisti: El Mourabet (Strasburgo), Bouaddi (Lille), El Aynaoui (Roma), Amrabat (Betis Siviglia), Ounahi (Girona), El Khannouss (Stoccarda), Saibari (PSV)
Attaccanti: Elzazzouli (Betis Siviglia)., Talbi (Sunderland), Rahimi (Al-Ain), El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime (Strasburgo), Amaimouni (Eintracht Francoforte)