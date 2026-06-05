Mondiali, girone C: Brasile, Haiti, Marocco, Scozia, i convocati, i ct, le stelle

Brahim Diaz è la grande stella del Marocco e il giocatore di maggior talento tecnico della rosa. Dotato di grande fantasia, velocità e qualità nell’uno contro uno, il trequartista del Real Madrid è chiamato a trascinare i Leoni dell’Atlante con giocate decisive e leadership offensiva ai Mondiali 2026.

Il ct Mohamed Ouahbi

A meno di 100 giorni dal Mondiale, il Marocco ha deciso di cambiare guida tecnica: Mohamed Ouahbi è stato chiamato a sostituire Walid Regragui sulla panchina della nazionale. Il tecnico, 49 anni e di origini belghe, si è imposto sulla scena internazionale grazie al successo alla Coppa del Mondo FIFA U-20, vinta con i suoi “Cuccioli dell’Atlante” dopo il 2-0 in finale contro l’Argentina in Cile. In quel torneo si sono messi in luce anche Othmane Maamma e Yassir Zabiri, premiati rispettivamente con il Pallone d’Oro e il Pallone d’Argento Adidas. In precedenza, Ouahbi aveva maturato esperienza nel settore giovanile dell’RSC Anderlecht, conquistando il campionato belga U-17 nel 2018.

La probabile formazione

Marocco (4-1-4-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Riad, Mazraoui; El Ayanoui; Diaz, El Khannouss,Saibari, Ezzalzouli; El Kaabi. CT: Ouahbi.

Marocco: ultime notizie, la rosa

🟦⬜SCOZIA

Tra gli anni Settanta e Novanta la Scozia era una presenza abituale alla Coppa del Mondo FIFA, avendo ottenuto sei qualificazioni in sette edizioni del torneo. Dopo Francia ’98, però, la nazionale scozzese ha vissuto un lungo periodo difficile, fallendo per sei volte consecutive l’accesso alla fase finale del Mondiale.

Un’assenza durata quasi trent’anni che oggi appartiene al passato: sotto la guida del ct Clarke, la Scozia è tornata sulla scena mondiale con l’ambizione di recitare il ruolo di possibile sorpresa del torneo.

Come si è qualificata la Scozia

Il cammino verso il ritorno ai Mondiali dopo 28 anni è iniziato con un prezioso pareggio per 0-0 sul campo della Danimarca e si è concluso il 18 novembre con una brillante vittoria casalinga per 4-2 proprio contro i danesi.

I convocati della Scozia

Portieri : Craig Gordon (1982, Heart of Midlothian), Angus Gunn (1996, Nottingham Forest), Liam Kelly (1996, Glasgow Rangers).

Difensori : Grant Hanley (1991, Hibernian FC), Jack Hendry (1995, Al-Ettifaq), Aaron Hickey (2002, Brentford), Dominic Hyam (1995, Wrexham), Scott McKenna (1996, Dinamo Zagabria), Nathan Patterson (2001, Everton), Anthony Ralston (1998, Celtic Glasgow), Andrew Robertson (1994, Liverpool), John Souttar (1996, Glasgow Rangers), Kieran Tierney (1997, Celtic Glasgow).

: Grant Hanley (1991, Hibernian FC), Jack Hendry (1995, Al-Ettifaq), Aaron Hickey (2002, Brentford), Dominic Hyam (1995, Wrexham), Scott McKenna (1996, Dinamo Zagabria), Nathan Patterson (2001, Everton), Anthony Ralston (1998, Celtic Glasgow), Andrew Robertson (1994, Liverpool), John Souttar (1996, Glasgow Rangers), Kieran Tierney (1997, Celtic Glasgow). Centrocampisti : Ryan Christie (1995, Bournemouth), Findlay Curtis (2006, Kilmarnock FC), Lewis Ferguson (1999, Bologna), Ben Gannon-Doak (2005, Bournemouth), Tyler Fletcher, (2007, Manchester United), John McGinn (1994, Aston Villa), Kenny McLean (1992, Norwich), Scott McTominay (1996, Napoli).

: Ryan Christie (1995, Bournemouth), Findlay Curtis (2006, Kilmarnock FC), Lewis Ferguson (1999, Bologna), Ben Gannon-Doak (2005, Bournemouth), Tyler Fletcher, (2007, Manchester United), John McGinn (1994, Aston Villa), Kenny McLean (1992, Norwich), Scott McTominay (1996, Napoli). Attaccanti: Ché Adams (1996, Torino), Lyndon Dykes (1995, Charlton Athletic), George Hirst (1999, Ipswich Town), Lawrence Shankland (1995, Heart of Midlothian), Ross Stewart (1996, Southampton).

La stella

Tutta la Scozia punta su Scott McTominay, autentico leader tecnico ed emotivo della nazionale. Il centrocampista offensivo del Napoli è stato il trascinatore della squadra nel percorso di qualificazione ai Mondiali e sogna di confermarsi protagonista anche nella rassegna in programma negli Stati Uniti. Ad affiancarlo l’anima biancoblu McGinn, altra mezz’ala di inserimento che spesso ha fatto saltare di gioia gli scozzesi.

Il ct Steve Clarke

Riconosciuto per il suo atteggiamento calmo e autocritico, Clarke ha riportato entusiasmo tra i tifosi scozzesi sin dal suo arrivo sulla panchina nel 2019. Il Mondiale 2026 rappresenterà per lui il terzo grande torneo consecutivo alla guida della Scozia, dopo aver posto fine a un’assenza durata oltre vent’anni sia dalle fasi finali del Mondiale che da quelle dell’Europeo. Nessun altro selezionatore scozzese era mai riuscito a centrare tre qualificazioni consecutive, un traguardo che ne certifica il valore.

La probabile formazione

Scozia (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Christie, McTominay, McGinn, Doak; Adams. CT: Clarke.

Scozia: ultime notizie, la rosa

🟦🟥HAITI

Haiti ha preso parte alla Coppa del Mondo solo una volta, nell’edizione del 1974 in Germania Ovest. La qualificazione arrivò grazie alla vittoria del Campionato CONCACAF 1973, disputato in casa a Port-au-Prince, primo torneo della federazione a garantire l’accesso diretto ai Mondiali. I Granatieri chiusero al primo posto con quattro successi in cinque partite, subendo una sola sconfitta contro il Messico all’ultima giornata, risultato che non impedì comunque il primato finale.

Al Mondiale, Haiti fu inserita in un girone molto difficile con Italia, Argentina e Polonia. La squadra di Antoine Tassy perse tutte e tre le partite (3-1 con l’Italia, 7-0 con la Polonia e 4-1 con l’Argentina), trovando però due gol della bandiera firmati da Emmanuel Sanon, che spezzò anche la striscia di imbattibilità di 19 partite di Zoff. Nonostante i risultati, quella partecipazione resta la pagina più importante della storia calcistica haitiana.

Come si è qualificato Haiti

L’Haiti ha completato con successo entrambi i turni delle qualificazioni CONCACAF. Nel secondo round hanno chiuso al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle di Curaçao, assicurandosi l’accesso alla fase successiva dove non hanno deluso le aspettative contro il Nicaragua. I Granatieri con un netto 2-0 hanno conquistato il ritorno alla Coppa del Mondo dopo la storica partecipazione del 1974, grazie alla gestione e visione del commissario tecnico Migne.