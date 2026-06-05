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CALCIO MONDIALI

Mondiali, girone C: Brasile, Haiti, Marocco, Scozia, i convocati, i ct, le stelle

I giocatori convocati, i ct, le disposizioni tattiche e le stelle delle nazionali di Brasile, Scozia, Marocco e Haiti

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Antonio Salomone

Antonio Salomone

Giornalista

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

“Il Mondiale non è solo un torneo, è un racconto che si rinnova ogni quattro anni”, scriveva Eduardo Galeano. E ogni edizione aggiunge nuove storie, nuove attese e nuovi protagonisti. Quella che sta per iniziare riunisce mondi diversi: il Brasile di Ancelotti, chiamato a ritrovare il trono dopo 24 anni, il Marocco che sogna di confermarsi grande potenza globale, la Scozia tornata dopo quasi tre decenni e Haiti, simbolo di rinascita. Dentro questo scenario si inserisce il Girone C, il gruppo approfondito nel dettaglio: un intreccio di ambizioni e percorsi opposti, dove ogni nazionale porta con sé un’identità forte e una missione precisa. Un girone che promette equilibrio, tensione e storie destinate a lasciare il segno.

🟨🟩BRASILE

Il Brasile si prepara a partecipare alla Coppa del Mondo FIFA per la 23ª volta, confermandosi l’unica nazionale presente in tutte le edizioni del torneo più prestigioso del calcio mondiale. Un primato che proseguirà anche nella prossima rassegna iridata, la prima organizzata congiuntamente da tre Paesi: Canada, Stati Uniti e Messico.

La Seleção punterà a conquistare il suo sesto titolo mondiale, ma anche a interrompere un’attesa che dura ormai da 24 anni. L’ultima vittoria risale infatti al 2002 e questo rappresenta il digiuno più lungo dall’epoca del primo trionfo mondiale, ottenuto nel 1958. Una situazione già vissuta in passato: tra il successo del 1970 e quello del 1994 trascorsero infatti 24 anni, prima che il Brasile tornasse sul tetto del mondo proprio negli Stati Uniti. Ora il ct Ancelotti proverà a far ballare nuovamente i tifosi.

Come si è qualificato il Brasile

Il Brasile ha chiuso al quinto posto il girone di qualificazione CONMEBOL in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. La confederazione sudamericana disponeva di sei qualificazioni dirette al torneo iridato. Il percorso verso il Mondiale si è svolto attraverso un girone unico all’italiana, con sfide di andata e ritorno tra tutte le nazionali partecipanti, secondo un formato simile a quello di un campionato.

I convocati del Brasile

  • Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).
  • Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).
  • Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetà (Flamengo).
  • Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).

La stella

Quando Neymar sta bene ed è in campo è difficile che la luce non punti su di lui, ma gli acciacchi e i problemi fisici vanno tenuti in considerazione e e lo sa bene anche il ct Ancelotti. Il peso dell’attacco e del Brasile potrebbe ricadere allora su Vinicius e Raphinha, i due calciatori più talentuosi oltre la leggenda del Santos.

Il ct Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, arrivato sulla panchina del Brasile nella prima metà del 2025, si appresta a diventare il primo allenatore straniero a guidare la Seleção in una Coppa del Mondo. Considerato uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio a livello di club, “Carletto” affronta così la sua prima esperienza da commissario tecnico. L’unico precedente simile nella sua carriera risale al 1994, quando fece parte dello staff di Arrigo Sacchi nella nazionale italiana vicecampione del mondo negli Stati Uniti.

La probabile formazione

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Guimaraes, Casemiro; Endrick, Raphinha, Vinicius, Cunha. CT: Ancelotti.

Ballottaggi: Alisson/Ederson; Gabriel/Marquinhos/Bremer; Alex Sandro/Douglas Santos.

Brasile: ultime notizie, la rosa

🟥🟩MAROCCO

La qualificazione del Marocco alla fase finale del Mondiale è stata accolta con grande entusiasmo, non solo dal popolo marocchino, ma anche dagli appassionati di calcio di tutto il mondo che si erano affezionati alla nazionale nordafricana durante l’ultima Coppa del Mondo in Qatar. In quell’edizione, i Leoni dell’Atlante avevano scritto una pagina storica eliminando il Portogallo ai quarti di finale grazie all’1-0 decisivo e diventando così la prima nazionale africana a raggiungere una semifinale mondiale. Il cammino si era poi interrotto contro la Francia, vittoriosa 2-0.

Il Marocco, vincitore a tavolino della Coppa d’Africa, ha cambiato anche ct: Mohamed Ouahbi ha sostituito Walid Regragui sulla panchina della nazionale. Il cambio di guida tecnica è avvenuto a sorpresa, a ridosso degli impegni internazionali.

Come si è qualificato il Marocco

Il Marocco ha dominato il Gruppo E delle qualificazioni CAF, conquistando il primo posto con autorità e diventando la prima nazionale africana a staccare il pass per la fase finale del Mondiale. La certezza della qualificazione è arrivata il 5 settembre, grazie al netto successo per 5-0 contro il Niger.

I convocati

Questa la lista ufficiale del ct Ouahbi:

Portieri: Bonou (Al-Hilal), El Kajoui (Rs Berkane), Tagnaouti (Moghreb Tetouan)

Difensori: Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV), Belammari (Al-Ahly), Aguerd (Olympique Marsiglia), Riad (Crystal Palace), Diop (Fulham), Halhal (Malines), Hakimi (Psg), El Ouahdi (Genk)

Centrocampisti: El Mourabet (Strasburgo), Bouaddi (Lille), El Aynaoui (Roma), Amrabat (Betis Siviglia), Ounahi (Girona), El Khannouss (Stoccarda), Saibari (PSV)

Attaccanti: Elzazzouli (Betis Siviglia)., Talbi (Sunderland), Rahimi (Al-Ain), El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime (Strasburgo), Amaimouni (Eintracht Francoforte)

La stella

Brahim Diaz è la grande stella del Marocco e il giocatore di maggior talento tecnico della rosa. Dotato di grande fantasia, velocità e qualità nell’uno contro uno, il trequartista del Real Madrid è chiamato a trascinare i Leoni dell’Atlante con giocate decisive e leadership offensiva ai Mondiali 2026.

Il ct Mohamed Ouahbi

A meno di 100 giorni dal Mondiale, il Marocco ha deciso di cambiare guida tecnica: Mohamed Ouahbi è stato chiamato a sostituire Walid Regragui sulla panchina della nazionale. Il tecnico, 49 anni e di origini belghe, si è imposto sulla scena internazionale grazie al successo alla Coppa del Mondo FIFA U-20, vinta con i suoi “Cuccioli dell’Atlante” dopo il 2-0 in finale contro l’Argentina in Cile. In quel torneo si sono messi in luce anche Othmane Maamma e Yassir Zabiri, premiati rispettivamente con il Pallone d’Oro e il Pallone d’Argento Adidas. In precedenza, Ouahbi aveva maturato esperienza nel settore giovanile dell’RSC Anderlecht, conquistando il campionato belga U-17 nel 2018.

La probabile formazione

Marocco (4-1-4-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Riad, Mazraoui; El Ayanoui; Diaz, El Khannouss,Saibari, Ezzalzouli; El Kaabi. CT: Ouahbi.

Marocco: ultime notizie, la rosa

🟦⬜SCOZIA

Tra gli anni Settanta e Novanta la Scozia era una presenza abituale alla Coppa del Mondo FIFA, avendo ottenuto sei qualificazioni in sette edizioni del torneo. Dopo Francia ’98, però, la nazionale scozzese ha vissuto un lungo periodo difficile, fallendo per sei volte consecutive l’accesso alla fase finale del Mondiale.

Un’assenza durata quasi trent’anni che oggi appartiene al passato: sotto la guida del ct Clarke, la Scozia è tornata sulla scena mondiale con l’ambizione di recitare il ruolo di possibile sorpresa del torneo.

Come si è qualificata la Scozia

Il cammino verso il ritorno ai Mondiali dopo 28 anni è iniziato con un prezioso pareggio per 0-0 sul campo della Danimarca e si è concluso il 18 novembre con una brillante vittoria casalinga per 4-2 proprio contro i danesi.

I convocati della Scozia

  • Portieri: Craig Gordon (1982, Heart of Midlothian), Angus Gunn (1996, Nottingham Forest), Liam Kelly (1996, Glasgow Rangers).
  • Difensori: Grant Hanley (1991, Hibernian FC), Jack Hendry (1995, Al-Ettifaq), Aaron Hickey (2002, Brentford), Dominic Hyam (1995, Wrexham), Scott McKenna (1996, Dinamo Zagabria), Nathan Patterson (2001, Everton), Anthony Ralston (1998, Celtic Glasgow), Andrew Robertson (1994, Liverpool), John Souttar (1996, Glasgow Rangers), Kieran Tierney (1997, Celtic Glasgow).
  • Centrocampisti: Ryan Christie (1995, Bournemouth), Findlay Curtis (2006, Kilmarnock FC), Lewis Ferguson (1999, Bologna), Ben Gannon-Doak (2005, Bournemouth), Tyler Fletcher, (2007, Manchester United), John McGinn (1994, Aston Villa), Kenny McLean (1992, Norwich), Scott McTominay (1996, Napoli).
  • Attaccanti: Ché Adams (1996, Torino), Lyndon Dykes (1995, Charlton Athletic), George Hirst (1999, Ipswich Town), Lawrence Shankland (1995, Heart of Midlothian), Ross Stewart (1996, Southampton).

La stella

Tutta la Scozia punta su Scott McTominay, autentico leader tecnico ed emotivo della nazionale. Il centrocampista offensivo del Napoli è stato il trascinatore della squadra nel percorso di qualificazione ai Mondiali e sogna di confermarsi protagonista anche nella rassegna in programma negli Stati Uniti. Ad affiancarlo l’anima biancoblu McGinn, altra mezz’ala di inserimento che spesso ha fatto saltare di gioia gli scozzesi.

Il ct Steve Clarke

Riconosciuto per il suo atteggiamento calmo e autocritico, Clarke ha riportato entusiasmo tra i tifosi scozzesi sin dal suo arrivo sulla panchina nel 2019. Il Mondiale 2026 rappresenterà per lui il terzo grande torneo consecutivo alla guida della Scozia, dopo aver posto fine a un’assenza durata oltre vent’anni sia dalle fasi finali del Mondiale che da quelle dell’Europeo. Nessun altro selezionatore scozzese era mai riuscito a centrare tre qualificazioni consecutive, un traguardo che ne certifica il valore.

La probabile formazione

Scozia (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Christie, McTominay, McGinn, Doak; Adams. CT: Clarke.

Scozia: ultime notizie, la rosa

🟦🟥HAITI

Haiti ha preso parte alla Coppa del Mondo solo una volta, nell’edizione del 1974 in Germania Ovest. La qualificazione arrivò grazie alla vittoria del Campionato CONCACAF 1973, disputato in casa a Port-au-Prince, primo torneo della federazione a garantire l’accesso diretto ai Mondiali. I Granatieri chiusero al primo posto con quattro successi in cinque partite, subendo una sola sconfitta contro il Messico all’ultima giornata, risultato che non impedì comunque il primato finale.

Al Mondiale, Haiti fu inserita in un girone molto difficile con Italia, Argentina e Polonia. La squadra di Antoine Tassy perse tutte e tre le partite (3-1 con l’Italia, 7-0 con la Polonia e 4-1 con l’Argentina), trovando però due gol della bandiera firmati da Emmanuel Sanon, che spezzò anche la striscia di imbattibilità di 19 partite di Zoff. Nonostante i risultati, quella partecipazione resta la pagina più importante della storia calcistica haitiana.

Come si è qualificato Haiti

L’Haiti ha completato con successo entrambi i turni delle qualificazioni CONCACAF. Nel secondo round hanno chiuso al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle di Curaçao, assicurandosi l’accesso alla fase successiva dove non hanno deluso le aspettative contro il Nicaragua. I Granatieri con un netto 2-0 hanno conquistato il ritorno alla Coppa del Mondo dopo la storica partecipazione del 1974, grazie alla gestione e visione del commissario tecnico Migne.

I convocati di Haiti

  • Portieri: Josué Duverger (2000, FC Cosmos Coblenza), Alexandre Pierre (2001, FC Sochaux), Johny Placide (1988, SC Bastia).
  • Difensori: Ricardo Adé (1990, LDU Quito), Carlens Arcus (1996, Angers SCO), Hannes Delcroix (1999, FC Lugano), Jean-Kévin Duverne (1997, KAA Gent), Martin Expérience (1999, AS Nancy), Duke Lacroix (1993, Switchbacks FC), Wilguens Paugain (2001, Zulte Waregem), Keeto Thermoncy (2006, BSC Young Boys U21).
  • Centrocampisti: Jean-Ricner Bellegarde (1998, Wolverhampton), Danley Jean Jacques (2000, Philadelphia Union), Leverton Pierre (1998, FC Vizela), Woodensky Pierre (2004, Violette AC), Carl Sainté (2002, El Paso Locomotive FC), Dominique Simon (2000, FC Tatran Prešov).
  • Attaccanti: Josué Casimir (2001, AJ Auxerre), Louicius Deedson (2001, FC Dallas), Derrick Etienne Jr. (1996, Toronto FC), Yassin Fortuné (1999, Vizela), Wilson Isidor (2000, Sunderland), Lenny Joseph (2000, Ferencváros TC), Duckens Nazon (1994, Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (1995, Çaykur Rizespor), Ruben Providence (2001, Almere City).

La stella

Il giocatore più rappresentativo e talentuoso di Haiti è Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista del Wolverhampton. Ventisettenne, si distingue per intensità e capacità di inserimento, caratteristiche che lo rendono un punto di riferimento della mediana haitiana. Nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze, con un gol e un assist. Nato in Francia e cresciuto nel settore giovanile della nazionale transalpina, ha poi scelto di rappresentare Haiti, con cui conta finora 8 presenze.

Il ct Sebastien Migne

Nominato commissario tecnico di Haiti nel marzo 2024, Sebastien Migne ha accompagnato la nazionale caraibica lungo tutto il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Originario della Vandea, a Roche-sur-Yon, Migné ha avuto una prima vita calcistica da giocatore tra gli anni ’90, soprattutto nelle categorie minori del calcio inglese. Appesi gli scarpini al chiodo, ha ottenuto il patentino da allenatore a soli 26 anni, iniziando come vice di Jean-Pierre Papin a Strasburgo e Lens prima di intraprendere una lunga carriera sulle panchine delle nazionali.

Il suo curriculum internazionale include esperienze come assistente e tecnico in Oman, RD Congo, Congo e Togo, fino alla guida del Kenya, portato alla qualificazione alla Coppa d’Africa dopo 15 anni di assenza. Successivamente ha lavorato anche con la Guinea Equatoriale e nello staff del Camerun al fianco di Rigobert Song nel 2022, prima di approdare ad Haiti, dove ha trovato una delle sfide più importanti della sua carriera.

La probabile formazione

HAITI (4-2-3-1): Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Lacroix; Bellegarde, Pierre; Deedson, Casimir, Providence; Pierrot.

Haiti: ultime notizie, la rosa

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