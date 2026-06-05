I giocatori convocati, i ct, le disposizioni tattiche e le stelle delle nazionali di Germania, Costa d'Avorio, Ecuador e Curaçao

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Gruppo E dei Mondiali 2026 mette insieme una delle grandi favorite del torneo, la Germania, e tre nazionali con caratteristiche molto diverse tra loro. I tedeschi partono con i favori del pronostico per il primo posto, ma Ecuador e Costa d’Avorio hanno qualità sufficienti per giocarsi il passaggio del turno. Più complicata, almeno sulla carta, la missione di Curaçao, al debutto assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo.

⬜⬛ GERMANIA

Come si è qualificata la Germania

Come l’Italia, anche la Germania vanta quattro affermazioni nel torneo di cui l’ultima nel 2014. I tedeschi, però, a differenza degli azzurri non hanno avuto difficoltà a centrare la qualificazione dominando il Gruppo A, che comprendeva Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Primo posto con 15 punti, 16 gol fatti e appena 3 subiti.

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I convocati

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stoccarda).

Difensori: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), David Raum (RB Lispia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Groß (Brighton), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stoccarda), Jamie Leweling (Stoccarda), Lennart Karl (Bayern Monaco), Aleksandar Pavlović (Bayern Monaco)

Attaccanti: Jamal Musiala (Bayern Monaco), Nadiem Amiri (Mainz), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stoccarda), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle), Florian Wirtz (Liverpool)

Le stelle della Germania

Il volto della Germania è senza dubbio Florian Wirtz, destinato a essere il punto di riferimento tecnico della squadra. Accanto a lui brillano Musiala, capace di decidere le partite nell’uno contro uno, e Kimmich, leader tecnico e carismatico del gruppo. Anche Havertz rappresenta una soluzione preziosa per versatilità e qualità offensiva.

Il ct

Julian Nagelsmann è riuscito a costruire una nazionale moderna e aggressiva, riportando entusiasmo dopo anni di risultati altalenanti. Il suo lavoro si basa su intensità, possesso palla e grande mobilità degli interpreti. Ancora giovanissimo, 38 anni, ma con grande esperienza alle spalle: si tratta certamente di un punto di forza della rappresentativa teutonica.

Il modulo

Il sistema di riferimento è il 4-2-3-1, con Musiala e Wirtz liberi di muoversi alle spalle della punta. Kimmich può agire sia da terzino sia da regista aggiunto. Nonostante un atteggiamento prettamente offensivo, la squadra appare comunque solida e per questo estremamente pericolosa nell’economia di un torneo dove l’equilibrio è certamente una potenziale dote vincente. Cosa manca? Forse una prima punta di caratura internazionale, con Nagelsmann che spesso nel ruolo è costretto ad adattarci calciatori dalle caratteristiche differenti.

Germania, ultime notizie, la rosa

🟨🟦ECUADOR

Come si è qualificato l’Ecuador

Per l’Ecuador si tratta della quinta partecipazione a un Mondiale. Massimo traguardo raggiunto: ottavi di finale nel 2006. La Tricolor probabilmente non ha mai raggiunto così facilmente la manifestazione come in questa edizione. Secondo posto nel girone CONMEBOL, alle spalle della sola Argentina campione in carica. 29 punti conquistati in 18 partite, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Insomma, meglio di Colombia, Uruguay e Brasile.

I convocati dell’Ecuador

Portieri: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE) e Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Difensori: Willian Pacho (Paris Saint Germain-FRA), Piero Hincapié (Arsenal-GBR), Pervis Estupiñán (AC Milan-ITA), Joel Ordóñez (Bruges-BEL), Félix Torres (Internacional-BRA), Jackson Porozo (Tijuana-MEX) e Ángelo Preciado (Atlético Minero-BRA).

Centrocampisti: Moisés Caicedo (Chelsea-GBR), Anthony Valencia (Royal Antwerp-BEL), Denil Castillo (Midtjylland-DEN), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Pedro Vite (Pumas UNAM-MEX), Kendry Páez (River Plate-ARG), Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA) e Yaimar Medina (Genk-BEL).

Attaccanti: Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), John Yeboah (Venezia-ITA), Nilson Angulo (Anderlecht-BEL), Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise-BEL), Jordy Caicedo (Huracán-ARG), Jeremy Arévalo (Stuttgart-GER) e Enner Valencia (Pachuca-MEX). EFE

Le stelle dell’Ecuador

Il leader tecnico è Moisés Caicedo, uno dei centrocampisti più completi del panorama mondiale. Attorno a lui ruotano il talento di Kendry Páez, considerato uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano, e la solidità difensiva garantita da Hincapié e Pacho.

Il ct

Sebastián Beccacece ha dato alla squadra un’identità chiara, basata su aggressività, pressing e ricerca costante della verticalità. L’argentino è alla guida della nazionale dal 2024, dopo un passato trascorso prevalentemente nel campionato argentino oltre a una stagione all’Elche in Spagna.

Il modulo

Il modulo prescelto è un 4-1-3-2 che sfrutta le caratteristiche prettamente difensive della squadra. Effettivamente, anche il percorso di qualificazione ha evidenziato come l’Ecuador sia quasi imperforabile dietro, specialmente dall’arrivo in panchina di Beccacece. Di contro, davanti pecca un po’ di incisività e questa può essere la macchia della Tri: appena 9 reti in 12 partite con Enner Valencia capocannoniere con 6 marcature.

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🟧COSTA D’AVORIO

Come si è qualificata la Costa d’Avorio

Campione d’Africa del 2024, la Costa d’Avorio è pronta a riaffacciarsi in un Campionato del Mondo a 12 anni di distanza dall’ultima volta. Percorso brillante da parte degli Elefanti che hanno conquistato il primo posto nel proprio gruppo, senza subire sconfitte né incassare gol nei 10 match disputati.

I convocati

Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Difensori: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Centrocampisti: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (Maribor)

Attaccanti: Simon Adingra (Monaco), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomandé (Lipsia), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Evann Guessand (Crystal Palace), Ange-Yoan Bonny (Inter), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza), Nicolas Pepe (Villarreal).

Le stelle della Costa d’Avorio

L’uomo simbolo resta Franck Kessié, leader tecnico ed emotivo della squadra. Grande attenzione anche ad Amad Diallo, protagonista di una crescita importante, e a Simon Adingra, devastante negli spazi aperti. In difesa il punto di riferimento è Evan Ndicka.

Il ct

Emerse Faè ha compiuto un lavoro straordinario dopo il trionfo continentale, costruendo una squadra compatta e competitiva. 42 anni, in carica da primo allenatore dal 2024, in realtà ha sempre fatto parte della Costa d’Avorio fin da quando ha smesso di giocare. Prima del nuovo ruolo, era infatti nello staff del francese Jean-Louis Gasset del quale poi prese il posto.

Il modulo

Il modulo più utilizzato è il 4-3-3, con esterni molto offensivi e un centrocampo fisico. La Costa d’Avorio ha probabilmente la miglior struttura atletica del gruppo. Se troverà continuità realizzativa, può contendere il secondo posto a Ecuador e persino mettere in difficoltà la Germania in gara secca.

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🟦CURAÇAO

Come si è qualificato il Curacao

Curaçao è una delle grandi sorprese di questo Mondiale. La nazionale caraibica ha centrato una storica qualificazione grazie a un percorso eccellente nella zona CONCACAF, conquistando la prima partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo. Dopo aver primeggiato nella propria zona di riferimento, l’Onda Blu ha dovuto superare successivamente un girone con le big caraibiche Giamaica, Trinidad e Tobago e Bermuda uscendone indenne.

I convocati del Curacao

Portieri: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (Venlo), Eloy Room (Miami).

Difensori: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (Zwolle), Deveron Fonville (Nijmegen), Jurien Gaari (Abha), Armando Obispo (Psv Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampisti: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (IgdÕr), Livano Comenencia (Zurigo), Kevin Felida (Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk).

Attaccanti: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (Volendam), Jurgen Locadia (Miami), Jearl Margaritha (Beveren).

Le stelle del Curacao

Pur non avendo nomi di fama mondiale, Curaçao può contare su diversi elementi di esperienza internazionale. Il giocatore più rappresentativo è Leandro Bacuna, capitano e leader tecnico della squadra, capace di garantire qualità e inserimenti dalla mediana. In avanti, gran parte delle responsabilità offensive ricadranno su Jurgen Locadia, attaccante che porta in dote esperienza maturata nei campionati europei. Attenzione anche a Tahith Chong, esterno rapido e imprevedibile che può diventare l’uomo in grado di accendere la manovra negli ultimi metri.

Il ct

La storica qualificazione di Curaçao porta anche la firma di Dick Advocaat, uno dei tecnici più esperti del panorama internazionale. Il settantottenne allenatore olandese ha guidato la nazionale caraibica durante il percorso verso il Mondiale, mettendo al servizio del progetto un bagaglio unico fatto di esperienze alla guida dell’Olanda, ma anche di nazionali come Corea del Sud, Belgio, Russia, Emirati Arabi Uniti e Iraq. La qualificazione ottenuta rappresenta una delle imprese più significative della sua lunga carriera. Durante la fase finale del torneo, però, la squadra sarà affidata a Fred Rutten, chiamato a raccogliere l’eredità di un gruppo che Advocaat ha contribuito a plasmare sotto il profilo tattico e mentale.

Il modulo

L’assetto di riferimento è il 4-3-3, sistema che garantisce equilibrio tra copertura e ripartenze. Curaçao tende a difendersi con ordine per poi sfruttare la velocità degli esterni e la fisicità del centravanti negli spazi aperti. Non sono esclusi aggiustamenti tattici in corso d’opera, soprattutto contro avversari di livello superiore come la Germania. L’incognita principale riguarda la tenuta difensiva contro attacchi più attrezzati, mentre la possibile sorpresa è rappresentata dalla compattezza di un gruppo che nelle qualificazioni Concacaf ha chiuso dieci partite senza conoscere la sconfitta.

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