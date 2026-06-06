I giocatori convocati, i ct, le disposizioni tattiche e le stelle delle nazionali di Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda

Il Girone G dei Mondiali 2026 si presenta come uno dei più intriganti dell’intero torneo. Un mix di scuole calcistiche differenti e approcci tattici contrastanti rende il raggruppamento particolarmente imprevedibile. A contendersi l’accesso alla fase a eliminazione diretta ci saranno il Belgio, grande potenza europea e favorita del gruppo, l’Egitto guidato dal suo leader Mohamed Salah, l’Iran squadra solida ma in bilico partecipazione per la guerra in atto con gli Stati Uniti ed infine la Nuova Zelanda, pronta a recitare il ruolo di outsider.

🟥🟨BELGIO

Come si è qualificato al Mondiale il Belgio

Il Belgio ha conquistato il pass per i Mondiali 2026 chiudendo al primo posto il proprio girone di qualificazione UEFA. I Diavoli Rossi hanno gestito il percorso con grande solidità, confermando il loro status di nazionale di prima fascia. Nonostante il ricambio generazionale, la squadra ha mantenuto continuità di risultati, assicurandosi la qualificazione diretta senza passare dagli spareggi.

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Belgio: convocati ufficiali

Il Belgio si presenta ai Mondiali con una rosa esperta e ancora molto competitiva, guidata dal commissario tecnico Rudi Garcia. L’obiettivo è chiaro: sfruttare l’ultima grande occasione del nucleo storico per andare il più lontano possibile nel torneo.

Portieri: Thibaut Courtois (1992, Real Madrid), Senne Lammens (2002, Manchester United), Mike Penders (2005, Strasburgo)

Difensori: Timothy Castagne (1995, Fulham), Zeno Debast (2003, Sporting Lisbona), Maxim De Cupyer (2000, Brighton), Koni De Winter (2002, Milan), Brandon Mechele (1993, Bruges), Thomas Meunier (1991, Lille), Nathan Ngoy (2003, Lille), Joaquin Seys (2005, Bruges), Arthur Theate (2000, Eintracht Francoforte).

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (1991, Napoli), Amadou Onana (2001, Aston Villa), Nicolas Raskin (2001, Glasgow Rangers), Youri Tielemans (1997, Aston Villa), Hans Vanaken (1992, Bruges), Axel Witsel (1989, Girona).

Attaccanti: Charles De Ketelaere (2001, Atalanta), Jérémy Doku (2002, Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (2005, Lille), Romelu Lukaku (1993, Napoli), Dodi Lukébakio (1997, Benfica), Diego Moreira (2004, Strasburgo), Alexis Saelemaekers (1999, Milan), Leandro Trossard (1994, Arsenal).

Le stelle del Belgio

Il punto di riferimento resta Kevin De Bruyne, mente e regista della squadra, affiancato dalla potenza realizzativa di Romelu Lukaku e dalla velocità di Jeremy Doku. Il Belgio resta una squadra costruita su talento ed esperienza internazionale.

Probabile formazione del Belgio

Il sistema di gioco resta basato su un calcio offensivo e tecnico, con grande qualità nella gestione del possesso e una forte esperienza internazionale. La squadra ruota attorno ai suoi leader tecnici e carismatici, con una struttura consolidata che ha già garantito risultati importanti nelle ultime competizioni internazionali.

Belgio (4-3-3): Courtois; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, De Bruyne, Tielemans; Doku, Lukaku, Saelemaekers.

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🟥EGITTO

Egitto, come si è qualificato al Mondiale

L’Egitto ha staccato il biglietto per il Mondiale attraverso un percorso convincente nelle qualificazioni CAF, chiuso con un netto dominio nel proprio gruppo. La nazionale di Mohamed Salah ha mostrato grande continuità, chiudendo la pratica con anticipo e confermandosi tra le migliori selezioni africane del momento. La qualificazione è arrivata grazie a una fase finale molto solida, caratterizzata da vittorie decisive negli scontri diretti.

Egitto: convocati ufficiali

L’Egitto si presenta al Mondiale con grandi ambizioni e la voglia di confermarsi come una delle nazionali africane più competitive. Il CT Hossam Hassan punta su un gruppo compatto e su un sistema di gioco rapido e verticale.

Portieri: Mohamed Alaa (1999, El Gouna), Mohamed El Shenawy (1988, Al Ahly), Mostafa Shobeir (2000, Al Ahly), El Mahdy Soliman (1987, Zamalek).

Difensori: Hossam Abdel Majid (2001, Zamalek), Mohamed Abdelmonem (1999, Nizza), Tarek Alaa (2002, Zed FC), Ahmed Fatouh (1998, Zamalek), Karim Hafez (1996, Pyramids FC), Mohamed Hany (1996, Al Ahly), Yasser Ibrahim (1993, Al Ahly), Rami Rabia (1993, Al-Ain).

Centrocampisti: Emam Ashour (1998, Al Ahly), Marwan Attia (1998, Al Ahly), Nabil Dunga (1996, Al-Najma), Hamdi Fathi (1994, Al-Wakrah SC), Muhannad Lashin (1996, Pyramids FC), Mostafa Mohamed (1997, Pyramids FC), Mahmoud Saber (2001, Zed FC), Ahmed Sayed (1996, Al Ahly).

Attaccanti: Hamza Abdelkarim (2008, Barcellona B), Ibrahim Adel (2001, FC Nordsjaelland), Haitham Hassan (2002, Real Oviedo), Mahmoud Hassan “Trézéguet” (1994, Al Ahly), Omar Marmoush (1999, Manchester City), Mohamed Salah (1992, Liverpool).

Le stelle dell’Egitto

Il leader assoluto è Mohamed Salah, stella del Liverpool e punto di riferimento tecnico e mentale. Accanto a lui spiccano Marmoush e Mostafa Mohamed, fondamentali per dare profondità e soluzioni offensive.

Probabile formazione dell’Egitto

La squadra si affida soprattutto alla qualità del suo uomo simbolo, Mohamed Salah, chiamato a trascinare i Faraoni in un girone complesso ma aperto a sorprese.

Egitto (4-3-3): Shobeir; Hany, Rabia, Fathy, Abdelmonem; Zizo, Ashour, Lasheen; Salah, Marmoush, Abdelkarim . All.Hassan

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🟩🟥 IRAN

Iran, come si è qualificato al Mondiale

L’Iran ha ottenuto la qualificazione al Mondiale 2026 attraverso il percorso delle qualificazioni asiatiche, confermandosi una presenza costante nelle fasi finali della Coppa del Mondo. Il Team Melli ha dovuto affrontare un girone competitivo, ma ha saputo imporsi grazie alla propria organizzazione tattica e alla capacità di ottenere risultati anche nelle partite più complicate, strappando il pass per il Nord America con determinazione.

Iran: convocati ufficiali

L’Iran arriva al Mondiale con la consueta organizzazione tattica che lo contraddistingue da anni. Sotto la guida di Amir Ghalenoei, la squadra punta su compattezza difensiva e ripartenze rapide.

La nazionale iraniana si presenta come una delle più ostiche da affrontare, capace di mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate del girone. Questo l’elenco dei 26 selezionati, che giocano in Iran se non altrimenti specificato:

Portieri: Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini.

Difensori: Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Danial Eiri, Ramin Rezaian, Saleh Hardani.

Centrocampisti: Saman Ghoddos (Kalba), Saïd Ezatolahi (Shahab al-Ahli), Mohammad Ghorbani (al-Wahda/, Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia, Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi, Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Alireza Jahanbakhsh, Aria Yousefi.

Attaccanti – Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Shahriyar Moghanlou (Kalba), Dennis Eckert (Dennis Dargahi, Standard Liegi).

Le stelle dell’Iran

Il faro offensivo è Mehdi Taremi, supportato da Sardar Azmoun. Entrambi rappresentano il principale pericolo per le difese avversarie, grazie a tecnica e capacità realizzativa.

Probabile formazione dell’Iran

Iran (4-3-3): Beiranvand; Rezaeian, Kanani, Pouraliganji, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Nourollahi; Gholizadeh, Taremi, Azmoun.

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⬛ NUOVA ZELANDA

Nuova Zelanda, come si è qualificata al Mondiale

La Nuova Zelanda si è qualificata al Mondiale vincendo il percorso OFC, confermandosi la nazionale di riferimento del calcio oceanico. Gli All Whites hanno superato senza particolari difficoltà la fase di qualificazione, imponendosi nella finale continentale e tornando così a disputare la Coppa del Mondo dopo il percorso dominato nella propria confederazione. La qualificazione è arrivata grazie a una netta superiorità tecnica e fisica rispetto alle rivali regionali.

Nuova Zelanda: convocati ufficiali

La Nuova Zelanda si presenta come la squadra meno quotata del girone, ma con la voglia di sorprendere grazie a un gruppo fisico e compatto. Il CT Darren Bazeley punta su organizzazione e spirito di sacrificio.

La selezione oceanica cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà avversari più blasonati.

Portieri: Max Crocombe (1993, Millwall), Alex Paulsen (2002, Lechia Danzica), Michael Woud (1999, Auckland FC).

Difensori: Tyler Bindon (2005, Sheffield United), Michael Boxall (1988, Minnesota United), Liberato Cacace (2000, Wrexham AFC), Francis de Vries (1994, Auckland FC), Callan Elliot (1999, Auckland FC), Tim Payne (1994, Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (1999, Auckland FC), Tommy Smith (1990, Braintree Town), Finn Surman (2003, Portland Timbers).

Centrocampisti: Lachlan Bayliss (2002, Newcastle Jets), Joe Bell (1999, Viking FK), Matthew Garbett (2002, Peterborough), Elijah Just (2000, Motherwell FC), Callum McCowatt (1999, Silkeborg IF), Ben Old (2002, Saint-Étienne), Alex Rufer (1996, Wellington Phoenix), Marko Stamenic (2002, Swansea City), Sarpreet Singh (1999, Wellington Phoenix), Ryan Thomas (1994, PEC Zwolle).

Attaccanti: Kosta Barbarouses (1990, Western Sydney), Jesse Randall (2002, Auckland FC), Ben Waine (2001, Port Vale), Chris Wood (1991, Nottingham Forest).

Le stelle della Nuova Zelanda

Il leader indiscusso è Chris Wood, attaccante esperto e riferimento offensivo. A centrocampo spicca Sarpreet Singh, mentre la difesa si affida all’esperienza di Winston Reid.

Probabile formazione della Nuova Zelanda

Nuova Zelanda (4-2-3-1): Crocombe; Elliott, Boxall, Reid, Cacace; Stamenic, Bell; Garbett, Singh, Just; Chris Wood.

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