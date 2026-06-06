Mondiali, girone J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania, i convocati, le stelle, i ct

I giocatori convocati, i ct, le disposizioni tattiche e le stelle delle nazionali di Argentina, Austria, Algeria e Giordania

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Argentina campione del mondo in carica parte nettamente favorita, ma alle sue spalle si profila una sfida molto interessante tra Austria e Algeria per il secondo posto. Il Girone J dei Mondiali 2026 mette infatti di fronte una delle nazionali più forti del pianeta, una selezione europea in continua crescita e una delle migliori rappresentanti del calcio africano. A completare il quadro c’è la Giordania, alla prima storica partecipazione a una Coppa del Mondo. Un raggruppamento che potrebbe regalare spettacolo e qualche sorpresa nella corsa agli ottavi di finale.

⬜🟦 ARGENTINA

Come si è qualificata l’Argentina

L’Argentina si è qualificata al Mondiale 2026 dominando le qualificazioni sudamericane. La nazionale guidata da Lionel Scaloni ha confermato il proprio status di campione del mondo in carica, chiudendo davanti a tutte le rivali della CONMEBOL e mostrando ancora una volta solidità, qualità tecnica e grande continuità di rendimento.

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I convocati dell’Argentina

Il CT Lionel Scaloni ha convocato una rosa ricca di esperienza e talento:

Portieri: Emiliano Martínez (1992, Aston Villa), Gerónimo Rulli (1992, Olympique Marsiglia), Juan Musso (1994, Atlético Madrid)

Difensori: Nicolás Otamendi (1988, Benfica), Nicolás Tagliafico (1992, Olympique Lione), Germán Pezzella (1991, River Plate), Gonzalo Montiel (1997, River Plate), Cristian Romero (1998, Tottenham Hotspur), Facundo Medina (1999, Olympique Marsiglia), Nahuel Molina (1998, Atlético Madrid), Lisandro Martínez (1998, Manchester United), Leonardo Balerdi (1999, Olympique Marsiglia).

Centrocampisti: Leandro Paredes (1994, Boca Juniors), Rodrigo De Paul (1994, Inter Miami), Giovani Lo Celso (1996, Real Betis), Exequiel Palacios (1998, Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (1998, Liverpool), Enzo Fernández (2001, Chelsea), Valentín Barco (2004, Strasburgo)

Attaccanti: Lionel Messi (1987, Inter Miami), Lautaro Martínez (1997, Inter Milan), Nicolás González (1998, Juventus), Julián Álvarez (2000, Atlético Madrid), Thiago Almada (2001, Atlético Madrid), José Manuel López (2000, Palmeiras), Nico Paz (2004, Como)

Le stelle dell’Argentina

Nonostante i quasi 39 anni, Lionel Messi resta il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra. Attorno al fuoriclasse argentino gravitano campioni del calibro di Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister, elementi che garantiscono qualità e profondità in ogni reparto. Tra i pali, inoltre, Emiliano Martínez continua a essere uno dei portieri più affidabili del panorama internazionale.

La probabile formazione dell’Argentina

Scaloni dovrebbe confermare il suo collaudato 4-2-3-1, sistema che permette di valorizzare la qualità offensiva della squadra senza perdere equilibrio.

Probabile formazione: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, De Paul, Julián Álvarez; Lautaro Martínez.

Argentina: ultime notizie, la rosa

⬜⬛AUSTRIA

Come si è qualificata l’Austria

L’Austria arriva al Mondiale 2026 dopo un percorso di qualificazione molto convincente. La formazione guidata da Ralf Rangnick ha confermato la crescita mostrata negli ultimi anni, imponendosi grazie a un calcio aggressivo, moderno e particolarmente efficace nelle transizioni.

I convocati dell’Austria

Ecco la lista dei convocati selezionati dal CT Ralf Rangnick:

Portieri: Patrick Pentz (1997, Bröndby IF), Alexander Schlager (1996, Salisburgo), Florian Wiegele (2001, Viktoria Pilsen).

Difensori: David Affengruber (2001, Elche), David Alaba (1992, Real Madrid), Kevin Danso (1998, Tottenham), Marco Friedl (1998, Werder Brema), Philipp Lienhart (1996, Friburgo), Phillipp Mwene (1994, Magonza), Stefan Posch (1997, Magonza), Alexander Prass (2001, Hoffenheim), Michael Svoboda (1998, Venezia).

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (1999, Lipsia), Carney Chukwuemeka (2003, Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (1995, SC Braga), Konrad Laimer (1997, Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (1994, Borussia Dortmund), Xaver Schlager (1997, Lipsia), Romano Schmid (2000, Werder Brema), Alessandro Schöpf (1994, Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (2001, Lipsia), Paul Wanner (2005, PSV), Patrick Wimmer (2001, Wolfsburg).

Attaccanti: Marko Arnautovic (1989, Stella Rossa), Michael Gregoritsch (1994, Augusta), Saša Kalajdžić (1997, LASK).

Le stelle dell’Austria

La nazionale austriaca può contare sull’esperienza di David Alaba, sulla leadership offensiva di Marko Arnautovic e sul dinamismo di giocatori come Marcel Sabitzer e Konrad Laimer. Grande attenzione anche ai giovani Paul Wanner e Carney Chukwuemeka, considerati tra i talenti più interessanti della nuova generazione europea.

La probabile formazione dell’Austria

Rangnick dovrebbe puntare sul suo abituale 4-2-3-1 ad alta intensità, basato su pressing e recupero immediato del pallone.

Probabile formazione: Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald; Sabitzer, Baumgartner, Wanner; Arnautovic.

Austria: ultime notizie, la rosa

⬜🟩 ALGERIA

Come si è qualificata l’Algeria

L’Algeria si presenta ai Mondiali dopo aver dominato il proprio percorso nelle qualificazioni africane. La squadra di Vladimir Petkovic ha mostrato solidità, organizzazione e qualità individuali, conquistando con autorevolezza il pass per la fase finale.

I convocati dell’Algeria

Portieri: Luca Zidane (1998, Granada), Oussama Benbot (1994, USM Alger), Melvin Mastil (2000, Stade Nyonnais).

Difensori: Aïssa Mandi (1991, Lille), Ramy Bensebaini (1995, Borussia Dortmund), Mohamed Amine Tougai (2000, Espérance de Tunis), Rayan Aït-Nouri (2001, Manchester City), Jaouen Hadjam (2003, Young Boys), Rafik Belghali (2002, Hellas Verona), Zineddine Belaïd (1999, JS Kabylie), Achref Abada (1999, USM Alger), Samir Chergui (1999, Paris FC).

Centrocampisti: Nabil Bentaleb (1994, Lille), Ramiz Zerrouki (1998, Twente), Hicham Boudaoui (1999, Nice), Farès Chaïbi (2002, Eintracht Frankfurt), Houssem Aouar (1998, Al-Ittihad), Ibrahim Maza (2005, Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (2003, Charleroi).

Attaccanti: Riyad Mahrez (1991, Al-Ahli), Mohamed Amoura (2000, VfL Wolfsburg), Amine Gouiri (2000, Marseille), Anis Hadj Moussa (2002, Feyenoord), Adil Boulbina (2003, Al-Duhail), Nadhir Benbouali (2000, Győr), Farès Ghedjemis (2002, Frosinone).

Le stelle dell’Algeria

Il simbolo della nazionale resta Riyad Mahrez, leader tecnico e uomo più rappresentativo della squadra. Ha destato scalpore la mancata convocazione dell’ex milanista Ismaël Bennacer, fondamentale nel recente passato mezzo al campo per qualità e visione di gioco. Al contrario, farà parte della spedizione il barese Mehdi Dorval nonostante una stagione non esaltante. Tra i giovani più attesi spicca invece Ibrahim Maza, talento destinato a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama internazionale.

La probabile formazione dell’Algeria

Petkovic dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 molto equilibrato, capace di trasformarsi rapidamente in fase offensiva grazie alla velocità degli esterni.

Probabile formazione: Mandrea; Nair, Mandi, Belghali, Nouri; Boudaoui, Aouar; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri.

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🟥 GIORDANIA

Come si è qualificata la Giordania

La Giordania scrive la storia conquistando per la prima volta la qualificazione alla fase finale di un Mondiale. I Nashama hanno completato un percorso straordinario nelle qualificazioni asiatiche, guadagnandosi un posto tra le migliori nazionali del pianeta.

I convocati della Giordania

Ecco i 26 convocati che prenderanno parte al Mondiale 2026.

Portieri: Abulaila (Al-Hussein), Bani Attiah (Al-Faisaly), Al-Fakhouri (Al-Wehdat)

Difensori: Al-Arab (Seul FC), Nasib (Al-Zawraa), Al-Rosan (Al-Hussein), Abu Dahba (Al-Faisaly), Abualnadi (Selangor), Obaid (Al-Hussein), Abu Hasheesh (Al-Karma), Abu Taha (Al-Quwa), Haddad (Al-Hussein), Badawi (Al-Faisaly)

Centrocampisti: Al-Rahsdan (Qatar SC), Jamous (Al-Zawraa), Al-Rawabdeh (Selangor), Saadeh (Al-Karma), Ayed (Al-Hussein), Al-Dawoud (Al-Wehdat)

Attaccanti: Al-Mardi (Al-Hussein), Fakhouri (Pyramids FC), Al-Tamari (Rennes), Shararh (Raja Club Athletic), Azaizeh (Al-Shabab), Olwan (Al-Sailiya), Sabra (Lokomotiva Zagabria)

Le stelle della Giordania

L’uomo più atteso è senza dubbio Musa Al-Tamari, attaccante del Rennes e simbolo assoluto del calcio giordano. Grande attenzione anche ad Ali Olwan, protagonista durante le qualificazioni e principale riferimento offensivo della nazionale allenata da Jamal Sellami.

La probabile formazione della Giordania

La Giordania dovrebbe schierarsi con un 3-4-3 che in fase difensiva si trasforma rapidamente in un compatto 5-4-1. L’obiettivo sarà sfruttare organizzazione e ripartenze.

Probabile formazione: Abu Laila; Nasib, Al-Arab, Haddad; Ayed, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Shararh; Tamari, Olwan, Ibrahim Sabra.

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