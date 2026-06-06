Mondiali, girone J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania, i convocati, le stelle, i ct

L’Argentina campione del mondo in carica parte nettamente favorita, ma alle sue spalle si profila una sfida molto interessante tra Austria e Algeria per il secondo posto. Il Girone J dei Mondiali 2026 mette infatti di fronte una delle nazionali più forti del pianeta, una selezione europea in continua crescita e una delle migliori rappresentanti del calcio africano. A completare il quadro c’è la Giordania, alla prima storica partecipazione a una Coppa del Mondo. Un raggruppamento che potrebbe regalare spettacolo e qualche sorpresa nella corsa agli ottavi di finale.
⬜🟦 ARGENTINA
Come si è qualificata l’Argentina
L’Argentina si è qualificata al Mondiale 2026 dominando le qualificazioni sudamericane. La nazionale guidata da Lionel Scaloni ha confermato il proprio status di campione del mondo in carica, chiudendo davanti a tutte le rivali della CONMEBOL e mostrando ancora una volta solidità, qualità tecnica e grande continuità di rendimento.
I convocati dell’Argentina
Il CT Lionel Scaloni ha convocato una rosa ricca di esperienza e talento:
Portieri: Emiliano Martínez (1992, Aston Villa), Gerónimo Rulli (1992, Olympique Marsiglia), Juan Musso (1994, Atlético Madrid)
Difensori: Nicolás Otamendi (1988, Benfica), Nicolás Tagliafico (1992, Olympique Lione), Germán Pezzella (1991, River Plate), Gonzalo Montiel (1997, River Plate), Cristian Romero (1998, Tottenham Hotspur), Facundo Medina (1999, Olympique Marsiglia), Nahuel Molina (1998, Atlético Madrid), Lisandro Martínez (1998, Manchester United), Leonardo Balerdi (1999, Olympique Marsiglia).
Centrocampisti: Leandro Paredes (1994, Boca Juniors), Rodrigo De Paul (1994, Inter Miami), Giovani Lo Celso (1996, Real Betis), Exequiel Palacios (1998, Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (1998, Liverpool), Enzo Fernández (2001, Chelsea), Valentín Barco (2004, Strasburgo)
Attaccanti: Lionel Messi (1987, Inter Miami), Lautaro Martínez (1997, Inter Milan), Nicolás González (1998, Juventus), Julián Álvarez (2000, Atlético Madrid), Thiago Almada (2001, Atlético Madrid), José Manuel López (2000, Palmeiras), Nico Paz (2004, Como)
Le stelle dell’Argentina
Nonostante i quasi 39 anni, Lionel Messi resta il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra. Attorno al fuoriclasse argentino gravitano campioni del calibro di Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister, elementi che garantiscono qualità e profondità in ogni reparto. Tra i pali, inoltre, Emiliano Martínez continua a essere uno dei portieri più affidabili del panorama internazionale.
La probabile formazione dell’Argentina
Scaloni dovrebbe confermare il suo collaudato 4-2-3-1, sistema che permette di valorizzare la qualità offensiva della squadra senza perdere equilibrio.
Probabile formazione: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, De Paul, Julián Álvarez; Lautaro Martínez.
Argentina: ultime notizie, la rosa
⬜⬛AUSTRIA
Come si è qualificata l’Austria
L’Austria arriva al Mondiale 2026 dopo un percorso di qualificazione molto convincente. La formazione guidata da Ralf Rangnick ha confermato la crescita mostrata negli ultimi anni, imponendosi grazie a un calcio aggressivo, moderno e particolarmente efficace nelle transizioni.
I convocati dell’Austria
Ecco la lista dei convocati selezionati dal CT Ralf Rangnick:
Portieri: Patrick Pentz (1997, Bröndby IF), Alexander Schlager (1996, Salisburgo), Florian Wiegele (2001, Viktoria Pilsen).
Difensori: David Affengruber (2001, Elche), David Alaba (1992, Real Madrid), Kevin Danso (1998, Tottenham), Marco Friedl (1998, Werder Brema), Philipp Lienhart (1996, Friburgo), Phillipp Mwene (1994, Magonza), Stefan Posch (1997, Magonza), Alexander Prass (2001, Hoffenheim), Michael Svoboda (1998, Venezia).
Centrocampisti: Christoph Baumgartner (1999, Lipsia), Carney Chukwuemeka (2003, Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (1995, SC Braga), Konrad Laimer (1997, Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (1994, Borussia Dortmund), Xaver Schlager (1997, Lipsia), Romano Schmid (2000, Werder Brema), Alessandro Schöpf (1994, Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (2001, Lipsia), Paul Wanner (2005, PSV), Patrick Wimmer (2001, Wolfsburg).
Attaccanti: Marko Arnautovic (1989, Stella Rossa), Michael Gregoritsch (1994, Augusta), Saša Kalajdžić (1997, LASK).
Le stelle dell’Austria
La nazionale austriaca può contare sull’esperienza di David Alaba, sulla leadership offensiva di Marko Arnautovic e sul dinamismo di giocatori come Marcel Sabitzer e Konrad Laimer. Grande attenzione anche ai giovani Paul Wanner e Carney Chukwuemeka, considerati tra i talenti più interessanti della nuova generazione europea.
La probabile formazione dell’Austria
Rangnick dovrebbe puntare sul suo abituale 4-2-3-1 ad alta intensità, basato su pressing e recupero immediato del pallone.
Probabile formazione: Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald; Sabitzer, Baumgartner, Wanner; Arnautovic.
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⬜🟩 ALGERIA
Come si è qualificata l’Algeria
L’Algeria si presenta ai Mondiali dopo aver dominato il proprio percorso nelle qualificazioni africane. La squadra di Vladimir Petkovic ha mostrato solidità, organizzazione e qualità individuali, conquistando con autorevolezza il pass per la fase finale.
I convocati dell’Algeria
Portieri: Luca Zidane (1998, Granada), Oussama Benbot (1994, USM Alger), Melvin Mastil (2000, Stade Nyonnais).
Difensori: Aïssa Mandi (1991, Lille), Ramy Bensebaini (1995, Borussia Dortmund), Mohamed Amine Tougai (2000, Espérance de Tunis), Rayan Aït-Nouri (2001, Manchester City), Jaouen Hadjam (2003, Young Boys), Rafik Belghali (2002, Hellas Verona), Zineddine Belaïd (1999, JS Kabylie), Achref Abada (1999, USM Alger), Samir Chergui (1999, Paris FC).
Centrocampisti: Nabil Bentaleb (1994, Lille), Ramiz Zerrouki (1998, Twente), Hicham Boudaoui (1999, Nice), Farès Chaïbi (2002, Eintracht Frankfurt), Houssem Aouar (1998, Al-Ittihad), Ibrahim Maza (2005, Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (2003, Charleroi).
Attaccanti: Riyad Mahrez (1991, Al-Ahli), Mohamed Amoura (2000, VfL Wolfsburg), Amine Gouiri (2000, Marseille), Anis Hadj Moussa (2002, Feyenoord), Adil Boulbina (2003, Al-Duhail), Nadhir Benbouali (2000, Győr), Farès Ghedjemis (2002, Frosinone).
Le stelle dell’Algeria
Il simbolo della nazionale resta Riyad Mahrez, leader tecnico e uomo più rappresentativo della squadra. Ha destato scalpore la mancata convocazione dell’ex milanista Ismaël Bennacer, fondamentale nel recente passato mezzo al campo per qualità e visione di gioco. Al contrario, farà parte della spedizione il barese Mehdi Dorval nonostante una stagione non esaltante. Tra i giovani più attesi spicca invece Ibrahim Maza, talento destinato a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama internazionale.
La probabile formazione dell’Algeria
Petkovic dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 molto equilibrato, capace di trasformarsi rapidamente in fase offensiva grazie alla velocità degli esterni.
Probabile formazione: Mandrea; Nair, Mandi, Belghali, Nouri; Boudaoui, Aouar; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri.
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🟥 GIORDANIA
Come si è qualificata la Giordania
La Giordania scrive la storia conquistando per la prima volta la qualificazione alla fase finale di un Mondiale. I Nashama hanno completato un percorso straordinario nelle qualificazioni asiatiche, guadagnandosi un posto tra le migliori nazionali del pianeta.
I convocati della Giordania
Ecco i 26 convocati che prenderanno parte al Mondiale 2026.
Portieri: Abulaila (Al-Hussein), Bani Attiah (Al-Faisaly), Al-Fakhouri (Al-Wehdat)
Difensori: Al-Arab (Seul FC), Nasib (Al-Zawraa), Al-Rosan (Al-Hussein), Abu Dahba (Al-Faisaly), Abualnadi (Selangor), Obaid (Al-Hussein), Abu Hasheesh (Al-Karma), Abu Taha (Al-Quwa), Haddad (Al-Hussein), Badawi (Al-Faisaly)
Centrocampisti: Al-Rahsdan (Qatar SC), Jamous (Al-Zawraa), Al-Rawabdeh (Selangor), Saadeh (Al-Karma), Ayed (Al-Hussein), Al-Dawoud (Al-Wehdat)
Attaccanti: Al-Mardi (Al-Hussein), Fakhouri (Pyramids FC), Al-Tamari (Rennes), Shararh (Raja Club Athletic), Azaizeh (Al-Shabab), Olwan (Al-Sailiya), Sabra (Lokomotiva Zagabria)
Le stelle della Giordania
L’uomo più atteso è senza dubbio Musa Al-Tamari, attaccante del Rennes e simbolo assoluto del calcio giordano. Grande attenzione anche ad Ali Olwan, protagonista durante le qualificazioni e principale riferimento offensivo della nazionale allenata da Jamal Sellami.
La probabile formazione della Giordania
La Giordania dovrebbe schierarsi con un 3-4-3 che in fase difensiva si trasforma rapidamente in un compatto 5-4-1. L’obiettivo sarà sfruttare organizzazione e ripartenze.
Probabile formazione: Abu Laila; Nasib, Al-Arab, Haddad; Ayed, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Shararh; Tamari, Olwan, Ibrahim Sabra.
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