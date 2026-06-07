I giocatori convocati, i ct, le disposizioni tattiche e le stelle delle nazionali di Portogallo, Colombia, Congo, Uzbekistan

Nel Gruppo K del Mondiale 2026 il Portogallo parte nettamente favorito per il primo posto, forte di una rosa di altissimo livello e di un movimento che negli ultimi anni ha subito una crescita esponenziale. Occhio però a sottovalutare la Colombia, che nel girone si candida come la rivale più accreditata per il secondo posto e come possibile mina vagante del torneo. Sulla carta, rimangono più indietro la Repubblica Democratica del Congo e l’Uzbekistan.

🟥🟩 PORTOGALLO

Come si è qualificato il Portogallo

Il Portogallo ha superato il proprio girone di qualificazione europeo senza particolari patemi chiudendo al primo posto nel proprio raggruppamento. Tanta voglia di riscatto per i lusitani dopo l’eliminazione ai quarti di finale a Qatar 2022 contro il Marocco che ha lasciato un’ombra sul ciclo recente.

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I convocati del Portogallo al Mondiale

Il ct del Portogallo è Roberto Martínez, ex allenatore di Everton e Belgio, che dal 2023 ha costruito un nuovo ciclo del calcio portoghese, vincendo anche la Nations League nel 2025. Per il Mondiale 2026 Martínez ha scelto 27 convocati, uno in più del limite standard, optando per quattro portieri in deroga motivata dall’intensità degli allenamenti. La nazionale lusitana arriva a questo torneo con una delle rose più profonde del torneo, per gestire l’eredità di Cristiano Ronaldo e costruire qualcosa di solido per il futuro.

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Gençlerbirliği);

Difensori: Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Semedo (Fenerbahçe), Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica);

Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Trincão (Sporting CP), Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Le stelle del Portogallo

Il nome che domina su tutti è ovviamente quello di Cristiano Ronaldo, 41 anni, al suo sesto Mondiale consecutivo, e con ogni probabilità l’ultimo della sua immensa carriera. L’attaccante dell’Al Nassr ha chiuso la stagione con 26 gol in 29 partite con i quali ha trascinato la squadra alla vittoria del campionato saudita. In questo Mondiale avrà anche una motivazione in più: Eusebio è il massimo marcatore portoghese nella storia dei Mondiali con 9 gol, CR7 è a una sola rete dal superarlo.

Togliendo la gloria del passato, il Portogallo può vantare talenti purissimi, in primis i tre del Psg. Vitinha a oggi è probabilmente il centrocampista più forte del mondo, con Joao Neves e Nuno Mendes che hanno giocato un ruolo fondamentale negli ultimi due anni splendidi con Luis Enrique. Impossibile escludere Bernardo Silva come Rúben Dias. Tra gli “italiani” della lista spiccano Rafael Leão del Milan e Francisco Conceição della Juventus.

La probabile formazione del Portogallo

Martínez dovrebbe schierare il Portogallo con il 4-3-3. Diogo Costa in porta. Difesa a quattro con Cancelo e Nuno Mendes terzini e Rúben Dias centrale con Gonçalo Inácio. In mezzo João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. In attacco Leão, Ronaldo e Pedro Neto o Conceição.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Leão, Ronaldo, Pedro Neto. CT: Martínez.

Portogallo: ultime notizie, la rosa.

🟨🟥🟦 COLOMBIA

Come si è qualificata la Colombia

La Colombia ha superato le qualificazioni centrando la partecipazione al Mondiale dopo l’assenza a Qatar 2022., finendo stavolta al terzo posto nel girone. Sotto la guida del ct argentino Néstor Lorenzo, la nazionale colombiana ha ritrovato competitività su tutti i livelli tramite l’identità tattica. Il migliore risultato nella storia della Colombia in un Mondiale resta i quarti di finale del 2014, con un James Rodríguez in rampa di lancio. Dodici anni dopo, lo stesso James è ancora lì.

I convocati della Colombia al Mondiale

Lorenzo ha ufficializzato la lista dei 26 convocati annunciando il nome di James Rodríguez come uno dei principali punti di riferimento della squadra. Spiccano tra i convocati due giocatori della Serie A: Jhon Lucumí del Bologna e l’immortale Yerry Mina del Cagliari, alla sua prima convocazione mondiale dopo dodici anni.

Portieri: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional);

Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional); Difensori: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (RCD Mallorca), Déiver Machado (Nantes);

Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (RCD Mallorca), Déiver Machado (Nantes); Centrocampisti: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United);

Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United); Attaccanti: Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Monaco), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Jhon Córdoba (Krasnodar), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Jaminton Campaz (Rosario Central).

Le stelle della Colombia

Gli occhi saranno puntati ovviamente su Luis Diaz, reduce da una stagione straordinaria con il Bayern Monaco. In Germania ha vinto tutto da assolto protagonista ed è arrivato a un passo dalla finale di Champions. James Rodríguez, alla sua terza Coppa del Mondo, con ogni probabilità anche l’ultimo, è il regista offensivo della squadra. Tra i pali una certezza storica come David Ospina, ex Napoli, che anche lui verosimilmente chiuderà probabilmente la sua ultima avventura mondiale a quasi 38 anni.

La probabile formazione della Colombia

Lorenzo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 o il 4-3-3 usato nelle qualificazioni. Ospina in porta. Difesa con Dávinson Sánchez e Lucumí centrali. A centrocampo Ríos e Lerma coppia di mezzali, James sulla trequarti. Díaz sulla fascia sinistra, “Cucho” Hernández punta centrale.

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Muñoz, Dávinson Sánchez, Lucumí, Mojica; Ríos, Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Cucho Hernández. CT: Lorenzo.

Colombia: ultime notizie, la rosa.

🟦 UZBEKISTAN

Come si è qualificato l’Uzbekistan

L’Uzbekistan è alla sua prima storica partecipazione a un Mondiale, il punto più alto nella storia del calcio uzbeko. La nazionale ha conquistato il pass grazie al secondo posto finale nel girone della terza fase a pari merito don l’Iran. Una qualificazione senza precedenti, celebrata in tutto il paese con il fuoriclasse Khusanov diventato il simbolo sui cartelloni pubblicitari della capitale Tashkent.

I convocati dell’Uzbekistan al Mondiale

Il ct dell’Uzbekistan è Fabio Cannavaro, ex capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 e Pallone d’Oro dello stesso anno. Cannavaro si ritrova così, da allenatore, a un Mondiale a vent’anni dal trionfo più grande della sua carriera. Ha costruito la nazionale uzbeka con un’identità ben precisa e punta sull’intensità atletica di un gruppo giovane ma in rapida crescita. L’Uzbekistan non ha ancora diramato l’elenco ufficiale dei convocati per il Mondiale ma secondo indiscrezione dovrebbero essere i seguenti i giocatori che Cannavaro porterà in Nord America:

Portieri: Yusupov, Ergashev, Nematov;

Difensori: Khusanov, Ashurmatov, Eshmurodov, Ulmasaliev, Alijonov, Abdullaev, Urozov, Karimov, Jiyanov, Sayfiev, Nasrullaev, Rahmonaliyev;

Centrocampisti: Shukurov, Fayzullaev, Hamrobekov, Iskanderov, Mozgovoy, Ganiev, Esanov, Abdurazzokov, Jaloliddinov;

Attaccanti: Shomurodov, Urunov, Masharipov, Norchaev, Sergeev, Hamdamov, Odilov, Temirov.

Le stelle dell’Uzbekistan

Il capitano della nazionale è Eldor Shomurodov, ex attaccante di Genoa, Roma, Spezia e Cagliari in Serie A, che nella stagione appena conclusa ha realizzato 22 gol in 34 partite con l’İstanbul Başakşehir. Shomurodov è il punto di riferimento offensivo e tra i più riconoscibili della selezione nel panorama europeo. Come lo è Abdukodir Khusanov, difensore centrale del Manchester City, arrivato in Premier League per circa 40 milioni di euro e considerato uno degli emergenti più interessanti del suo ruolo nel panorama internazionale.

La probabile formazione dell’Uzbekistan

Cannavaro dovrebbe schierare la nazionale con il 3-4-3, con Khusanov a comandare la difesa a tre. In mezzo al campo geometria e copertura con Fayzullaev e Ganiev. In attacco Shomurodov punta centrale supportato da Masharipov e Urunov.

Uzbekistan (3-4-3): Yusupov; Khusanov, Ashurmatov, Ulmasaliev; Shukurov, Fayzullaev, Ganiev, Esanov; Masharipov, Shomurodov, Urunov. CT: Cannavaro.

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🟦🟥 CONGO

Come si è qualificata la Repubblica Democratica del Congo

La Repubblica Democratica del Congo torna a un Mondiale dopo 52 anni di assenza: l’ultima volta fu nel 1974, quando ancora si chiamavano Zaire e quella partecipazione è rimasta nella memoria collettiva per la famosa punizione con Mwepu che si stacca dalla barriera e calcia via il pallone nel match contro il Brasile. La qualificazione è arrivata attraverso un percorso particolarmente complicato dopo il secondo posto nel girone di qualificazione. Una seconda posizione che è valsa l’accesso alla finale dei playoff internazionali, dove la selezione ha affrontato la Giamaica vincendo 1-0.

I convocati della Repubblica Democratica del Congo al Mondiale

Il ct della Repubblica Democratica del Congo è il francese Sébastien Desabre, in carica dall’agosto 2022 e artefice della rinascita di una nazionale che in quel periodo aveva persino mancato la qualificazione alla Coppa d’Africa. In quattro anni ha costruito un’identità precisa basata su aggressività, transizioni veloci e fisicità. La rosa è composta prevalentemente da giocatori attivi in campionati europei.

Portieri: Mpasi (Lorient), Fayulu (Malines), Epolo (Colchester)

Difensori: Wan-Bissaka (West Ham), Kalulu (Aris Limassol), Mbemba (Lilla), Kapuadi (Widzew Łódź), Tuanzebe (Burnley), Batubinsika (Larissa), Bushiri (Hibernian), Masuaku (Lens), J. Kayembe (Genk)

Centrocampisti: Moutoussamy (Atromitos), Mukau (Lilla), Kakuta (Larissa), Pickel (Espanyol), Sadiki (Sunderland), E. Kayembe (Watford)

Attaccanti: Bongonda (Spartak Mosca), Mbuku (Montpellier), Bakambu (Real Betis), Banza (Al Jazira), Mayele (Pyramids), Cipenga (Castellón), Wissa (Newcastle), Elia (Alanyaspor)

Le stelle della Repubblica Democratica del Congo

Il nome di maggiore peso specifico nell’attacco è Cédric Bakambu, attaccante veterano del calcio europeo, ora al Real Betis. Ma l’arma più pericolosa potrebbe rivelarsi Yoane Wissa, esterno del Newcastle reduce da una buona stagione in Premier, seppure non molto prolifica sotto porta. In difesa la colonna portante è Chancel Mbemba del Lilla, capitano e punto di riferimento della retroguardia.

La probabile formazione della Repubblica Democratica del Congo

Desabre dovrebbe schierare il 4-2-3-1 o il 4-4-2 a seconda dell’avversario. Mpasi in porta. Wan-Bissaka terzino destro, Mbemba centrale di riferimento. Moutoussamy e Pickel diga di centrocampo. Wissa e Bongonda larghi, Bakambu punta.

Repubblica Democratica del Congo (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu. CT: Desabre.

Repubblica Democratica del Congo: ultime notizie, la rosa.