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CALCIO MONDIALI

Mondiali, grande festa messicana dopo il 3-0 alla Repubblica Ceca

La nazionale di casa qualificata ai sedicesimi della Coppa

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Città del Messico, 25 giu. (askanews) – Grande festa in Messico per la vittoria della nazionale, che nel terzo turno del girone eliminatorio del Mondiali di calcio ha battuto per 3-0 la Repubblica Ceca. Un successo che permette al Messico di vincere il girone a punteggio pieno e proietta la squadra nei sedicesimi di finale. E allora in strada scattano i festeggiamenti.

Mondiali, grande festa messicana dopo il 3-0 alla Repubblica Ceca

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