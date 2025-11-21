Mondiali, Guardiola tifa per l’Italia: l’augurio a Donnarumma e la profezia sui playoff 

Il tecnico catalano ha elogiato il suo portiere sbilanciandosi sulle possibilità degli azzurri di qualificarsi agli spareggi con Irlanda del Nord, Galles o Bosnia

L’Italia andrà ai Mondiali, parola di Pep Guardiola: il tecnico catalano ha dato la sua previsione sui playoff delle qualificazioni ed elogiato Gigio Donnarumma, l’unico dei nazionali del Manchester City a non avere ancora in tasca un biglietto per la Coppa del Mondo.

Guardiola e l’elogio di Donnarumma

Un portiere come Gigio Donnarumma non può non partecipare ai prossimi Mondiali: questo il pensiero di Pep Guardiola, che alla vigilia della gara tra il suo Manchester City e il Newcastle ha parlato delle qualità del portiere italiano, arrivato in estate ai Citizens dal Psg. “Abbiamo due portieri incredibili”, ha detto il catalano parlando di James Trafford e di Donnarumma.

“Quando giochi titolare per il Milan a 17 anni – ha poi aggiunto Guardiola parlando del portiere italiano – significa che hai qualcosa di speciale”. “Non conosco un portiere più fisico di lui – ha poi aggiunto il catalano – ha fatto abbastanza bene, ma la squadra è migliorata molto ultimamente e questo aiuta i portieri”

La previsione sull’Italia ai playoff

A Guardiola è stato poi chiesto del contributo dei calciatori del Manchester City alle squadre che si sono qualificate per i Mondiali 2026. Il catalano ha tracciato un bilancio positivo per i suoi giocatori, sottolineando come Donnarumma sia l’unico dei nazionali del City a non aver ancora ottenuto un biglietto per la prossima Coppa del Mondo.

“Tutti i nostri giocatori si sono qualificati per il Mondiale e speriamo che anche l’ultimo, Gigi, possa farcela”, ha dichiarato Guardiola, lasciandosi poi andare a un pronostico per le sfide – contro Irlanda del Nord e la vincente di Galles–Bosnia Erzegovina – che attendono l’Italia ai playoff. “Con tutto il rispetto per i loro avversari, gli italiani possono qualificarsi”, ha detto Pep.

Donnarumma ai Globe Soccer Award

Vedremo se i complimenti di Guardiola aiuteranno Donnarumma a conquistare, prima del pass per i Mondiali, un importante riconoscimento personale. Il portiere del City rientra infatti tra i candidati al Globe Soccer Award, il premio assegnato da operatori del calciomercato ed ECA ai protagonisti della stagione precedente: Donnarumma, campione d’Europa col Psg, è nella lista per il premio di miglior giocatore insieme, tra gli altri, agli “italiani” Lautaro Martinez e Scott McTominay. La premiazione è in programma il 28 dicembre a Dubai.