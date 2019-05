Mondiali hockey ghiaccio, Azzurri così in tv

Con la disputa delle prime due partite pomeridiane, una per girone – Russia – Norvegia 5:2 e Finlandia – Canada 3:1 – si sono aperti ufficialmente i Mondiali di Top Division di Bratislava e Kosice (83esima edizione). L’Italia è a meno di 24 ore dal debutto che sarà sul ghiaccio dell’Andrej Nepela Arena di Bratislava contro i vicecampioni del mondo della Svizzera. In seguito gli Azzurri affronteranno la nazionale più medagliata, la Svezia.

Eurosport racconterà a partire da martedì 14 maggio le gare dell'Italia.

Il Programma completo di Eurosport per l'Italia di hockey su ghiaccio



Martedì 14/5 ore 16.15 – Italia vs Lettonia – Diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Mercoledì 15/5 ore 20.15 – Italia vs Russia – Diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Venerdì 17/5 ore 20.15- Italia vs Repubblica Ceca – Diretta su Eurosport Player (differita su Eurosport 2 a partire circa dalle ore 24:00)*

Sabato 18/5 – ore 16.15 – Italia vs Norvegia – Diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Lunedì 20/5 – ore 20.15 – Italy vs Austria – Diretta su Eurosport Player (differita su Eurosport 2 a partire circa dalle ore 24:00)*

*Per le differite in TV sarà comunicato in seguito l'esatto orario di messa in onda.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 21:49