Mondiali, i 12 gol più belli: il sondaggio della Fifa: ci sono Haaland e Messi ma anche Shomurodov

Il Mondiale 2026 è già in archivio ed è tempo di ripercorrere le tappe più belle del torneo: partono le votazioni per eleggere il miglior gol della competizione

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il Mondiale 2026 è ufficialmente chiuso. Dopo la finale vinta dalla Spagna contro l’Argentina e i festeggiamenti delle Furie Rosse per la seconda stella, è già tempo di ripercorrere le tappe più importanti dell’ultimo mese e mezzo in Nord America. 104 partite in totale, 308 gol segnati complessivamente, e tra questi la Fifa ne ha scelti 12 per eleggere il gol più bello dei Mondiali 2026 tramite un sondaggio popolare. La federazione internazionale ha selezionato dodici reti finaliste per l’Hyundai Goal of the Tournament, il premio che ogni edizione della rassegna iridata assegna alla rete più spettacolare del torneo.

Il miglior gol del Mondiale, partono le votazioni: i candidati

I gol coprono tutte le fasi della competizione, dalla fase a gironi fino alla finale, e vengono da giocatori sia delle big che delle piccole. I tifosi possono esprimere la propria preferenza collegandosi al sito ufficiale della Fifa, dove la votazione resterà aperta fino a lunedì 27 luglio. Inevitabilmente, tra i nomi più attesi c’è quello di Ferran Torres, autore del gol che nei supplementari della finale ha consegnato la Coppa del Mondo alla Spagna. Una rete dal significato capitale, ma anche di ottima fattura per l’assist geniale di testa di Nico Williams e il tiro al volo dell’attaccante spagnolo. Spazio anche proprio alla nazionale argentina, uscita sconfitta dall’ultimo atto ma che piazza comunque due candidature nella lista: quella di Lionel Messi, con il gol segnato contro l’Algeria nella fase a gironi, e quella di Julián Álvarez, autore di una rete incredibile con il tiro a giro nei quarti di finale contro la Svizzera.

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Da Haaland a Bellingham e Mbappé: spazio anche alle piccole con Shomurodov e Cabral

Non mancano altre stelle assolute del torneo. Anche Erling Haaland è in corsa con il gol realizzato contro il Brasile negli ottavi di finale, e Jude Bellingham è stato selezionato per l’azione personale che ha regalato all’Inghilterra la medaglia di bronzo nella finale per il 3/4 posto contro la Francia. A proposito di francesi, nella short list per il premio per il miglior gol del Mondiale c’è anche Kylian Mbappé, con la rete dalla lunga distanza contro il Senegal che lo ha fatto diventare il marcatore più prolifico della storia della nazionale francese, superando Giroud. La selezione della Fifa premia però anche le sorprese di questo Mondiale, dando spazio a giocatori di nazionali meno blasonate. È il caso di Sidny Lopes Cabral, terzino di Capo Verde, candidato per il gol segnato contro l’Argentina ai sedicesimi: un gol magnifico, con il tiro a giro all’angolino che aveva regalato il momentaneo vantaggio ai suoi. Spazio anche a una vecchia conoscenza della Serie A, Eldor Shomurodov, che contro la Repubblica Democratica del Congo ha segnato il secondo gol di sempre dell’Uzbekistan a un Mondiale. Rimanendo in tema piccole, rientra nella lista anche Isidor di Haiti, per il gol contro il Marocco, ed Elijah Just della Nuova Zelanda, per la rete contro l’Iran. Chiudono il quadro dei gol selezionati quello di Alajbegovic contro il Qatar e quello di Maeda contro la Svezia.

Mondiale, miglior gol: la short list

Ecco l’elenco completo dei dodici gol finalisti:

Ferran Torres (Spagna) vs Argentina

Lionel Messi (Argentina) vs Algeria

Julián Álvarez (Argentina) vs Svizzera

Erling Haaland (Norvegia) vs Brasile

Jude Bellingham (Inghilterra) vs Francia

Kylian Mbappé (Francia) vs Senegal

Sidny Lopes Cabral (Capo Verde) vs Argentina

Kerim Alajbegovic (Bosnia ed Erzegovina) vs Qatar

Wilson Isidor (Haiti) vs Marocco

Elijah Just (Nuova Zelanda) vs Iran

Daizen Maeda (Giappone) vs Svezia

Eldor Shomurodov (Uzbekistan) vs Repubblica Democratica del Congo

Il gol vincitore, che riceverà il premio ufficiale della Fifa, sarà annunciato al termine della votazione popolare in programma fino a lunedì 27 luglio. Un riconoscimento che arriva a coronare un Mondiale particolarmente prolifico sotto il profilo realizzativo: una media di circa tre reti a partita, che ha contribuito a regalare spettacolo in questa edizione della Coppa del Mondo.