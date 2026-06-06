Mondiali, i grandi assenti: da Osimhen a Kvara, tanti anche gli esclusi eccellenti

Dybala e Mastantuono fuori dall’Argentina, Donnarumma e Calafiori senza Mondiale e le tante stelle inglesi escluse: ecco tutti i grandi assenti di USA 2026.

Da una parte le stelle Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, dall’altra – invece – i grandi esclusi che non parteciperanno al Mondiale di calcio 2026. Da Dybala a Osimhen e Kvaratskhelia ma non solo: la lunga lista di chi non ci sarà per la kermesse in America.

Argentina, come si cambia

I campioni del mondo in carica sono stati i primi ad aver rivoluzionato la rosa dopo il successo in Qatar 2022. Si parte dall’infortunato Marcos Acuña assieme ad Ángel Correa, Guido Rodríguez, Paulo Dybala, Germán Pezzella, Juan Foyth e coloro che si erano già ritirati dalla Nazionale: Ángel Di María e Franco Armani. Tra gli ex campioni non c’è neanche Alejandro “Papu” Gómez dopo la squalifica nel 2024 – per due anni – per aver assunto una sostanza vietata

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Inoltre, tra i nomi che fanno maggiormente discutere c’è quello di Franco Mastantuono. Il talento argentino, passato al Real Madrid e considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio sudamericano, non è riuscito a conquistare un posto nella lista definitiva così come per l’italiano Matias Soulé.

L’Italia resta a guardare: Donnarumma e gli altri big a casa

L’assenza dell’Italia continua a privare il Mondiale di alcuni dei migliori interpreti del calcio europeo. A guidare l’elenco c’è Gianluigi Donnarumma, considerato tra i portieri più forti del panorama internazionale ma ancora senza una presenza nella fase finale di una Coppa del Mondo.

Insieme a lui mancheranno Sandro Tonali, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori, tutti protagonisti di primo piano nei rispettivi club e valutati decine di milioni di euro sul mercato internazionale.

Lewandowski e la Polonia eliminati all’ultimo ostacolo

Tra gli attaccanti più prestigiosi che non saranno presenti negli Stati Uniti spicca Robert Lewandowski. Il fuoriclasse del Barcellona ha visto sfumare il sogno mondiale dopo la sconfitta della Polonia contro la Svezia nei playoff. Con due gol ed un assist nella precedente edizione, l’attaccante 37enne sarà tra i grandi assenti di questo torneo.

Delusione Danimarca: fuori Hojlund ed Eriksen

Non ci sarà spazio nemmeno per la Danimarca. La nazionale scandinava è stata eliminata dalla Repubblica Ceca ai calci di rigore dopo il 3-1 complessivo maturato nella sfida decisiva.

Tra gli esclusi figurano Rasmus Hojlund e Christian Eriksen. Particolarmente amaro il verdetto per l’attaccante del Napoli, autore dell’errore dal dischetto che ha compromesso le speranze danesi.

Serie A, quanti assenti illustri

La lista dei giocatori legati al campionato italiano che seguiranno il Mondiale da casa è particolarmente lunga. Oltre a Hojlund, non saranno presenti André-Frank Zambo Anguissa e tutti i protagonisti del Camerun, compresi André Onana e Bryan Mbeumo.

Niente torneo anche per Khvicha Kvaratskhelia, fresco vincitore della Champions League con il PSG, e per Victor Osimhen, escluso insieme alla Nigeria. Stesso destino per Ademola Lookman.

Da Vlahovic ad Aubameyang: le altre stelle rimaste fuori

Tra gli assenti figurano anche Jan Oblak e Benjamin Sesko con la Slovenia, Dominik Szoboszlai e Milos Kerkez con l’Ungheria e Dusan Vlahovic con la Serbia.

Non vedremo nemmeno Pierre-Emerick Aubameyang che, nonostante le sette reti realizzate nelle qualificazioni, non è riuscito a trascinare il Gabon verso la fase finale. In Centro America è rimasta fuori la Costa Rica di Keylor Navas, mentre in Sud America non saranno protagonisti due simboli della generazione cilena come Alexis Sánchez e Arturo Vidal.

Inghilterra, le scelte di Tuchel dividono i tifosi

Anche la lista dell’Inghilterra ha generato numerose polemiche. Il commissario tecnico Thomas Tuchel ha infatti deciso di rinunciare a giocatori di grande richiamo come Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, Mason Greenwood e Harry Maguire.

Una decisione che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, molti dei quali ritengono che il tecnico tedesco abbia puntato eccessivamente su elementi meno affermati della Premier League lasciando a casa diversi protagonisti di primo piano del calcio inglese.

Gli arbitri che non ci saranno in America

Non solo calciatori: anche alcuni fischietti eccellenti non si vedranno al Mondiale. In America, infatti, mancherà il tedesco Daniel Siebert, che ha ben diretto l’ultima finale di Champions. Per l’Italia ci sarà Maurizio Mariani, ma non Marco Guida. Anche il direttore di gara spagnolo Gil Manzano e il turco Umut Meler sono tra gli esclusi con Kruzliak e Gozubuyuk.

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