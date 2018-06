Mondiali, Ibrahimovic prende in giro la Svezia

Oltre all’Italia, nei prossimi Mondiali in Russia sarà assente anche una stella come Zlatan Imbrahimovic.

La stella ex Milan ed Inter non ha affatto gradito l’esclusione da parte del commissario tecnico della Svezia ed ha ironizzato così nei confronti della sua nazionale: “I giornali dicono che adesso la nazionale ha quel fantastico gioco di squadra che piace tanto a tutti i media del mio paese. Sono convinti di aver raggiunto il gioco collettivo, il tipico gioco svedese, come lo chiamano loro. E i giornali dicono che la squadra senza di me gioca meglio. Ecco perchè credo che lo vinceranno loro“.

È la tipica mentalità dei giornali svedesi nei miei confronti, perchè sono quel che sono – ha proseguito duramente Ibrahimovic -. Non ho il tipico cognome svedese o la tipica attitudine svedese. Ma nonostante questo ho il record di gol con la Nazionale e ho vinto quel che ho vinto giocando con Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG. Manchester United e ora sono ai LA Galaxy. Se non sapessi giocare di squadra, come avrei fatto a farlo nei migliori club del mondo? Ho giocato in società che hanno un ego più grande di quello di una nazione intera. Ma abbiamo comunque vinto tutti assieme, quindi so come si fa“.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 13:25