La fase a gironi è ormai alle spalle e il Mondiale 2026 si prepara a vivere il momento più atteso: le partite da dentro o fuori. Con la definizione delle otto migliori terze classificate, il quadro dei sedicesimi è completo e il tabellone inizia a delineare anche i possibili incroci degli ottavi di finale. Alcune big sembrano avere un percorso sulla carta più agevole, mentre altre sono chiamate subito a superare ostacoli complicati. Tra le sfide più affascinanti spiccano Portogallo-Croazia e Francia-Svezia, due partite che potrebbero già valere molto più di un semplice passaggio del turno.
- Il programma dei sedicesimi: sedici sfide da non sbagliare
- Portogallo-Croazia e Francia-Svezia, i due match clou
- Lo sguardo agli ottavi: le possibili sfide delle favorite
- La corsa verso New York è appena iniziata
Il programma dei sedicesimi: sedici sfide da non sbagliare
La fase a eliminazione diretta scatterà con Sudafrica-Canada, in programma domenica 28 giugno alle ore 21 italiane. Poi spazio alle grandi favorite: il Brasile sfiderà il Giappone, la Germania se la vedrà con il Paraguay, mentre l’Olanda affronterà il Marocco. Tra gli altri incontri spiccano anche Belgio-Senegal, Usa-Bosnia Erzegovina, Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana, con tutte le nazionali consapevoli che un solo errore potrebbe mettere fine al sogno mondiale. Il calendario prevede gare distribuite fino al 4 luglio, quando sarà completato il quadro degli ottavi di finale.
Il calendario completo con programmazione TV
Domenica 28 giugno
ore 21 – Sudafrica – Canada: DAZN e Rai
Lunedì 29 giugno
ore 19 – Brasile-Giappone: DAZN e Rai
ore 22:30 – Germania-Paraguay: DAZN
Martedì 30 giugno
ore 3 – Olanda-Marocco: DAZN
ore 19 – Costa d’Avorio-Norvegia: DAZN
ore 23 – Francia-Svezia: DAZN e Rai
Mercoledì 1 luglio
ore 3 – Messico-Ecuador: DAZN
ore 18 – Inghilterra-Congo: DAZN
ore 22 – Belgio-Senegal: DAZN e Rai
Giovedì 2 luglio
ore 2 – Stati Uniti-Bosnia: DAZN
ore 21 – Spagna-Austria: DAZN e Rai
Venerdì 3 luglio
ore 1 – Portogallo-Croazia: DAZN
ore 5 – Svizzera-Algeria: DAZN
ore 21 – Australia-Egitto: DAZN e Rai
Sabato 4 luglio
ore 00:00 – Argentina-Capo Verde: DAZN
ore 3:30 – Colombia-Ghana: DAZN
Portogallo-Croazia e Francia-Svezia, i due match clou
Oltre al gustoso Giappone-Brasile, intrigante per qualità tecniche e anche per contrapposizioni tattiche tra due filosofie diverse, il tabellone propone subito due confronti dal sapore europeo. Portogallo-Croazia, in programma nella notte tra il 2 e il 3 luglio, mette di fronte due nazionali ricche di qualità e di esperienza internazionale. I lusitani partono con i favori del pronostico, ma la Croazia ha spesso dimostrato di sapersi esaltare nelle gare a eliminazione diretta.
Anche Francia-Svezia promette spettacolo. I transalpini sono tra i principali candidati al titolo, ma la Svezia si è qualificata come una delle migliori terze e può rappresentare una trappola insidiosa sebbene i Galletti abbiano dimostrato di fare sul serio. Entrambe le sfide potrebbero incidere profondamente sugli equilibri del tabellone e regalare già nei sedicesimi emozioni da finale.
Lo sguardo agli ottavi: le possibili sfide delle favorite
Il tabellone inizia già a delineare i possibili percorsi delle grandi potenze del calcio mondiale. La vincente di Portogallo-Croazia potrebbe ritrovarsi sulla strada una tra Spagna e Austria, mentre dal lato della Francia il possibile incrocio successivo vede una tra Germania e Paraguay all’orizzonte. Insomma, avete capito che tipo di doppio scontro si possa verificare.
Anche il Brasile, qualora superasse il Giappone, potrebbe trovarsi di fronte la Norvegia di Haaland, dando vita a un possibile big match già agli ottavi. Dall’altra parte del tabellone, l’Argentina sembra avere un cammino sulla carta più morbido, ma dovrà prima superare l’ostacolo rappresentato da Capo Verde. Poi ci sarà una tra Australia ed Egitto.
La corsa verso New York è appena iniziata
Con i sedicesimi prende il via il vero Mondiale, quello in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Le favorite sognano già i quarti e le semifinali, ma il tabellone insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il nuovo format a 48 squadre ha regalato incroci inediti e percorsi tutti da decifrare, aumentando l’incertezza e il fascino della competizione. Da qui al 19 luglio, giorno della finale al MetLife Stadium di New York, ogni partita potrà cambiare il destino del torneo.