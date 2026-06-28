Terminata la fase a gironi, il Mondiale entra nel vivo con sedici nazionali a caccia di un posto negli ottavi. Il tabellone riserva già alcuni incroci di altissimo livello.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La fase a gironi è ormai alle spalle e il Mondiale 2026 si prepara a vivere il momento più atteso: le partite da dentro o fuori. Con la definizione delle otto migliori terze classificate, il quadro dei sedicesimi è completo e il tabellone inizia a delineare anche i possibili incroci degli ottavi di finale. Alcune big sembrano avere un percorso sulla carta più agevole, mentre altre sono chiamate subito a superare ostacoli complicati. Tra le sfide più affascinanti spiccano Portogallo-Croazia e Francia-Svezia, due partite che potrebbero già valere molto più di un semplice passaggio del turno.

Il programma dei sedicesimi: sedici sfide da non sbagliare

La fase a eliminazione diretta scatterà con Sudafrica-Canada, in programma domenica 28 giugno alle ore 21 italiane. Poi spazio alle grandi favorite: il Brasile sfiderà il Giappone, la Germania se la vedrà con il Paraguay, mentre l’Olanda affronterà il Marocco. Tra gli altri incontri spiccano anche Belgio-Senegal, Usa-Bosnia Erzegovina, Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana, con tutte le nazionali consapevoli che un solo errore potrebbe mettere fine al sogno mondiale. Il calendario prevede gare distribuite fino al 4 luglio, quando sarà completato il quadro degli ottavi di finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il calendario completo con programmazione TV

Domenica 28 giugno

ore 21 – Sudafrica – Canada: DAZN e Rai

Lunedì 29 giugno

ore 19 – Brasile-Giappone: DAZN e Rai

ore 22:30 – Germania-Paraguay: DAZN

Martedì 30 giugno

ore 3 – Olanda-Marocco: DAZN

ore 19 – Costa d’Avorio-Norvegia: DAZN

ore 23 – Francia-Svezia: DAZN e Rai

Mercoledì 1 luglio

ore 3 – Messico-Ecuador: DAZN

ore 18 – Inghilterra-Congo: DAZN

ore 22 – Belgio-Senegal: DAZN e Rai

Giovedì 2 luglio

ore 2 – Stati Uniti-Bosnia: DAZN

ore 21 – Spagna-Austria: DAZN e Rai

Venerdì 3 luglio

ore 1 – Portogallo-Croazia: DAZN

ore 5 – Svizzera-Algeria: DAZN

ore 21 – Australia-Egitto: DAZN e Rai

Sabato 4 luglio

ore 00:00 – Argentina-Capo Verde: DAZN

ore 3:30 – Colombia-Ghana: DAZN

Portogallo-Croazia e Francia-Svezia, i due match clou

Oltre al gustoso Giappone-Brasile, intrigante per qualità tecniche e anche per contrapposizioni tattiche tra due filosofie diverse, il tabellone propone subito due confronti dal sapore europeo. Portogallo-Croazia, in programma nella notte tra il 2 e il 3 luglio, mette di fronte due nazionali ricche di qualità e di esperienza internazionale. I lusitani partono con i favori del pronostico, ma la Croazia ha spesso dimostrato di sapersi esaltare nelle gare a eliminazione diretta.

Anche Francia-Svezia promette spettacolo. I transalpini sono tra i principali candidati al titolo, ma la Svezia si è qualificata come una delle migliori terze e può rappresentare una trappola insidiosa sebbene i Galletti abbiano dimostrato di fare sul serio. Entrambe le sfide potrebbero incidere profondamente sugli equilibri del tabellone e regalare già nei sedicesimi emozioni da finale.

Lo sguardo agli ottavi: le possibili sfide delle favorite

Il tabellone inizia già a delineare i possibili percorsi delle grandi potenze del calcio mondiale. La vincente di Portogallo-Croazia potrebbe ritrovarsi sulla strada una tra Spagna e Austria, mentre dal lato della Francia il possibile incrocio successivo vede una tra Germania e Paraguay all’orizzonte. Insomma, avete capito che tipo di doppio scontro si possa verificare.

Anche il Brasile, qualora superasse il Giappone, potrebbe trovarsi di fronte la Norvegia di Haaland, dando vita a un possibile big match già agli ottavi. Dall’altra parte del tabellone, l’Argentina sembra avere un cammino sulla carta più morbido, ma dovrà prima superare l’ostacolo rappresentato da Capo Verde. Poi ci sarà una tra Australia ed Egitto.

La corsa verso New York è appena iniziata

Con i sedicesimi prende il via il vero Mondiale, quello in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Le favorite sognano già i quarti e le semifinali, ma il tabellone insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il nuovo format a 48 squadre ha regalato incroci inediti e percorsi tutti da decifrare, aumentando l’incertezza e il fascino della competizione. Da qui al 19 luglio, giorno della finale al MetLife Stadium di New York, ogni partita potrà cambiare il destino del torneo.