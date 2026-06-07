Mondiali, il regolamento: quante novità, mai più caso Bastoni-Kalulu e si rischia anche di rimanere in 10

La Fifa introduce una serie di modifiche per contrastare i comportamenti che rallentano le partite e rendere più efficaci i controlli arbitrali. Dalle rimesse laterali alle sostituzioni, fino al protocollo Var, ecco cosa cambia nel torneo nordamericano.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Mondiale 2026 si prepara a introdurre una serie di novità regolamentari destinate a incidere concretamente sullo svolgimento delle partite. Dopo l’arrivo del Var e del fuorigioco semiautomatico nelle edizioni precedenti, la Fifa ha deciso di concentrare la propria attenzione soprattutto sulla lotta alle perdite di tempo. L’obiettivo è ridurre comportamenti che rallentano il gioco e garantire una maggiore fluidità degli incontri. Accanto alle nuove misure disciplinari, trovano spazio anche aggiornamenti significativi al protocollo Var. Un pacchetto di cambiamenti che punta a rendere il calcio più rapido, trasparente e coerente nelle decisioni arbitrali.

Guerra ai perditempo: nuove regole per rinvii e rimesse

La principale novità del Mondiale nordamericano riguarda il contrasto alle perdite di tempo durante le fasi di gioco più comuni. Dopo l’introduzione della regola che impone ai portieri di liberarsi del pallone entro otto secondi dal pieno possesso, la Fifa ha deciso di estendere l’attenzione anche a rinvii dal fondo e rimesse laterali. Quando l’arbitro riterrà che una squadra stia rallentando deliberatamente la ripresa del gioco, inviterà inizialmente i giocatori ad accelerare le operazioni.

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Successivamente scatterà un countdown di cinque secondi. In caso di mancato rispetto del limite, la squadra responsabile verrà penalizzata con un calcio d’angolo contro nel caso del rinvio dal fondo oppure con l’inversione della rimessa laterale. Resta comunque un margine di discrezionalità per gli arbitri, chiamati a distinguere i ritardi volontari dalle normali esigenze tattiche della partita.

Sostituzioni sotto controllo: chi ritarda rischia di lasciare la squadra in dieci

Anche il momento dei cambi sarà sottoposto a regole più rigide. La Fifa ha individuato nelle sostituzioni una delle situazioni più sfruttate per interrompere il ritmo di gioco, soprattutto nei minuti finali degli incontri. Dal Mondiale 2026, una volta che il quarto uomo avrà mostrato i numeri sulla lavagna luminosa, il calciatore sostituito dovrà lasciare il terreno di gioco entro dieci secondi passando dalla linea più vicina.

In caso di sostituzioni multiple, il limite scatterà dall’ultima visualizzazione effettuata dal quarto ufficiale. Se il tempo non verrà rispettato, il nuovo giocatore non potrà entrare immediatamente in campo. La squadra sarà costretta a giocare temporaneamente in inferiorità numerica e il sostituto potrà fare il proprio ingresso soltanto alla prima interruzione utile dopo il trascorrere di un minuto.

Infortuni tattici e interventi medici: arriva la linea dura

Tra le situazioni finite nel mirino della Fifa figurano anche gli infortuni utilizzati per rallentare la partita e gli interventi medici che prolungano le interruzioni. Per limitare questi episodi, il regolamento prevede che un calciatore soccorso in campo debba restare all’esterno per almeno un minuto prima di poter rientrare. L’unica eccezione riguarda i casi in cui il fallo che ha provocato l’intervento sia stato sanzionato con un cartellino giallo o rosso.

Secondo il presidente della commissione arbitrale Fifa, Pierluigi Collina, l’obiettivo principale è quello di creare un forte effetto deterrente. La novità non sarà invece applicata ai portieri, poiché una squadra non può rimanere senza estremo difensore durante il gioco. L’intenzione è quella di scoraggiare comportamenti opportunistici e favorire una maggiore continuità dell’azione.

Protocollo Var aggiornato e nuove misure disciplinari

Oltre alle norme contro i perditempo, il Mondiale 2026 vedrà anche un importante aggiornamento del protocollo Var. Tra le modifiche più rilevanti c’è la possibilità di correggere attraverso il video una seconda ammonizione assegnata erroneamente, evitando così espulsioni ingiuste. Il caso Bastoni-Kalulu ha dunque fatto scuola anche a livello internazionale. Sarà inoltre possibile intervenire in caso di scambio di identità tra i giocatori coinvolti in un provvedimento disciplinare.

Un’altra novità riguarda il cosiddetto “silent-check” sugli angoli: mentre le squadre si preparano all’esecuzione del corner, il Var potrà verificare rapidamente eventuali errori arbitrali e avvisare il direttore di gara senza interrompere il flusso del match. Sul fronte disciplinare, il Congresso Fifa ha inoltre approvato il cartellino rosso diretto per situazioni conflittuali tra avversari che discutono coprendosi la bocca e per i calciatori che abbandonano il terreno di gioco per protesta senza autorizzazione arbitrale.