Mondiali, il valore di tutte le squadre: ecco la nazionale più costosa

L’analisi sulle 48 squadre qualificate al Mondiale 2026 racconta una geografia calcistica precisa: l’Europa guida per valore economico, ma occhio alle outsider

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Mondiale 2026 sarà il più grande della storia, con 48 nazionali protagoniste tra Stati Uniti, Canada e Messico. Accanto alle valutazioni tecniche e ai pronostici tradizionali, esiste però un indicatore che aiuta a comprendere gli equilibri del calcio moderno: il valore di mercato delle rose. I dati elaborati da Transfermarkt offrono infatti una fotografia dettagliata della forza economica delle selezioni qualificate. Una graduatoria che vede l’Europa dominare nettamente, ma che allo stesso tempo evidenzia come il talento non sempre coincida con il successo sul campo. La storia dei Mondiali, del resto, è piena di squadre capaci di andare oltre il proprio valore di mercato.

Francia regina del valore: l’Europa detta legge

La classifica delle nazionali qualificate al Mondiale 2026 fotografa con estrema chiarezza gli attuali rapporti di forza del calcio internazionale. In vetta c’è la Francia con una rosa valutata 1,48 miliardi di euro, trascinata da campioni del calibro di Kylian Mbappé, Michael Olise e Desiré Doué. Alle sue spalle troviamo l’Inghilterra (1,31 miliardi), che può contare su stelle come Jude Bellingham, Bukayo Saka e Declan Rice, mentre la Spagna (1,27 miliardi) continua a crescere grazie al fenomeno Lamine Yamal e alla qualità di Pedri.

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Ai piedi del podio c’è la Germania, che supera il miliardo di euro di valore complessivo, mentre il Portogallo completa la top five con 956 milioni, guidato dai campioni d’Europa Vitinha, Joao Neves e Nuno Mendes. Le prime cinque posizioni sono tutte occupate da selezioni europee, una dimostrazione della capacità dei principali campionati del continente di attrarre, valorizzare e sviluppare i migliori talenti del panorama mondiale.

Le stelle più costose del Mondiale

A confermare il predominio europeo è anche la formazione ideale più preziosa elaborata da Transfermarkt, un undici dal valore complessivo di circa 1,41 miliardi di euro. In attacco spiccano quattro autentici fuoriclasse: Lamine Yamal, Vinicius Junior, Kylian Mbappé ed Erling Haaland, con gli ultimi tre valutati fino a 200 milioni di euro. A centrocampo brillano Pedri e Jude Bellingham, considerati tra i migliori interpreti della nuova generazione, mentre in difesa trovano spazio campioni come Achraf Hakimi, William Saliba e William Pacho. Una selezione che rappresenta perfettamente il calcio contemporaneo: giovane, internazionale e dominato da talenti che già oggi sono protagonisti nei principali club europei.

Brasile e Argentina guidano la risposta sudamericana

Le prime squadre non europee della graduatoria sono le due grandi potenze del calcio sudamericano. Il Brasile occupa il sesto posto con un valore di mercato di 909,2 milioni di euro, trascinato da stelle come Vinicius Junior, protagonista assoluto con il Real Madrid. L’Argentina campione del mondo segue all’ottavo posto con 816,5 milioni, potendo contare ancora sull’esperienza di Lionel Messi e su una nuova generazione sempre più competitiva.

In mezzo si inserisce l’Olanda, settima con 837,2 milioni. Più staccate, ma comunque presenti nella parte alta della classifica, figurano Uruguay, Ecuador e Colombia, che confermano la qualità complessiva della scuola calcistica sudamericana. Il dato interessante è che, pur disponendo di valori inferiori rispetto alle principali corazzate europee, le nazionali della CONMEBOL continuano a rappresentare una minaccia concreta in ogni grande torneo.

L’Africa cresce e si candida a protagonista

Uno degli aspetti più interessanti della graduatoria riguarda la crescita del calcio africano. La Costa d’Avorio, dodicesima con 525,9 milioni di euro, precede addirittura nazionali storicamente più blasonate, mentre il Marocco si conferma tra le selezioni più preziose del torneo grazie a campioni come Achraf Hakimi, inserito anche nell’undici più costoso del Mondiale. Anche il Senegal sfiora il mezzo miliardo di valore complessivo, a testimonianza dell’evoluzione di un movimento sempre più competitivo.

Più indietro troviamo Ghana, Algeria, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Tunisia, Capo Verde e Sudafrica, segno di una rappresentanza africana ampia e distribuita. Negli ultimi anni molti dei migliori talenti africani si sono affermati nei principali campionati europei, contribuendo ad aumentare sensibilmente il valore delle rispettive nazionali.

Stati Uniti, Giappone e le outsider da tenere d’occhio

Alle spalle delle grandi favorite emergono diverse nazionali che potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagoniste. Gli Stati Uniti sono la selezione più preziosa della CONCACAF con 367,2 milioni di euro e puntano su una generazione cresciuta nei migliori campionati europei. In Asia spicca il Giappone, ventiduesimo con 278,9 milioni, seguito da Corea del Sud, Uzbekistan, Australia, Iran, Arabia Saudita, Iraq, Qatar e Giordania.

Tra le sorprese più attese c’è anche la Norvegia, nona nella classifica generale grazie soprattutto alla presenza di Erling Haaland, uno dei giocatori più costosi dell’intero torneo. Alcune di queste squadre partono inevitabilmente lontano dai riflettori, ma il Mondiale ha spesso premiato organizzazione, identità tattica e spirito collettivo più che il semplice valore economico. Le cifre di Transfermarkt offrono una fotografia attendibile del potenziale delle rose, ma la storia insegna che nessuna valutazione di mercato può garantire il successo quando il pallone inizia a rotolare.

La top 10 di Transfermarkt

1) FRANCIA: 1,48 mld

2) INGHILTERRA: 1,31 mld

3) SPAGNA: 1,27 mld

4) GERMANIA: 1,02 mld

5) PORTOGALLO: 956 mln

6) BRASILE: 909,2 mln

7) OLANDA: 837,2 mln

8) ARGENTINA 816,5 mln

9) NORVEGIA 601 mln

10) TURCHIA 536,2 mln