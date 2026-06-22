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Mondiali, impazza la Viking Row Mania, tifosi norvegesi star del web

Hanno invaso Times Square a New York con la "remata vichinga"

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New York, 22 giu. (askanews) – Ai Mondiali impazza la Viking Row Mania, la “remata vichinga” ha fatto diventare i tifosi della Norvegia delle autentiche star del web. I supporter norvegesi hanno invaso Times Square a New York alla vigilia della partita del Gruppo I dei Mondiali contro il Senegal. “È incredibile. Sono passati 28 anni dall’ultima partecipazione della Norvegia a un Mondiale… Essere qui a New York è semplicemente fantastico”, ha detto un tifoso. I video sono diventati virali e i Vichinghi con le loro performance accendono il Mondiale tra tifo, tradizione e ironia Viking Row Mania, i video virali che conquistano il web: dai tifosi norvegesi a Times Square fino all’ospedale La Viking Row Mania spopola online: video virali accendono il Mondiale tra tifo, ironia e social

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