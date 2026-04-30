Mondiali, Infantino gela l’Italia: l’annuncio sull’Iran pone fine al sogno ripescaggio

Nel congresso FIFA arriva la conferma attesa che chiude ogni spiraglio agli azzurri: nessun cambio di scenario, la Nazionale non parteciperà alla Coppa del Mondo

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Arriva la parola definitiva sul possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026. Gianni Infantino ha annunciato che l’Iran parteciperà regolarmente alla rassegna iridata in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico.

L’annuncio è stato in apertura del Congresso FIFA di Vancouver e spegne definitivamente le speranze degli azzurri: con l’Iran ai nastri di partenza, infatti, non ci sarà alcun posto libero da riassegnare. Dunque, niente ripescaggio né ipotesi di spareggi o super playoff: la Nazionale non parteciperà alla Coppa del Mondo, per la terza volta consecutiva.

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Mondiali, l’annuncio di Infantino sull’Iran

Durante il Congresso FIFA andato in scena a Vancouver, Infantino ha voluto chiarire subito la posizione dell’organizzazione, mettendo fine alle indiscrezioni delle ultime settimane. I dubbi erano legati anche al caso diplomatico tra Canada e Iran, dopo l’ingresso nel Paese negato al presidente della federazione calcistica iraniana.

Mehdi Taj, infatti, è stato respinto all’aeroporto di Toronto dalle autorità canadesi per i suoi presunti legami con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Un episodio che ha ulteriormente alimentato le voci su una possibile esclusione dell’Iran dal torneo.

“Sia chiaro fin dall’inizio: l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026”, ha dichiarato Infantino, ribadendo una linea mai realmente messa in discussione dalla FIFA. La sua presa di posizione è netta e chiude ogni spiraglio. Qualsiasi scenario legato a un eventuale ripescaggio dell’Italia è cancellato.

L’Iran giocherà negli Stati Uniti

Infantino ha fugato ogni dubbio sulla sede delle partite dell’Iran, inserito nel Gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. La FIFA aveva respinto la richiesta della federazione iraniana di spostare in Messico gli incontri del girone, motivata dal conflitto con gli Stati Uniti. A Vancouver, Infantino ha ribadito la linea ufficiale: “Naturalmente l’Iran giocherà negli Stati Uniti. Il motivo è semplice: dobbiamo unirci, dobbiamo unire le persone”.

Il presidente FIFA ha poi aggiunto: “Ci sono già abbastanza problemi nel mondo. Ci sono già abbastanza persone che cercano di dividere. Se nessuno prova a unire, cosa succederà? Dobbiamo farlo, e noi abbiamo questa opportunità”. Alla luce di queste dichiarazioni, è confermato che l’Iran esordirà il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda.

Arriva anche il placet di Trump

Dallo Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato le parole del numero uno della FIFA: “Se Infantino ha detto che l’Iran giocherà ai Mondiali, per me va bene”. Poi il tycoon ha chiuso la questione con una battuta: “Hanno una buona squadra? Io non credo”.

Italia, fine del sogno ripescaggio

I rappresentanti della federazione calcistica iraniana sono stati gli unici, tra le 211 nazioni membri della FIFA, a non prendere parte al congresso canadese. Un’assenza che ha fatto discutere, soprattutto dopo quanto accaduto all’aeroporto di Toronto, episodio che ha alimentato le voci sul possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali. Pensate: anche i bookmaker hanno registrato un brusco calo delle quote legate a uno scenario favorevole agli azzurri.

Ma ora l’ipotesi di tornare in carreggiata sembra definitivamente chiusa: la Nazionale italiana, che per le amichevoli di giugno sarà guidata dal commissario tecnico dell’Under 21 Silvio Baldini, dovrà ancora una volta assistere da spettatrice alla Coppa del Mondo. Resta la speranza, l’unica a cui aggrapparsi, che la rivoluzione in atto ai vertici della FIGC possa produrre effetti concreti nel più breve tempo possibile.