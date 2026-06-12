Mondiali, Infantino sfida l’Italia: “Forse si qualificherebbe con 64 squadre… potremmo arrivare a 208”

Il presidente della Fifa si lascia andare a una presa in giro degli azzurri parlando dell'allargamento del numero delle partecipanti alla Coppa del Mondo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Continuano sfottò e prese in giro dell’Italia per l’assenza ai Mondiali 2026: stavolta, però, non sono tifosi o giornali stranieri a prendersela con la Nazionale, ma addirittura Gianni Infantino, numero uno della Fifa, che parlando dell’allargamento del numero delle partecipanti alla Coppa del Mondo si è lasciato andare a una battuta velenosa sugli azzurri.

Mondiali, continuano gli sfottò sull’Italia

A casa dopo il disastro di Zenica, all’Italia non resta che incassare sfottò e prese in giro per la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. A punzecchiare la Nazionale e il calcio italiano erano stati finora soprattutto tifosi e media delle rivali tradizionali degli azzurri: l’ultimo era stato il tabloid inglese The Sun, che durante la cerimonia di apertura ha sottolineato come negli ultimi 20 anni la popstar Shakira, presente anche alle edizioni del 2006, 2010 e 2014, avesse partecipato a più Mondiali dell’Italia.

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Anche Infantino infierisce sull’Italia

Oggi, però, le battute al veleno hanno oltrepassato i confini di social e tabloid per finire in bocca a esponenti delle istituzioni sportive. Parlando dell’allargamento del numero di partecipanti ai Mondiali, il presidente della Fifa Gianni Infantino si è infatti reso protagonista di una stoccata nei confronti dell’Italia. “Vediamo come andrà questa Coppa del Mondo con 48 squadre, è chiaro che si tratta di un evento enorme”, ha dichiarato Infantino prima di piazzare il colpo.

Infantino prende in giro l’Italia

“Abbiamo già discusso di un torneo a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo – ha poi aggiunto il numero uno della Fifa – La domanda è stata fatta nel Consiglio della Fifa, ma intanto godiamoci questa prima edizione della Coppa con 48 squadre. Forse l’Italia si qualificherebbe con 64 squadre… potremmo arrivare a 208 partecipanti per vedere se si qualifica…”.

Una battuta poco elegante per Infantino, che resterà probabilmente senza replica, dato che il calcio italiano non avrà un presidente federale a rappresentarlo prima del 22 giugno, data delle elezioni che dovrebbero incoronare Giovanni Malagò.