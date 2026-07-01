Inghilterra-Congo 2-1: uragano Kane, il bomber fa piangere gli africani, doppietta e rimonta nel quarto d'ora finale

I top e flop: Cipenga sblocca la gara, Wissa va vicinissimo al raddoppio ma a fare la differenza è Kane che con una doppietta in rimonta spezza i sogni africani

La festa finale sotto la curva cancella l’incubo della prima ora di gioco. Stava per fare la fine della gazzella contro i leopardi, altro che Tre Leoni ma a salvare l’Inghilterra da una clamorosa eliminazione col Congo è stato Harry Kane. Sotto di un gol per la rete di Cipenga, dopo soli 7′, gli inglesi rimontano faticosamente nel quarto d’ora finale grazie a una doppietta del loro bomber. Prima uno stacco in avvitamento al 75′ poi un destro potente all’incrocio all’86’ e, dall’inferno, la nazionale di Tuchel è tornata in Paradiso. Una beffa per gli africani che si erano difesi con ordine ma senza fare barricate. Hanno deciso le giocate di un campione che conferma che questi sono i Mondiali delle stelle: dopo Messi, Mbappè e Haaland c’è anche lui. Harry Kane.

Il sogno africano spezzato da Kane

Sembrava il Mondiale delle africane ma dopo la Costa d’Avorio ad abbandonare la Coppa del Mondo è anche il Congo. Prima Cipenga che apre la gara dopo 7′, poi il possibile raddoppio con il palo di Wissa e infine i salvataggi di Mpasi e Bissaka avevano dato l’impressione che l’Inghilterra stesse crollando mentalmente e fisicamente. Tuchel cambia tutto: fuori Rashford, dentro Gordon ed ecco l’assist dell’attaccante blaugrana per Kane che di testa trova il pareggio a 15′ dalla fine. Il Congo crolla, arretra, dà segni di stanchezza per aver dato tantissimo nel primo tempo: cresce l’Inghilterra che inizia a dominare nei minuti finali ed ecco Kane (su altro assist ancora di Gordon) che con un tiro di destro da 94 km/h raddoppia e spezza i sogni africani. Per gli inglesi ora ci sarà un altro scoglio da superare: i padroni di casa del Messico agli ottavi.

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Inghilterra-Congo, la chiave tattica

Inglesi in campo con il 4-2-3-1. Il Congo, invece, si schiera con il 4-3-3 e durante il primo tempo riesce a resistere agli attacchi inglesi grazie ai raddoppi di marcatura sugli attaccanti avversari. Ad inizio ripresa il Congo abbassa il baricentro e si schiera con il 4-4-2 in fase di non possesso, per contenere maggiormente la manovra inglese, ma nelle ripartenze in contropiede si rivela molto pericoloso.

Nella mezz’ora finale di gara, l’Inghilterra sostituisce Rashford e Madueke per inserire Saka e Gordon: proprio grazie all’attaccante del Barcellona arriva un assist in area con cross per Kane che pareggia i conti. In fase di non possesso l’Inghilterra si schiera con il 4-3-3 per aumentare la densità a centrocampo e schierarsi a specchio con gli avversari.

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Inghilterra, annullato il tabù contro le africane

L’Inghilterra non è riuscita a vincere solo quattro delle 17 partite con Thomas Tuchel allenatore (2N, 2P); la metà di questi mancati successi è arrivata proprio contro avversarie africane (1-3 contro il Senegal nel giugno 2025 e 0-0 contro il Ghana nella seconda giornata di questo Mondiale).

Con la vittoria in rimonta contro il Congo, gli inglesi spezzano il tabù delle africane. La Repubblica Democratica del Congo, invece, ha giocato la sua prima partita in assoluto nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali.

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I top e flop dell’Inghilterra

Kane 8. Prima pareggia i conti con una rete di testa, poi raddoppia con un destro potentissimo sotto al sette: 72 reti in stagione.

Prima pareggia i conti con una rete di testa, poi raddoppia con un destro potentissimo sotto al sette: 72 reti in stagione. Gordon 6.5. Assist per Kane con un cross in area al 74′.

Assist per Kane con un cross in area al 74′. Bellingham 6.5. Ammonito, vicino alla rete a fine primo tempo con un colpo di testa in area.

Ammonito, vicino alla rete a fine primo tempo con un colpo di testa in area. Rashford 6. Colpisce a rete indisturbato ma Bissaka salva sulla linea un tiro destinato ad entrare. Nel secondo tempo cala di intensità ed abbassa il suo indice di pericolosità in fase offensiva. Fuori dal 61′.

Colpisce a rete indisturbato ma Bissaka salva sulla linea un tiro destinato ad entrare. Nel secondo tempo cala di intensità ed abbassa il suo indice di pericolosità in fase offensiva. Fuori dal 61′. Spence 5. Liscia la palla di testa e consente a Cipenga di concludere in rete, tutto solo da posizione defilata in area.

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I top e flop del Congo

Cipenga 7. Sblocca la gara al 7′, primo gol in nazionale: su un cross che ha tagliato tutta la trequarti avversaria da parte di Chancel Mbemba, Brian Cipenga riceve palla appena dentro l’area di rigore, da posizione defilata, controlla e scaglia un destro forte sul primo palo.

Sblocca la gara al 7′, primo gol in nazionale: su un cross che ha tagliato tutta la trequarti avversaria da parte di Chancel Mbemba, Brian Cipenga riceve palla appena dentro l’area di rigore, da posizione defilata, controlla e scaglia un destro forte sul primo palo. Mpasi 6.5. Impeccabile nel primo tempo, respinge in modo magistrale alcune azioni da gol dell’Inghilterra.

Impeccabile nel primo tempo, respinge in modo magistrale alcune azioni da gol dell’Inghilterra. Bissaka 7. Al 35′ salva sulla linea un tiro di Rashford destinato ad entrare in rete.

Al 35′ salva sulla linea un tiro di Rashford destinato ad entrare in rete. Wissa 6.5. Colpisce un palo, nel primo tempo fallisce l’opportunità di raddoppiare con un tiro in area da posizione ravvicinata.

Colpisce un palo, nel primo tempo fallisce l’opportunità di raddoppiare con un tiro in area da posizione ravvicinata. Sadiki 6.5. Determinante a centrocampo nei recuperi e nel far ripartire il gioco, bene nei passaggi, meno nei duelli aerei.

Determinante a centrocampo nei recuperi e nel far ripartire il gioco, bene nei passaggi, meno nei duelli aerei. Tuanzebe 5. Perde in area la marcatura su Kane che pareggia i conti con una rete di testa.

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