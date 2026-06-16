Mondiali, Inghilterra, Kane pensa che siano autografi ma firma dichiarazione indipendenza Usa: burla dei tifosi

I giocatori di Tuchel non si accorgono dello scherzo e sottoscrivono il documento fondativo degli Stati Uniti che affermava la propria sovranità

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Uno scherzo goliardico ma che ha lasciato di sasso la nazionale inglese. Sebbene il team di sicurezza dell’Inghilterra si sia impegnato a fondo per mantenere segrete le proprie tattiche calcistiche, a quanto pare non è riuscito a impedire a dei tifosi burloni di convincere Harry Kane e compagni a firmare involontariamente delle copie della Dichiarazione d’Indipendenza americana.

La goliardata dei tifosi Usa

La squadra di Thomas Tuchel , che nel fine settimana si è trasferita dalla Florida si è dedicata ai consueti impegni post-allenamento: salutare i tifosi, posare per le foto e firmare magliette e altri gadget. Mentre si facevano strada tra la folla di cacciatori di autografi, molti giocatori si sono fermati quando alcuni tifosi hanno messo davanti a loro una copia della Dichiarazione d’Indipendenza, il documento fondativo degli Stati Uniti che affermava la propria sovranità dalla Gran Bretagna nel 1776, da firmare.

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Kane, Saka e Gordon cascano nello scherzo

Dal centro di allenamento dell’Inghilterra a Kansas City, l’autore dello scherzo – come si legge sul Daily Mail – ha detto: “Andremo a trovare l’Inghilterra e il nostro obiettivo oggi è far firmare a quanti più giocatori possibile queste copie della Dichiarazione di Indipendenza. Penso che andrà tutto per il meglio. Credo che firmeranno subito. Di sicuro Harry Kane: è il pezzo grosso che stiamo cercando. Il numero uno. Anche altri giocatori vanno bene, ma vogliamo che sia Harry Kane a firmare”. Tra i giocatori che hanno firmato il “documento” figurano Bukayo Saka , Anthony Gordon , Elliot Anderson, Tino Livramento, Jordan Henderson e, naturalmente, Kane.

A quanto pare, l’iniziativa è stata accolta positivamente sui social, ottenendo quasi 24.000 “mi piace” in un solo giorno. Tra i commenti più apprezzati, spicca quello di un utente che scriveva: “Questo è il più grande troll della storia del trolling”. Un altro ha scritto: “Significa che ora dovranno giocare per la nazionale statunitense?“. E un terzo ha aggiunto: ‘Avresti il ​​100% della squadra scozzese’.

La nazionale inglese si è trasferita dalla Florida alla città del Missouri, dove rimarrà per il resto del torneo, ma gli ultimi giorni sono stati movimentati sia per l’allerta tornado che ha costretto tutti a scappare e trovare rifugio in una zona più sicura sia a causa del furto di parte del materiale sportivo durante il trasporto, tra cui scarpe e palloni da calcio per un valore di 18.000 dollari (13.467 sterline). I procuratori della contea di Jackson hanno stilato un elenco degli oggetti presumibilmente rubati, la maggior parte dei quali è stata successivamente recuperata, mentre due uomini, Mustafa Salik ed Erfan Kamal, rischiano fino a sette anni di carcere.

Il bottino comprendeva quattro paia di scarpe da calcio, guanti da portiere, tre maglie dell’Inghilterra autografate, ottoKit di allenamento, due mascotte di leoni di peluche, un set Lego di una scarpa Nike Air, cinque paia di scarpe da ginnastica, un pallone da calcio dei Mondiali e un altoparlante JBL. Anche le misure di sicurezza sono state rafforzate allo Swope Soccer Village, con l’installazione di schermi aggiuntivi e cartelli che minacciano azioni penali contro chiunque venga sorpreso a spiare.

Giorni tormentati per la nazionale inglese

Sono stati installati diversi schermi aggiuntivi intorno al centro di allenamento con nove campi, che su un lato è sovrastato da un tratto di autostrada, e vige una zona di divieto di volo. Nella struttura, che ha ospitato gli allenamenti pre-campionato del Manchester United e del Newcastle in passato durante i tour, sono stati affissi diversi cartelli con un severo avvertimento per chiunque pensasse di introdursi senza permesso.

«Proprietà privata», recitavano i cartelli. «Vietato l’ingresso non autorizzato. Vietato registrare, fotografare o utilizzare droni. Le violazioni possono costituire reati penali e civili».

Scherzi, meteo e rapine a parte, tutto il resto sembra andare bene mentre l’Inghilterra si adatta alla sua nuova normalità nel Missouri. Alloggiano presso l’hotel a quattro stelle Inn at Meadowbrook, con 54 camere, che si trova a circa 25 minuti di auto dall’Arrowhead Stadium dei Kansas City Chiefs, anche se non è ancora previsto che giochino una partita lì, nonostante si tratti di una sede FIFA che ospiterà sei partite di questo torneo. Famosa per il suo barbecue, i campi da golf esclusivi sparsi per la città e, naturalmente, per essere la sede dei Chiefs, la squadra del fidanzato di Taylor Swift, Travis Kelce, l’Inghilterra ha scelto questa località per ridurre al minimo i disagi legati agli spostamenti per le partite del Gruppo L.