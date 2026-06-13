Mondiali, Inter avevi ragione su Balogun, chi è il bomber nato in Usa per caso e che è stato a un passo dai nerazzurri

Dall'esplosione in Ligue 1 alla doppietta contro il Paraguay: ecco chi è Folarin Balogun, attaccante degli USA ed ex obiettivo dell'Inter dopo Lukaku.

Stati Uniti in festa, 4-1 al Paraguay all’esordio al Mondiale e il nuovo talento scoperto. Folarin Balogun si è preso la scena nella gara d’esordio alla Coppa del Mondo contro i sudamericani, confermando ancora una volta il suo ruolo centrale nel progetto della nazionale statunitense. Dopo un primo gol annullato per fuorigioco, il centravanti non si è lasciato scoraggiare e ha trovato la rete del raddoppio sfruttando alla perfezione un assist dalla sinistra di Christian Pulisic. Ma chi è l’attaccante 24enne del Monaco che tre anni fa diventò desiderio di mercato dell’Inter? Scopriamolo insieme!

La crescita degli Stati Uniti secondo Balogun

Il numero 20 degli USA ha completato la sua serata da protagonista: poco prima dell’intervallo è riuscito anche a finalizzare un rapido contropiede con una conclusione mancina sotto l’incrocio dei pali. Due gol che hanno indirizzato definitivamente la partita e ribadito il peso specifico dell’attaccante nel sistema di Mauricio Pochettino.

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Negli ultimi anni la nazionale americana ha compiuto un evidente salto di qualità e, secondo Balogun, molto del merito appartiene all’attuale commissario tecnico: “Credo che il merito vada a Pochettino e al suo staff. Hanno creato un clima in cui nessuno sente di avere il posto garantito, e penso che questa sia la cosa più importante da fare quando hai a disposizione un bacino di giocatori così vasto come quello degli Stati Uniti.”

Il bomber conclude poi sul tecnico degli Stati Uniti: “Pochettino è arrivato con una filosofia completamente nuova: se ritiene che qualcuno stia giocando bene, anche in un campionato come la Major League Soccer, lo convoca senza problemi. Questo è stato un segnale forte per tutti e, com’è ovvio, ha scatenato una reazione nel gruppo. Inoltre, è stato capace di aggiungere quel tocco di scaltrezza e di rigore tattico che mancava, e credo che ora queste due componenti si stiano amalgamando alla perfezione.”

Da New York a Londra: una storia internazionale

Singolare la storia del bomber: Balogun è nato a New York, ma pochi giorni dopo era già a Londra, nella città in cui è cresciuto e in cui i suoi genitori di nazionalità nigeriana vivevano già prima del suo arrivo. Ma allora perché è nato negli Stati Uniti? Per colpa di un certificato medico non ricevuto in tempo... Ma andiamo con ordine. Si legge sul ‘New York Post’: che la madre, Florence è andata a trovare la cognata negli Stati Uniti al settimo mese di gravidanza. Avrebbe dovuto tornare in tempo n Inghilterra dove viveva per partorire ma quando arrivò il momento di tornare a Londra, la compagnia aerea non la lasciò imbarcare perché aveva bisogno di un certificato del suo medico di Londra che attestasse che era idonea al volo. Florence però non riuscì a ottenere il certificato in tempo e il giocatore nacque il 3 luglio 2001 a New York. Alla fine di agosto erano già di ritorno a Londra. Balogun poteva scegliere anche la Nigeria e l’Inghilterra, nazionale che per la verità a un certo punto sembrava potesse rappresentare la sua scelta definitiva. Ha giocato infatti per l’Under 17, per l’Under 20 e per l’Under 21 inglese prima di optare nel 2023 per la nazionale a stelle e strisce che aveva già saggiato con qualche apparizione nell’Under 18.

Cresce nei quartieri londinesi, dove sviluppa la sua passione per il calcio giocando per strada insieme agli amici. Inizialmente impiegato come difensore, col passare degli anni viene avanzato sempre più vicino alla porta. A soli sette anni sostiene provini con Arsenal e Tottenham: saranno i Gunners a credere maggiormente nel suo talento e ad accoglierlo nel proprio settore giovanile.

L’incontro con Henry che gli cambia la carriera

L’ascesa del giovane attaccante non è stata priva di ostacoli. Durante l’adolescenza attraversa una fase complicata, caratterizzata da problemi disciplinari e prestazioni altalenanti. A indirizzarlo sulla strada giusta è Thierry Henry, allora impegnato nell’Academy dell’Arsenal.

L’ex campione francese lo sprona con parole che lasceranno il segno: “Sei convinto di essere forte? Allora dimostralo”. Da quel momento Balogun cambia atteggiamento e completa tutta la trafila delle giovanili londinesi fino al debutto in prima squadra. L’esordio arriva nell’ottobre 2020 in Europa League contro il Dundalk, mentre il primo gol tra i professionisti viene realizzato poche settimane più tardi contro il Molde.

L’esplosione in Francia

Dopo una prima esperienza in prestito al Middlesbrough, il vero salto di qualità arriva nella stagione 2022-23 con la maglia dello Stade Reims. Chiamato a raccogliere l’eredità di Hugo Ekitiké, Balogun sorprende tutti andando ben oltre le aspettative. Chiude il campionato con 21 reti in Ligue 1 e 22 complessive stagionali, diventando uno degli attaccanti rivelazione d’Europa.

Solo campioni del calibro di Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette, Jonathan David e Loïs Openda riescono a fare meglio di lui nella classifica marcatori francese. Un rendimento che gli permette di superare persino stelle come Lionel Messi e Neymar.

Il ruolo ideale e le sue caratteristiche

La svolta tattica arriva con il cambio in panchina del Reims. Se nelle prime settimane veniva spesso utilizzato da esterno offensivo, con l’arrivo di Will Still viene definitivamente schierato al centro dell’attacco.

Nel sistema 4-2-3-1 costruito dal tecnico belga emergono tutte le sue qualità. Balogun non è il classico numero nove d’area di rigore: ama attaccare la profondità, muoversi tra le linee e sfruttare gli spazi con accelerazioni improvvise. I suoi 178 centimetri gli consentono di abbinare rapidità e forza fisica, rendendolo difficile da contenere nell’uno contro uno e particolarmente efficace nelle transizioni offensive.

Quando l’Inter pensò a lui dopo il caso Lukaku

Tra gli attaccanti che hanno maggiormente influenzato il suo modo di giocare ci sono Edinson Cavani e Robert Lewandowski, due riferimenti che Balogun ha più volte indicato come esempi da seguire. L’estate del 2023 segna una svolta importante anche sul mercato. Dopo la rottura definitiva con Romelu Lukaku, l’Inter individua proprio in Balogun uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto offensivo.

Le sue prestazioni in Francia attirano l’attenzione di numerosi club europei e fanno impennare la sua valutazione. Nel giro di pochi mesi il valore del cartellino passa da circa 4 milioni di sterline a oltre 30 milioni, con l’Arsenal che arriva a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Dal 2023 Balogun resta però al Monaco, in Francia, da protagonista.

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