Mondiali, l’involuzione di Malen preoccupa l’Olanda. Koeman non è Gasperini: “È un gran problema”

L’attaccante della Roma continua a sprecare occasioni con la maglia dell’Olanda e preoccupa in vista dell’esordio mondiale. Koeman lo difende pubblicamente, ma i dubbi aumentano

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Olanda si avvicina all’esordio ai Mondiali con più di qualche interrogativo sul proprio reparto offensivo. Se da una parte Cody Gakpo continua a confermarsi una delle certezze della Nazionale Oranje, dall’altra le difficoltà realizzative di Donyell Malen stanno diventando un tema sempre più discusso. Nell’ultima amichevole contro l’Uzbekistan, l’attaccante della Roma ha fallito alcune occasioni clamorose, alimentando dubbi e preoccupazioni. Un rendimento che contrasta nettamente con quanto mostrato negli ultimi mesi in Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini. E proprio questo confronto rende ancora più evidente il momento complicato vissuto dal centravanti olandese.

Gli errori contro l’Uzbekistan accendono il dibattito

La vittoria per 2-1 contro l’Uzbekistan avrebbe dovuto rappresentare un passaggio tranquillo nel percorso di avvicinamento al Mondiale. Invece, gran parte dell’attenzione si è concentrata sulle occasioni sprecate da Donyell Malen. L’attaccante giallorosso ha mancato un gol praticamente fatto da pochi passi, un errore che non è passato inosservato né ai tifosi né agli addetti ai lavori. Già nella precedente amichevole contro l’Algeria il numero nove non era riuscito a lasciare il segno, contribuendo alle difficoltà offensive della squadra. Due prestazioni consecutive senza reti e con diverse occasioni fallite che hanno inevitabilmente acceso il dibattito sul suo stato di forma. Un campanello d’allarme che arriva a pochi giorni dall’inizio della competizione.

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Le critiche della stampa olandese

In Olanda il tema è stato affrontato con particolare durezza dai media nazionali. Il giornalista Valentijn Driessen, intervenuto sulle colonne del De Telegraaf, ha definito la situazione di Malen un problema crescente per la Nazionale. Secondo il cronista, non si tratta più di episodi isolati ma di una tendenza che rischia di pesare sulle ambizioni della squadra di Ronald Koeman. Driessen ha sottolineato come tutto il Paese stia notando le difficoltà sotto porta dell’attaccante, evidenziando che una Nazionale che punta a vincere ha bisogno del contributo realizzativo del proprio centravanti. Parole severe che riflettono una preoccupazione diffusa nell’ambiente Oranje.

Koeman prova a proteggerlo, ma l’allarme resta

Dopo la sfida contro l’Uzbekistan, Ronald Koeman ha cercato di ridimensionare la questione, evitando di puntare il dito contro il suo attaccante. Tuttavia, il commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve assolutamente migliorare la propria efficienza offensiva. Il doppio successo nelle recenti amichevoli è arrivato infatti grazie ai rigori trasformati da Cody Gakpo, mentre il gioco continua a produrre occasioni che non vengono concretizzate. Koeman ha citato apertamente gli errori di Summerville e dello stesso Malen, sottolineando come partite di questo tipo possano facilmente complicarsi senza una maggiore precisione sotto porta. Un richiamo collettivo che però mette inevitabilmente l’ex Borussia Dortmund sotto i riflettori.

Dalla Roma dei record al blocco in Nazionale

Ciò che rende ancora più sorprendente il momento negativo di Malen è il confronto con quanto fatto vedere negli ultimi mesi con la maglia della Roma. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l’attaccante aveva vissuto una seconda parte di stagione straordinaria, mettendo insieme numeri impressionanti. Le 14 reti realizzate in appena 18 presenze avevano trasformato l’olandese in uno dei giocatori più decisivi del campionato italiano facendo diventare automatico il riscatto del cartellino. In giallorosso appariva sicuro, cinico e devastante negli spazi, caratteristiche che sembrano essersi improvvisamente smarrite nelle recenti uscite con la Nazionale. Una differenza di rendimento che sta facendo discutere tifosi e osservatori.

Gasperini e Koeman, due contesti completamente diversi

Il rendimento di Malen evidenzia anche quanto il contesto possa incidere sulle prestazioni di un attaccante. Nel sistema di Gasperini, il giocatore era inserito in un meccanismo offensivo studiato per valorizzarne velocità, profondità e capacità di attaccare gli spazi. Con l’Olanda, invece, le responsabilità aumentano e le dinamiche sono differenti. Koeman non dispone dello stesso impianto tattico e pretende dal suo centravanti un contributo costante anche in fase di finalizzazione. Per questo motivo gli errori recenti assumono un peso maggiore. Se a Roma le occasioni arrivavano in serie e la fiducia cresceva partita dopo partita, in Nazionale ogni errore rischia di trasformarsi in un caso.

Il Giappone sarà il primo vero banco di prova

L’esordio mondiale contro il Giappone rappresenterà già una sfida importante per valutare la condizione dell’Olanda e del suo attaccante. Le amichevoli hanno mostrato una squadra capace di creare occasioni ma non ancora abbastanza concreta negli ultimi metri. Contro avversari di livello superiore, gli sprechi potrebbero avere conseguenze molto più pesanti. Malen avrà quindi l’occasione ideale per cancellare le critiche e ritrovare quella fiducia che lo aveva reso devastante con la Roma. Per gli Oranje la speranza è che il bomber visto in Serie A possa riemergere proprio nel momento più importante della stagione, perché ai Mondiali gli errori sotto porta spesso fanno la differenza tra il successo e l’eliminazione.