Mondiali 2026, l’Iran non parteciperà: l’annuncio del ministro. E’ corsa al ripescaggio, gli scenari per l’Italia

La decisione era nell’aria da tempo ma ora arriva anche l’annuncio: l’Iran non parteciperà ai Mondiali. La Fifa potrebbe anche punire il paese nelle prossime competizioni

Niente Mondiali per l’Iran. La decisione non sorprende di certo vista la situazione internazionale ma il caso era nell’aria da giorni, prima della decisione ufficiale comunicata dal ministro dello sport Ahmad Donjamali. L’offensiva militare di Stati Uniti e Israele sul paese mediorientale non poteva portare a una scelta diversa da questa.

L’annuncio del ministro dello sport

Una notizia che era nell’aria da tempo e che ora vede una conferma ufficiale. Il ministro dello Sport ha infatti annunciato che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio che si terranno tra giugno e luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. A riportare per primi la notizia è stato il giornale tedesco FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). L’annuncio del ministro Ahmad Donjamali sarebbe avvenuto nel corso di un intervento in televisione: “Dopo che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di prendere parte ai Mondiali”. Poi ha continuato definendo quelle di Stati Uniti e Israele come “azioni ostili contro l’Iran”: “In queste condizioni non esiste alcuna possibilità di partecipazione”.

in aggiornamento