Mondiali, l’Iran conquista Los Angeles: l’abbraccio in campo e il messaggio negli spogliatoi. Cosa significano gli hashtag #168 #minab

L'Iran lascia Los Angeles tra gli applausi dopo le proteste dei giorni scorsi. Taremi e compagni hanno anche lasciato un messaggio speciale negli spogliatoi

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Nonostante la superiorità numerica per quasi mezz’ora di gioco, l’Iran non riesce a conquistare i tre punti nella sfida contro il Belgio: 0-0 la sfida al SoFi Stadium. Il gol annullato a Taremi aveva illuso la nazionale iraniana che porta a casa il secondo pareggio dopo quello all’esordio contro la Nuova Zelanda. Iran che comunque mantiene vivissime le speranze di qualificazione ai sedicesimi e si giocherà tutto nella sfida contro l’Egitto di Salah. La vittoria più grande però per la nazionale iraniana, in questo Mondiale a dir poco complicato, è quanto successo a Los Angeles dopo la partita.

Iran a Los Angeles: dalle proteste al saluto emozionante

La città californiana ha una delle comunità iraniane più grande al mondo fuori dai confini del Paese. Nei giorni scorsi ci sono state diverse proteste in giro per Los Angeles da parte dei nostalgici della monarchia, che accusano i giocatori della nazionale di essere troppo vicini al regime degli ayatollah. Confronti che si sono decisamente inaspriti negli ultimi mesi, a parte dall’attacco militare di Usa e Israele contro Iran. Le tensioni si sono inevitabilmente riversate anche nel calcio e nel Mondiale, con le mille peripezie che la nazionale iraniana è stata costretta a subire dal governo degli Stati Uniti.

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In occasione dell’arrivo a Los Angeles e della partita di debutto contro la Nuova Zelanda, tutta la città era stata militarizzata, per evitare escalation nelle proteste, ma allo stesso tempo creando una certa tensione nei giocatori. Il ct Ghalenoei ha più volte denunciato la situazione che stanno vivendo e prima della partita contro il Belgio ha affermato: “Ci avevano promesso 24 ore prima di ogni partita, stavolta ce ne hanno date meno di 16. Abbiamo dovuto interrompere l’allenamento a metà. Queste limitazioni hanno reso tutto molto difficile”. Dopo la partita contro il Belgio però, l’atmosfera però è cambiata.

L’Iran saluta Los Angeles tra gli applausi del pubblico

Dopo il fischio finale hi saluti con gli avversari, i giocatori dell’Iran hanno prima salutato i propri tifosi di Los Angeles: sono rimasti per diversi minuti al centro del terreno di gioco con il capitano, l’ex Inter Taremi, che ha riunito i compagni attorno a sè in cerchio e ha fatto un discorso a tutti loro. Poi hanno fatto il giro di campo per andare a prendersi gli applausi dei tifosi in tribuna: 70mila biglietti venduti per la seconda partita del girone G. Quella di ieri sera si trattava dell’ultima partita dell’Iran in California, dato che il 26 giugno giocherà a Seattle nella sfida decisiva per il passaggio del turno contro l’Egitto. Un saluto emozionante che comunque non cancella quanto successo al momento degli inni, quando quello dell’Iran ha ricevuto dei copiosi fischi.

Il messaggio da brividi e il ricordo delle bambine di Minab

Inoltre, dopo il pareggio contro il Belgio, Taremi e compagni hanno scritto un messaggio su un post it che hanno lasciato negli spogliatoi. Hanno scritto così: “Dall’antica Persia di migliaia di anni fa al civilizzato Iran di oggi, lo spirito dell’Iran rimane vivo e saldo. #168 #minab Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie, Los Angeles, per la tua ospitalità. E grazie a ogni iraniano che ha dato il proprio cuore, la propria voce e la propria anima per l’Iran durante questi 180 minuti. Che la pace, il rispetto e l’amicizia possano prevalere tra tutte le nazioni”.

Oltre alle frasi di orgoglio, si evidenziano due hashtag: #168 e #minab. I due fanno riferimento a quanto successo il 28 febbraio scorso nell’attacco di Israele e degli Stati Uniti contro la scuola elementare Shajareh Tayyebeh di Minab in cui persero la vita 168 persone, per la maggior parte bambine. Gli iraniani stanno utilizzando sui social questi due hashtag per ricordare le piccole vittime di quel terribile attacco.