Haaland trascina la Norvegia con 5 gol nell’11-1 alla Moldavia. Italia a -6 in classifica e con differenza reti bassa: playoff sempre più probabili

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

L’Italia è nei guai. Una super goleada a Oslo, da parte della Norvegia che ha demolito la Moldavia con un clamoroso 11-1, complica ulteriormente il cammino degli Azzurri verso il Mondiale.

La vittoria della nazionale di Solbakken consolida ulteriormente il primato nel girone I delle qualificazioni mondiali e avvicina i nordici al pass diretto per il 2026. Ma non finisce qui per la Nazionale di Gattuso: c’è ancora un’ultima speranza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia, classifica compromessa

La Norvegia guida il girone a punteggio pieno con 15 punti in 5 partite e una differenza reti da capogiro: +21. L’Italia, reduce dal sofferto 5-4 contro Israele, è ferma a quota 9 con una gara in meno ma con un saldo reti modesto (+5). Israele insegue a 9 (ma con una partita in più), mentre Estonia (3) e Moldavia (0) restano fanalini di coda.

La squadra di Solbakken è stata trascinata da un Haaland implacabile, autore di cinque reti, e dal poker di Aasgaard, entrato solo al 64’. In gol anche Myhre e Odegaard.

Una disfatta storica per la Moldavia

Intanto, per la nazionale moldava l’11-1 rappresenta la sconfitta più pesante della propria storia, peggio persino dell’8-0 subito contro la Danimarca nel 2021. Non si tratta invece del record norvegese: il primato resta il 12-0 rifilato alla Finlandia nel 1946.

Le prospettive per gli azzurri

Con questo distacco, agli uomini di Gattuso potrebbe non bastare neppure vincere lo scontro diretto con la Norvegia del 16 novembre a San Siro. Il margine sulla differenza reti è infatti quasi incolmabile, e la via dei playoff appare la più concreta per gli azzurri per ottenere le qualificazioni ai Mondiali.

I prossimi impegni

Il girone prosegue l’11 ottobre con Norvegia-Israele ed Estonia-Italia, mentre il 14 si giocheranno Estonia-Moldavia e Italia-Israele.

Per gli azzurri l’obiettivo è blindare il secondo posto, ma le speranze non finiscono qui: in caso di un passo falso scandinavo contro gli israeliani, nella prossima gara, le sorti del girone potrebbero cambiare. In caso di sconfitta, infatti, l’Italia potrebbe accorciare le distanze anche se poi sarà comunque costretta a battere la Norvegia, nella gara finale del 16 Novembre 2025, per tentare a quel punto di superarla in classifica.

Playoff: le possibili avversarie dell’Italia

Secondo le proiezioni di “Football Meets Data”, in caso di secondo posto, l’Italia potrebbe incrociare rivali di grande tradizione. Le percentuali più alte portano a Irlanda del Nord (19%), Macedonia del Nord (18%), Moldavia (17%), Svezia e Romania (15% ciascuna). Più basse le chance di trovare Galles (6%), San Marino (6%) o addirittura la Germania (2%).