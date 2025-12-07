Mondiali, Italia orari bollenti a Seattle e Los Angeles se passa ma niente nottate: sedi e ora di tutte le gare

Azzurri eventualmente impegnati all'esordio venerdì 12 giugno a Toronto, poi si vola a Los Angeles. Infine, si va a Seattle ma sempre sotto il sole

La partecipazione dell’Italia al Mondiale del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, è un’incognita. La squadra di Gattuso è chiamata a passare prima dagli spareggi, in programma a marzo del prossimo anno. Intanto, è stato ufficializzato il calendario della competizione, che si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio. Dunque, è stata indicata anche la possibile collocazione dell’Italia che, qualora dovesse staccare il pass per la qualificazione, verrebbe inserita nel Gruppo B.

Italia eventualmente nel Gruppo B: le avversarie

Sorteggio definito, ma resta da compiere il passo più importante. L’Italia di Gattuso affronterà il 26 marzo, a Bergamo, l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff e, in caso di successo, il 31 marzo, sfiderà in trasferta una tra Galles o Bosnia per tornare a un Mondiale che manca dal 2014. La presenza degli Azzurri al Mondiale 2026 resta dunque un tema apertissimo, ma il calendario già pubblicato consente almeno di ipotizzare lo scenario in caso di qualificazione. La squadra di Gattuso verrebbe inserita nel Gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar, un girone tutto sommato alla portata, anche se la Svizzera riporta inevitabilmente alla mente l’eliminazione agli Europei del 2024. I padroni di casa canadesi e il Qatar completano un quadro che, almeno sulla carta, offre margini di competitività.

Sedi e orari in caso di qualificazione

In caso di qualificazione, l’Italia debutterebbe contro il Canada venerdì 12 giugno a Toronto, al BMO Field. La seconda gara del girone è in programma giovedì 18 giugno a Los Angeles, contro la Svizzera, al SoFi Stadium. La terza e ultima partita della fase a gironi si disputerebbe mercoledì 24 giugno a Seattle contro il Qatar, al CenturyLink Field, in contemporanea con Canada-Svizzera.

Il percorso, dunque, prevede spostamenti rilevanti considerando che da Toronto a Los Angeles sono circa 4000 chilometri, con tre ore di fuso orario, mentre dalla Califoria a Seattle la distanza è di circa 18000 chilometri. Da non dimenticare anche che a incidere saranno anche le condizioni climatiche differenti da città a città. Per quel che riguarda il fuso orario, gli Azzurri scenderebbero in campo sempre alle 21 italiane. Niente nottate per i tifosi azzurri ma sforzo super per la squadra che giocherà sotto il sole di Seattle alle 12 e a Los Angeles ancora alle 12. Ricordando i Mondiali di Usa ’94 non c’è da stare sereni.

Il programma

12 giugno a Toronto, stadio BMO Field: Canada-Italia ore 21 (le 15 locali)

18 giugno a Inglewood (Los Angeles), SoFi Stadium: Italia-Svizzera ore 21 (le 12 locali)

24 giugno a Seattle, stadio CenturyLink Field: Qatar-Italia ore 21 (le 12 locali)

Come funzionano i playoff

Riepiloghiamo come funzioneranno gli spareggi. Sono sedici le nazionali impegnate nei playoff: dodici seconde classificate dei gironi di qualificazione, alle quali si aggiungono le quattro provenienti dalla Nations League. Il sorteggio ha definito quattro percorsi distinti, ciascuno strutturato con due semifinali secche e una finale in gara unica.

Per qualificarsi al Mondiale 2026, l’Italia non ha alternative: deve vincere entrambe le partite ed essere una delle quattro squadre a emergere dai percorsi degli spareggi continentali, ai quali si affiancano i due posti assegnati dall’Interzona. L’attenzione è interamente concentrata su questo passaggio, determinante dopo le mancate qualificazioni del 2018 e del 2022. Il cammino non è semplice, ma l’obiettivo è solo uno.