Mondiali, l’Italia torna a sperare nel ripescaggio: il Congo rifiuta le condizioni di Fifa e Stati Uniti. La mossa dell’Iran

La nazionale africana si è rifiutata di modificare la sua preparazione per la Coppa del Mondo nonostante l’avvertimento degli Stati Uniti. L’Iran invece si sposa in Messico

La vigilia della Coppa del Mondo continua a essere incredibilmente agitata. Il Congo non vuole sottostare agli avvertimenti che sono arrivati dagli Stati Uniti dopo lo scoppio dell’epidemia di ebola che ha colpito la parte orientale del paese e ora si lancia in un braccio di ferro con la Fifa e anche con il governo americano. E ora l’Italia potrebbe davvero sperare nel ripescaggio.

Il Congo sfida Stati Uniti e Fifa

Una presa di posizione netta e per certi versi anche sorprendente. La nazionale della Repubblica Democratica del Congo ha deciso di non modificare la sua preparazione per i Mondiali nonostante l’avvertimento netto e inequivocabile che è arrivato dal governo degli Stati Uniti. Il responsabile della task force per i Mondiali, Andrew Giuliani, infatti aveva dichiarato che la nazionale africana avrebbe dovuto sottostare a un periodo di totale isolamento di 21 giorni prima di arrivare negli States dopo che è scoppiato un nuovo focolaio di ebola nella parte orientale del paese.

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“Il nostro programma di allenamento continua a rimanere immutato – ha detto uno dei portovoce della nazionale congolese – Nessun giocatore della nostra squadra è stato in Congo nelle ultime settimane”. Una presa di posizione netta che sembra anche un atto di sfida nei confronti del governo americano.

L’Italia torna a sperare nel ripescaggio

Il governo degli Stati Uniti è stato molto chiaro riguardo la situazione del Congo: “La nazionale congolese dovrà rimanere in una bolla per 21 giorni prima di arrivare a Houston il prossimo 11 giorno”, ha detto solo un paio di giorni fa Giuliani. Gli USA stanno attuando una politica di restrizioni all’accesso nel paese molto ferrea con il Centro per il controllo sulle malattie che ha imposto che tutte le persone che arrivano da Congo, Uganda e Sud Sudan devono rispettare un periodo di isolamento di 21 giorni prima di poter mettere piede sul suolo americano. Al momento il Congo non sembra voler sottostare a queste regole e l’unica mossa presa nelle ultime ore è quella di aver annullato una festa in programma a Kinshasa prima della partenza per i Mondiali e ha spostato la prima parte del ritiro in Belgio. Questa presa di posizione mette alle strette la Fifa visto che la nazionale africana è attesa a Houston l’11 giugno. Infantino e il suo staff monitorano la situazione da vicino e in caso di emergenza sarebbero costretti a chiamare un’altra nazionale a partecipare, magari proprio l’Italia.

La mossa dell’Iran

La situazione del Congo però non è l’unica che ha tenuto sulle spine la Fifa che da mesi fa i conti con il caso Iran. La guerra in Medio Oriente ha rischiato lo stravolgimento dei gironi per i Mondiali. La nazionale iraniana ha avuto delle difficoltà enormi a ottenere i visti di ingresso negli Stati Uniti e ora il presidente della Federazione, Mehdi Taj, ha annunciato che la Fifa ha dato l’ok per spostare il campo di allenamento da Tucson (dove era originariamente previsto) a Tijuana, in Messico: “Tutte le sedi di allenamento delle nazioni che partecipano alla Coppa del Mondo devono essere approvate dalla Fifa che dopo alcuni incontri a Istanbul e uno in videoconferenza, ha accettato la nostra richiesta di spostare la sede di allenamento dagli Stati Uniti al Messico”.