Da domani partono gli scontri diretti, ben 10 gare vedranno contrapposti giocatori di A, Ecuador-Messico al gusto Milan con Estupinian contro Gimenez

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lo “squadrone” di giocatori di serie A ha superato l’esame. Dopo la fase a gironi sono solo nove a salutare i Mondiali. Si tratta di Calhanoglu (Turchia, Juve), Yildiz (Turchia, Juve), Celik (Turchia, Roma), McTominay (Scozia, Napoli), Ferguson (Scozia, Bologna), Adams (Scozia, Torino), Oliveira (Uruguay, Napoli), Circati (Australia, Parma ) Farji (Iraq, Venezia). Tutti gli altri, e non sono pochi, sono ancora in corsa e si preannunciano duelli affascinanti.

Conceicao contro Sucic, sapore di derby d’Italia

Ben dieci partite dei sedicesimi presentano “derby” tra giocatori del nostro campionato. In Belgio-Senegal c’è il comasco Diao che proverà a dar fastidio ai Diavoli Rossi dove la colonia italiana è assai nutrita con i milanisti De Winter e Saelemaekers, i napoletani De Bruyne e Lukaku e l’atalantino De Ketelaere. Sapore di derby d’Italia in Croazia-Portogallo che non è solo Modric contro Ronaldo. E’ anche Juve-Inter con Conceicao contro Sucic ma la rosa di italiani comprende anche i croati Vlasic, Pasalic, Pongracic, Moro, Baturina, e il portoghese Leao.

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Milan protagonista in Ecuador-Messico

In Ecuador-Messico Estupinian affronta il compagno di squadra rossonero Gimenez ma ci sono anche Yeboah da una parte e Vasquez dall’altra. Il giocatore del Frosinone Ghdjemis con la sua Algeria affronterà invece la Svizzera di Akanji, Freuler e Jashari mentre in Usa-Bosnia: Pulisic e McKennie se la vedranno con Kolasinac e Muharemovic.

Malen contro il compagno della Roma El Ayanoui

In Francia-Svezia Maignan, Konè, Rabiot e Thuram ritroveranno avversari ben noti come Hien e Karlstrom. In Costa d’Avorio-Norvegia-Bonny, Ndicka e Kossounou sfideranno o bari Ostigard, Pedersen, Heggem e Thorstvedt. Derby speciale anche in Olanda-Marocco in salsa giallorossa con Malen vs El Aynaoui. In campo anche lo juventino Koopmeiners e l’atalantino De Roon oltre all’ormai ex Inter Dumfries. Il portiere del Parma Suzuki invece è atteso a un compito difficile contro il Brasile di Vinicius e Neymar ma anche degli “italiani” Bremer e Wesley. Infine in Ghana-Colombia Soulemana se la vedrà con Lucumi e Mina.