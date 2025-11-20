Mondiali: la carica degli "italiani", da Lautaro a Leao loro ci saranno: ecco i giocatori di A che parteciperanno alla kermesse

Milan, Inter e Atalanta sono ad oggi i nostri club col maggior numero di giocatori che l'anno prossimo saranno protagonisti anche se l'Italia uscisse

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ci sono due allenatori, Ancelotti del Brasile e Cannavaro dell’Uzkbekistan (cui potrebbero aggiungersi dopo i playoff Montella con la Turchia, Calzona con la Repubblica Ceca e speriamo tutti Gattuso con gli azzurri), uno o due arbitri (presumibilmente Guida e Mariani, più gli assistenti) ma anche tantissimi giocatori di serie A che comunque vada parteciperanno ai Mondiali dell’anno prossimo in Usa, Canada e Messico. Se anche malauguratamente l’Italia non riuscisse a qualificarsi i nostri tifosi potranno trovare un “surrogato” per sostenere un’altra nazionale. Al momento, escludendo chi potrebbe arrivare dagli spareggi, Milan, Inter e Atalanta sono i club che hanno il maggior numero di atleti che saranno impegnati al Mondiale (6).

Da Lautaro a Leao e Paz, quante stelle della A

Se è vero che ci sono anche giocatori non di primissimo piano, salvo clamorose sorprese nelle convocazioni finali non mancheranno stelle di prima grandezza. Il Como sfoggia tra gli altri Nico Paz e (forse) Morata, l’Inter risponde con i vari Dumfries, Thuram e Lautaro, il Milan è rappresentato da gente del calibro di Modric, Leao e Maignan. Nutrita anche la flotta del Napoli: difficile che recuperi De Bruyne ma ci saranno Lukaku, McTominay e Noa Lang. Anche il Pisa (lo svizzero Aebischer), la Cremonese (il paraguayano Sanabria), il Cagliari (il colombiano Jerry Mina), la Lazio (il senegalese Dia) e il Verona (l’algerino Belghali) hanno un rappresentante.

I grandi assenti, da Lookman a Vlahovic

Nutrito anche il gruppo dei grandi assenti, dal camerunense Anguissa a Lookman della Nigeria fino ai serbi Vlahovic e Kostic.

Tutti i giocatori di A che dovrebbero andare ai Mondiali

Questa la provvisoria lista di giocatori di serie A che dovrebbero partecipare ai Mondiali senza considerare i playoff.

Atalanta – 6

Charles De Ketelaere (Belgio)

Sead Kolasinac (Bosnia)

Odilon Kossounou (Costa d’Avorio)

Mario Pasalic (Croazia)

Kamaldeen Sulemana (Ghana)

Nicola Zalewski (Polonia)

Bologna – 4

Jhon Lucumí (Colombia)

Nikola Moro (Croazia)

Torbjorn Heggem (Norvegia)

Lewis Ferguson (Scozia)

Lukasz Skorupski (Polonia)

Cagliari – 1

Yerry Mina (Colombia)

Como – 4 convocati

Nico Paz (Argentina)

Maximo Perrone (Argentina)

Assane Diao (Senegal)

Morata (Spagna)

Cremonese – 1

Antonio Sanabria (Paraguay)

Fiorentina – 2

Marin Pongracic (Croazia)

Simon Sohm (Svizzera)

Genoa – 4

Johan Vasquez (Messico)

Leo Ostigard (Norvegia)

Morten Thorsby (Norvegia)

Hugo Cuenca (Paraguay)

Inter – 6

Lautaro Martinez (Argentina)

Petar Sucic (Croazia)

Piotr Zielinski (Polonia)

Manuel Akanji (Svizzera)

Dumfries (Olanda)

Thuram (Francia)

Juventus – 4

Lois Openda (Belgio)

Jonathan David (Canada)

Khephren Thuram (Francia)

Francisco Conceiçao (Portogallo)

Lazio – 1

Boulaye Dia (Senegal)

Milan – 6

Koni De Winter (Belgio)

Alexis Saelemaekers (Belgio)

Luka Modric (Croazia)

Mike Maignan (Francia)

Christopher Nkunku (Francia)

Rafael Leao (Portogallo)

Napoli – 4

Noa Lang (Olanda)

Billy Gilmour (Scozia)

Scott McTominay (Scozia)

Mathias Olivera (Uruguay)

Pisa – 1

Michel Aebischer (Svizzera)

Roma – 5

Wesley (Brasile)

Evan Ndicka (Costa d’Avorio)

Manu Koné (Francia)

Neil El Aynaoui (Marocco)

Jan Ziolkowski (Polonia)

Sassuolo – 3

Ismael Koné (Canada)

Kristian Thorstvedt (Norvegia)

Josh Doig (Scozia)

Torino – 5

Nikola Vlasic (Croazia)

Adam Masina (Marocco)

Marcus Pedersen (Norvegia)

Ché Adams (Scozia)

Ivan Ilic (Serbia)

Udinese – 2

Vakoun Bayo (Costa d’Avorio)

Lennon Miller (Scozia)

Verona – 1

Rafik Belghali (Algeria)