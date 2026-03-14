Mondiali juniores, Anna Trocker trionfa anche nello slalom: distacchi abissali. Delusione per Giorgia Collomb

Fantastica doppietta per la promessa di Fiè allo Sciliar, dopo l'oro nel gigante. Sarà alle Finali di Coppa del Mondo di Lillehammer anche tra i paletti stretti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo il gigante, lo slalom. Anna Trocker centra una fantastica doppietta ai Mondiali juniores di Narvik, in Norvegia, confermandosi una predestinata. Ad appena 17 anni, ben più giovane rispetto a numerose concorrenti, alcune anche con diverse gare alle spalle in Coppa del Mondo, la promessa di Fiè allo Sciliar ha fatto il vuoto anche tra i paletti stretti, dopo aver dominato tra le porte larghe. Un divario impressionante, che la proietta di diritto tra le grandi speranze azzurre in vista di un futuro che si annuncia sempre più luminoso. Già tra una decina di giorni Trocker vivrà un “assaggio” di quello che potrebbe diventare una piacevole abitudine più avanti.

Anna Trocker alle finali di Lillehammer anche in slalom

Il successo in slalom, che fa il paio con quello in gigante, le consente – in base al regolamento FIS – di prendere parte alle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer. Se le precedenti partecipazioni alle gare di coppa di Anna, come del resto quelle dell’altra starlette Giada D’Antonio, erano state una sorta di “omaggio” da parte dei vertici federali, oggetto per giunta di feroci discussioni a riguardo, stavolta Trocker s’è guadagnata il biglietto a pieno titolo. Gareggerà con le migliori il 24 e il 25 marzo nelle ultime gare della stagione internazionale, le finali di gigante e di slalom sulla mitica pista norvegese.

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Sci, Mondiali juniores: Trocker impressionante, out Collomb

E a proposito di Norvegia, Narvik ha portato decisamente bene ad Anna che ha lasciato intendere sin dal termine della prima manche di avere una marcia in più. Addirittura superiore al secondo il suo vantaggio sulla seconda classificata, l’austriaca Leonie Raich: +1”22. Ancor più distante l’altra austriaca, Valentina Rings-Wanner, a 1”29. Abissali i ritardi delle altre. Tatum Bieler, medaglia di bronzo in gigante, la seconda miglior azzurra col decimo tempo, a tre secondi e due centesimi dalla compagna di squadra. Fuori invece Giorgia Collomb, che aveva appena quattro centesimi di ritardo da Trocker dopo il primo intermedio.

Anche la seconda manche è da urlo: Anna Trocker in trionfo

La seconda manche, con una pista andatasi progressivamente deteriorando, come al solito ha rimescolato le carte. Con tante sciatrici uscite di scena, tra cui putroppo Tatum Bieler, in testa si è portata la finlandese Aada Kanto, brava a recuperare otto posizioni dopo l’undicesimo posto della prima manche. Anche Rings-Wanner ha inforcato, mentre la connazionale Reich ha confermato la sua posizione. Splendida la prova di Anna Trocker, che ha consolidato il margine chiudendo col quinto tempo di manche e allungando a due secondi e 29 il vantaggio sulla seconda. Un altro titolo mondiale per lei, in attesa della meritata vetrina di Lillehammer.