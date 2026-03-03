Mondiali junior, l’Italia spera in Collomb e Trocker, pesa l’assenza di D’Antonio: il sogno Lillehammer con Goggia e Franzoni

L’Italia ha diramato la lista degli atleti che prenderanno parte ai Mondiali juniores di Narvik: in palio c’è anche la possibilità di strappare un pass per le finali di Coppa del Mondo

Sguardo puntato sul futuro. L’Italia si gode i successi di Federica Brignone e di Sofia Goggia, si entusiasma per i progressi di Giovanni Franzoni ma guarda anche avanti. Dopo le emozioni di Milano Cortina, spazio ai giovani che affronteranno i Mondiali juniores di Narvik in programma dal 5 al 15 marzo.

Collomb e Trocker: le speranza al femminile

L’Italia arriva con grandi speranze di fare bene a questi Mondiali di Narvik soprattutto in ambito femminile con le azzurre che sognano soprattutto tra le discipline tecniche. L’osservata speciale numero uno sarà Giorgia Collomb, la 19enne di La Thuile si è laureata campionessa del mondo juniores nel 2025 in gigante. La sua stagione ha viaggiato tra molti alti e bassi, ci si aspettava sicuramente qualcosa di più in Coppa del Mondo visto anche l’oro nel team event ai Mondiali senior dello scorso anno. Ma a Narvik può fare bene sia tra le porte larghe che tra quelle strette.

Grande attenzione anche alla promettente Anna Trocker. La 17enne di Bolzano è letteralmente esplosa in questa stagione nelle gare FIS e in Nord America al punto da meritarsi anche la convocazione alle Olimpiadi di Milano Cortina. In gigante va forte, in slalom potrebbe avere le chance migliori. Insieme a loro ci saranno Camilla Vanni, Arianna Putzer, Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Tatum Bieler e Victoria Klotz.

L’assenza di Giada D’Antonio

C’era grande attesa per vedere al via dei Mondiali juniores di Narvik anche la napoletana Giada D’Antonio. Ma la sua stagione cominciata con la vittoria del doppio slalom Fis che l’ha proiettata sulla ribalta internazionale e poi proseguita con la convocazione storica per le Olimpiadi si è trasformata da sogno a incubo. La 16enne napoletana infatti si è infortunata gravemente nel corso di un allenamento a Milano Cortina riportando la rottura del legamento crociato che ha chiuso di fatto la sua stagione in maniera traumatica e anticipata. Ma il sogno Mondiale potrà tornare a inseguirlo nelle prossime stagioni visto che l’età è senza dubbio dalla sua parte.

Il sogno Lillehammer: l’opportunità unica

La collocazione dei Mondiali in questo finestra temporale che va da giovedì 5 marzo a domenica 15 marzo rappresenta un’opportunità unica per tutti gli atleti in gara e ovviamente anche per gli azzurri. Il titolo mondiale vale anche la qualificazione automatica alle Finali di Coppa del Mondo in programma sempre in Norvegia, ma a Lillehammer, con gli azzurri che sperano di andare a fare compagnia a Goggia, Franzoni e al resto del team italiano che sarà presente per l’ultimo appuntamento della stagione.

I convocati dell’Italia ai Mondiali juniores

Queste la la squadra italiana che prenderà parte ai Mondiali juniores di sci alpino in programma a Narvik (Norvegia) dal 5 al 15 marzo: