Mondiali, l'arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti

L’arbitro somalo Omar Artan è tornato a Mogadiscio dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto arbitrare ai Mondiali di calcio 2026. “Non dobbiamo mai scoraggiarci. I giovani non devono perdere la speranza. Sono ancora pronto a continuare il mio percorso nonostante queste difficoltà”, afferma l’arbitro di calcio somalo Omar Artan, che è tornato a casa accolto come un eroe dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti, impedendogli di diventare il primo arbitro somalo a dirigere una partita di Coppa del Mondo.