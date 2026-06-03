Mondiali, l'ultimo allarme arriva dal meteo: tante gare rischiano ritardi di ore

Nella East Coast degli Stati Uniti e in altre regioni meteo assai instabile, previste alluvioni e c'è il pericolo di tornado: la decisione della Fifa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sarà un Mondiale quantomai incerto quello che partirà tra poco più di una settimana in Usa, Canada e Messico ma l’equilibrio in campo stavolta non c’entra. Un ruolo da (sgradito) protagonista potrebbe averlo il meteo negli Stati Uniti. Parecchie nazionali rischiano infatti di dover affrontare ritardi nelle partite dei Mondiali a causa dei temporali attesi nei prossimi giorni. La FIFA è restia a riprogrammare gli incontri per ovvi motivi di calendari, le partite potrebbero slittare di diverse ore rispetto all’orario prefissato.

Allerta meteo negli Usa

Da giorni gli Stati Uniti si trovano nel pieno di una fase meteorologica estremamente turbolenta che, dopo aver colpito duramente le pianure centrali, sta ora scivolando verso le regioni meridionali e orientali del Paese. I dati raccontano una cronaca di devastazione con oltre mille segnalazioni di eventi estremi, inclusi quasi 60 tornado. La minaccia meteorologica è divisa in 2 zone, quella del Sud, dal Texas centrale fino al Panhandle della Florida e quella della East coast. Metropoli come Houston, San Antonio, Austin, New Orleans e Mobile sono nel mirino di temporali capaci di generare grandine di grosse dimensioni, alluvioni lampo e ulteriori tornado.

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Forti temporali con venti forti sono attesi tra il Kentucky orientale, il West Virginia e la Virginia, spingendosi fino a Carolina del Nord e del Sud. Città come Washington D.C., Charlotte e Richmond si preparano ad affrontare ore di massima allerta meteorologica. Le previsioni a lungo termine non lasciano spazio a un miglioramento immediato.

Il precedente al Mondiale per club

Il Daily Mail riporta che, in caso di temporale, la FIFA preferirebbe rinviare le partite piuttosto che posticiparle e riprogrammarle, per ragioni logistiche e di tempo limitato. C’è un precedente recente. La scorsa estate, la partita del Chelsea contro il Benfica a Charlotte, nella Carolina del Nord, valida per la Coppa del Mondo per club, è stata ritardata di quasi due ore a causa di un fulmine, nonostante mancassero solo cinque minuti al termine. I Blues hanno poi vinto 4-1 ai tempi supplementari, quattro ore e 38 minuti dopo il calcio d’inizio.