Mondiali, l'undici ideale per i tifosi: tre della Spagna, esclusi Cubarsi e Simon, la sorpresa è Vozinha

I tifosi di tutto il mondo hanno votato la formazione ideale del Mondiale 2026: Spagna e Francia le più rappresentate, ci sono Vozinha e Messi. Quante esclusioni eccellenti.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La FIFA ha reso nota la formazione ideale del Mondiale, stavolta scelta dal voto popolare dei tifosi di tutto il mondo. Il risultato, come prevedibile che sia, premia la Spagna, fresca vincitrice della Coppa del Mondo nella finale vinta per 1-0 contro l’Argentina, ma con un numero di rappresentanti più contenuto rispetto a quanto ci si potesse aspettare da una squadra che ha appena alzato la coppa: appena tre giocatori entrano nell’undici scelto dal pubblico. I tre spagnoli selezionati sono i due terzini, Pedro Porro e Marc Cucurella, e il capitano Rodri, autore di un Mondiale stratosferico per il quale ha ricevuto anche il premio di MVP dell’intero torneo.

Mondiale 2026, la formazione ideale dei tifosi: le esclusioni illustri

Le esclusioni tra gli spagnoli però fanno rumore quanto le inclusioni. Restano fuori due difensori centrali che sono stati protagonisti del percorso spagnolo verso il titolo, Pau Cubarsí, nominato anche miglior giovane del Mondiale, e Aymeric Laporte, entrambi scavalcati nelle preferenze del pubblico da centrali di altre nazionali. La sorpresa più grande riguarda la porta: Unai Simón infatti non è rientrato nella formazione, nonostante sia stato eletto miglior portiere del torneo e abbia battuto il record di imbattibilità a un Mondiale, precedentemente detenuto da Zenga.

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Al suo posto, tra i pali dell’undici dei tifosi, si è imposto il capoverdiano Vozinha, la rivelazione del Mondiale. L’estremo difensore è ormai diventato una star globale dopo quella prima partita incredibile proprio contro la Spagna: da quell’esordio nel torneo sono arrivati i follower e le offerte dalle squadre.

Spagna e Francia le più rappresentate

Nonostante le assenze eccellenti, la Spagna resta comunque, insieme alla Francia, la nazionale più rappresentata nell’undici ideale, con tre giocatori a testa. La selezione transalpina, eliminata in semifinale proprio dalla selezione del ct De La Fuente, piazza infatti tre uomini: Dayot Upamecano in difesa, Michael Olise, miglior assistman del torneo, e Kylian Mbappé, capocannoniere assoluto del Mondiale. Dietro a Spagna e Francia, segue l’Argentina che, pur avendo perso la finale contro la Spagna, porta comunque due rappresentanti nell’undici ideale votato dai tifosi: il difensore Lisandro Martínez e Lionel Messi: nonostante la sconfitta, il suo Mondiale rimane incredibile.

Bellingham e Haaland completano la formazione ideale

A completare la formazione c’è il duo di amici, ancora oggi, che aveva fatto sognare al Borussia Dortmund: Jude Bellingham, che ha portato l’Inghilterra fino al terzo posto ed Erling Haaland, trascinatore della Norvegia. La formazione scelta dal pubblico, in un ideale 4-3-3, è dunque la seguente: Vozinha in porta; Pedro Porro, Upamecano, Lisandro Martínez e Cucurella in difesa; Rodri, Bellingham e Olise a centrocampo; Messi, Haaland e Mbappé a comporre il tridente offensivo.