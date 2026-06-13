Mondiali, la cerimonia in Canada riesce a metà: alci, orsi e balene, gaffe col trofeo gonfiabile, la svista dell'arbitro

Prima di Canada-Bosnia, finita poi 1-1, c'è stato il secondo show per l'apertura della kermesse ma non tutto è filato liscio, applausi solo per Bublè

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’erano più di 40mila spettatori ma anche tanti spazi vuoti nelle tribune del Toronto Stadium dove ieri, prima di Canada Bosnia, si è tenuta la seconda cerimonia inaugurale del Mondiale con musica, personaggi della cultura canadese e una forte enfasi sulla diversità: una vetrina dell’identità multiculturale del Paese. Lo spettacolo, con tribune semivuote nel primo atto e persino un piccolo inconveniente, ha preceduto il debutto della nazionale di casa contro la Bosnia-Erzegovina e ha segnato un momento storico per il calcio canadese: è stata la prima volta che la nazionale maschile canadese ha giocato una partita dei Mondiali in casa e, inoltre, ha conquistato il suo primo punto in un Mondiale, mentre per la Bosnia si tratta del sesto pareggio consecutivo.

Alci, orsi e balene nello show

Pochi minuti prima della partita lo stadio si è trasformato in un palcoscenico pensato per mettere in mostra una delle caratteristiche che il Paese nordamericano spesso sottolinea come parte integrante della sua essenza: la coesistenza di culture, comunità e tradizioni. Il tema centrale dello spettacolo era la rappresentazione del Canada come un vasto mosaico culturale, simboleggiato da una reinterpretazione artistica del trofeo della Coppa del Mondo. L’allestimento mirava a riflettere la diversità etnica e sociale del paese e il suo ruolo di punto d’incontro per comunità provenienti da diverse parti del mondo. La cerimonia è iniziata con la partecipazione di sei gruppi indigeni in rappresentanza delle popolazioni originarie di diverse regioni canadesi, dalle coste atlantiche e pacifiche all’Artico. A seguire, si è svolto un viaggio visivo attraverso alcuni dei simboli più riconoscibili del Paese, con figure ispirate a un alce, un orso polare e una balena.

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La musica ha avuto un ruolo centrale durante tutta la celebrazione. Tra gli artisti partecipanti figuravano Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi, oltre alla cantante palestinese-cilena Elyanna, al produttore Sanjoy e all’artista francese Vegedream. Uno dei momenti più toccanti è stata l’interpretazione dell’inno nazionale canadese da parte di Morissette prima dell’inizio della partita. Aleksandar Gajic ha cantato l’inno della Bosnia ed Erzegovina. L’attore e comico Will Arnett, ambasciatore dei Mondiali del 2026, era presente e ha dato il benvenuto ufficiale alle migliaia di tifosi che hanno riempito gli spalti. Gli spettatori hanno partecipato attivamente a diverse parti dello spettacolo, un mix di musica, effetti audiovisivi e coreografie su larga scala.

La coppa sgonfiata

L’aspetto negativo della cerimonia è stato il momento in cui il trofeo della coppa del Mondo, in formato gonfiabile, è stato sollevato sopra il cerchio di centrocampo ma non è stato completamente gonfiato e l’effetto è stato semicomico con alcuni addetti che lo hanno dovuto sollevare con le mani.

La svista dell’arbitro

In campo, al di là della gara poco spettacolare, da notare una svista dell’arbitro argentino Facundo Tello. La prestazione altrimenti impeccabile del fischietto sudamericano è stata quasi rovinata da un episodio. Tre minuti dopo l’inizio del secondo tempo, il portiere bosniaco Nikola Vasilj è uscito sulla sinistra dell’area di rigore, ha respinto il pallone con un pugno e ha colpito in faccia il canadese Tani Oluwaseyi, un gesto che ha ricordato il famigerato intervento di Manuel Neuer su Gonzalo Higuaín nella finale dei Mondiali del 2014 in Brasile. Inizialmente Tello ha lasciato proseguire il gioco nonostante le proteste della squadra di casa, ma il Var lo ha salvato. L’attaccante canadese aveva iniziato il suo percorso ai Mondiali in fuorigioco, il che ha annullato tutti gli episodi successivi e ha permesso all’arbitro argentino di fare il suo debutto ai Mondiali senza polemiche.

Chi è l’arbitro Tello

Facundo Tello, che è stato coadiuvato dagli assistenti Belatti e Chade con il sudafricano Alturais IV uomo, Mastrangelo al Var e l’uruguayano Garcia all’AVar, è un arbitro argentino nato a Bahía Blanca il 4 maggio 1982. Dopo aver iniziato la sua carriera nelle categorie inferiori del calcio argentino, è progredito fino a diventare uno degli arbitri più importanti del paese. Il suo debutto nella Prima Divisione argentina è avvenuto il 18 maggio 2013, in una partita tra Godoy Cruz e Vélez Sarsfield . Da allora, è diventato un arbitro fisso nelle partite più importanti del calcio argentino. Nel 2019 ha iniziato ad arbitrare partite internazionali FIFA dopo essere stato inserito nella lista degli arbitri internazionali. Nello stesso anno ha debuttato nelle competizioni CONMEBOL e da allora ha arbitrato partite in Copa Libertadores , Copa Sudamericana e in vari tornei per nazionali. È stato inoltre designato per Euro 2024 , diventando uno degli arbitri sudamericani invitati al torneo. Ha arbitrato ai Mondiali del Qatar del 2022 , dirigendo le partite della fase a gironi tra Svizzera e Camerun , e tra Corea del Sud e Portogallo , nonché il quarto di finale tra Marocco e Portogallo .